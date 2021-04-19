На Донеччині затримали військовослужбовця, який погрозами вимагав 3 тис. дол., - прокуратура. ФОТО
У Донецькій області правоохоронці затримали військовослужбовця однієї з військових частин, який вимагав грошові кошти у громадянина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.
"Військовослужбовець з метою власного збагачення, погрожуючи насильством, небезпечним для життя і здоров'я громадянина вимагав у нього грошові кошти в сумі 3000 доларів. З метою конспірації своїх злочинних дій військовослужбовець висунув вимогу про передачу грошових коштів шляхом переказу на його картковий рахунок", - сказано в повідомленні.
16 квітня, після отримання частини коштів у сумі 31 840 грн, військовослужбовця затримали.
17 квітня затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК України і застосовано судом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Бенядиктовская прокуратура для меня не есть источник правдивой информации))