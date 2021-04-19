УКР
МОЗ, Нацполіція і Мінцифри з травня обмінюватимуться даними про порушників самоізоляції, - розпорядження Кабміну

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я, Міністерству цифрової трансформації і Національної поліції до травня 2021 року налагодити обмін даними щодо осіб, які порушують умови самоізоляції з використанням мобільного додатка системи "Вдома" .

Відповідне розпорядження Кабміну від 14 квітня про затвердження плану заходів, направлених на боротьбу з COVID-19, оприлюднено на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з планом, також Мінцифри і Центру громадського здоров'я доручили до червня вдосконалити обмін інформацією щодо осіб з підтвердженим COVID-19, і контактних осіб, що підлягають самоізоляції, зокрема впровадити автоматичний обмін за допомогою програмного інтерфейсу (API).

Шел второй год пандемии и карантина. А зеленые дебилы только додумались до основы противоэпидемических мероприятий.
19.04.2021 20:04 Відповісти
Выявление зараженных, их источников заражения и круга контактных лиц -- это основы. А они подают это как высшую математику.
19.04.2021 20:06 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы е*ать не просило.
19.04.2021 20:08 Відповісти
І можна нас голими руками брати - все просто.
19.04.2021 20:53 Відповісти
 
 