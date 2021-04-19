УКР
На Донеччині затримали військовослужбовця, який погрозами вимагав 3 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

У Донецькій області правоохоронці затримали військовослужбовця однієї з військових частин, який вимагав грошові кошти у громадянина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

На Донеччині затримали військовослужбовця, який погрозами вимагав 3 тис. дол., - прокуратура 01

"Військовослужбовець з метою власного збагачення, погрожуючи насильством, небезпечним для життя і здоров'я громадянина вимагав у нього грошові кошти в сумі 3000 доларів. З метою конспірації своїх злочинних дій військовослужбовець висунув вимогу про передачу грошових коштів шляхом переказу на його картковий рахунок", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейський вимагав від одеської вебмоделі щомісячної "данини" $600. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16 квітня, після отримання частини коштів у сумі 31 840 грн, військовослужбовця затримали.

На Донеччині затримали військовослужбовця, який погрозами вимагав 3 тис. дол., - прокуратура 02

17 квітня затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК України і застосовано судом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

здирство (284) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Донецька область (9643) військовослужбовці (4941) Військова прокуратура (722)
Шо там за год з сепаров задержали эти органы,или за семь,или за тридцать?
19.04.2021 23:18 Відповісти
Это еще бабка надвое сказала, что "вымогал", может долг требовал отдать, а ватник таким образом решил съехать.
Бенядиктовская прокуратура для меня не есть источник правдивой информации))
20.04.2021 01:08 Відповісти
Так любому можно дело припаять.
20.04.2021 06:04 Відповісти
 
 