МОЗ, Нацполіція і Мінцифри з травня обмінюватимуться даними про порушників самоізоляції, - розпорядження Кабміну

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я, Міністерству цифрової трансформації і Національної поліції до травня 2021 року налагодити обмін даними щодо осіб, які порушують умови самоізоляції з використанням мобільного додатка системи "Вдома" .

Відповідне розпорядження Кабміну від 14 квітня про затвердження плану заходів, направлених на боротьбу з COVID-19, оприлюднено на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з планом, також Мінцифри і Центру громадського здоров'я доручили до червня вдосконалити обмін інформацією щодо осіб з підтвердженим COVID-19, і контактних осіб, що підлягають самоізоляції, зокрема впровадити автоматичний обмін за допомогою програмного інтерфейсу (API).

Читайте також: ВР не змогла ввести штрафи за порушення самоізоляції