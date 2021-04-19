Екстрене засідання підгрупи ТКГ з безпеки розпочнеться о 10:00 20 квітня, - Арестович
Позачергове екстрене засідання робочої підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 20 квітня.
Про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Засідання підгрупи з безпеки ТКГ - завтра, початок о 10 годині ранку", - розповів Арестович.
Раніше Арестович говорив, що питання проведення екстреного засідання підгрупи з безпеки ТКГ 20 квітня залежатиме від вирішення політичних радників лідерів Нормандської четвірки.
Нагадуємо, 19 квітня проходить засідання політичних радників лідерів Нормандської четвірки.
по-перше, так звані представники ОРДЛО будуть блокувати будь-яке рішення на уьому засіданні тому, що
по-друге, представники московії не отримають чітких вказівок кремля
Ну і, по-третє, наша влада сама ще не знає що робити.
Сподіваюсь, що мої думки помилкові і хоч якийсь прогрес буде, але, на тлі останніх подій в Україні і світі, що пов'язані з кремлем та перемовинами "про Україну БЕЗ України" - надії мало.
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на завтра, 10.00. https://zn.ua/UKRAINE/politicheskie-sovetniki-hlav-hosudarstv-normandskoj-chetverki-sohlasovali-dejstvija-po-donbassu.html Политические советники глав государств "нормандской четверки" согласовали действия по Донбассу