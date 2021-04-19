УКР
Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

На святкуванні дня народження дружини нардепа "СН" Миколи Тищенка було близько 30 гостей, жоден із них не одяг захисну маску.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тищенко приїхав у 5-зірковий готель Fairmont у центрі Києва близько 19 години. Услід за ним на свято прибув колега Тищенка по фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Трухін. А також Арієте Шварц - колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills. Близько 21, за спостереженнями журналістів, на парковці готелю вже не було вільного місця.

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 01

Тищенко приїхав на день народження дружини

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 02

Услід за ним з'явився Олександр Трухін

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 03

І Арі Шварц

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 04

Місця на парковці готелю швидко закінчилися

"О 22 навпроти готелю з Труханового острова почав лунати святковий салют. Ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки і салютів "на період стримування збройної агресії на сході України"", - пишуть "Схеми".

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 05

Журналісти змогли отримати зі своїх джерел запрошення, яке дружина Тищенка Алла Барановська розсилала гостям. Серед іншого, в ньому гостей просили не публікувати фотографії з події у день святкування і не зазначати локацію.

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 06

Після 22 години готель залишив колишній народний депутат від "Слуги народу", а віднедавна - голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, власне, і керує Fairmont - готелем її батька, Леоніда Юрушева.

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 07

Скічко і Юрушева залишають святкування

Читайте також: Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха

"Святкування, схоже, відбувалося в зоні Fairmont Gold Lounge. Як сказано на сайті готелю, це "ексклюзивна клубна зона готелю, призначена для задоволення потреб найвимогливіших представників сфери бізнесу і подорожуючих"", - зазначають "Схеми".

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 08

Помічник Тищенка при цьому в коментарі журналістам заперечував інформацію про святкування, стверджуючи, що народний депутат відзначає вдома.

"Схеми" зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина. Зрештою, вона зупинилася біля готелю - і поліцейські зайшли всередину, але, майже відразу залишили заклад.

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 09

Поліцейські зайшли в готель, але майже відразу покинули приміщення

Зрештою, близько 2-ї ночі знімальна група "Схем" звідти поїхала, а машини гостей свята, схоже, залишилися там на ніч. Як і машина заступника керівника фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка.

Журналісти звернулися за коментарем до прессекретаря народного депутата Миколи Тищенка. У його пресслужбі повідомили: "Коментарів не буде".

Вечірка слуги народу Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ 10

Автор: 

карантин (18172) Тищенко Микола (353) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+35
Особистий дружбан преЗЕдента, Коля Тищенко (Котлєта) - відверто посцяв у вічі ЗЕбілів
19.04.2021 21:57
+31
у нас таких 73%
19.04.2021 21:54
+27
А что там? 95 квартал не хочет про это пошутить?
19.04.2021 22:01
у нас таких 73%
19.04.2021 21:54
Просто Тищенко с компанией знают, что пандемия, корона и карантин - сказка, которая не для избранных - депутатов. Зачем же им в намордниках ходить? Пусть зомбированный народ ходит, а они будут спокойно отдыхать.
19.04.2021 22:09
показати весь коментар
20.04.2021 03:08
показати весь коментар
20.04.2021 11:24
показати весь коментар
20.04.2021 12:34
показати весь коментар
20.04.2021 19:55
показати весь коментар
20.04.2021 19:57
показати весь коментар
20.04.2021 03:50
показати весь коментар
20.04.2021 05:18
показати весь коментар
19.04.2021 21:55
показати весь коментар
20.04.2021 07:40
показати весь коментар
19.04.2021 21:56
показати весь коментар
19.04.2021 21:56
показати весь коментар
20.04.2021 07:43
показати весь коментар
19.04.2021 21:57
показати весь коментар
19.04.2021 22:06
показати весь коментар
20.04.2021 02:18
показати весь коментар
20.04.2021 10:40
показати весь коментар
20.04.2021 13:16
показати весь коментар
19.04.2021 21:58
показати весь коментар
19.04.2021 22:00
показати весь коментар
19.04.2021 22:00
показати весь коментар
19.04.2021 22:01
показати весь коментар
19.04.2021 22:09
показати весь коментар
19.04.2021 22:12
показати весь коментар
19.04.2021 22:01
показати весь коментар
19.04.2021 22:01
показати весь коментар
19.04.2021 22:01
показати весь коментар
19.04.2021 22:03
показати весь коментар
19.04.2021 22:04
показати весь коментар
19.04.2021 22:05
показати весь коментар
19.04.2021 22:05
показати весь коментар
19.04.2021 22:07
показати весь коментар
19.04.2021 22:10
показати весь коментар
19.04.2021 22:29
показати весь коментар
19.04.2021 22:08
показати весь коментар
19.04.2021 22:08
показати весь коментар
19.04.2021 22:08
привет,кинь это тут на речи ***** позавтра...мож не доживу...
Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8027
19.04.2021 22:20
19.04.2021 22:35
можно будэ помалу народу рассказать про дни народжэння...
19.04.2021 22:40
показати весь коментар
19.04.2021 22:39
показати весь коментар
19.04.2021 22:41
показати весь коментар
19.04.2021 22:44
показати весь коментар
19.04.2021 22:49
показати весь коментар
20.04.2021 03:55
показати весь коментар
19.04.2021 22:11
Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8538
показати весь коментар
19.04.2021 22:17
Для народа карантин сидите дома и не рыпайтесь солдаты в окопах жизни отдают а для быдла которое попало в ВР пьянка салют во время войны...Это дно!
19.04.2021 22:21
показати весь коментар
20.04.2021 03:57
показати весь коментар
19.04.2021 22:25
показати весь коментар
19.04.2021 22:28
показати весь коментар
19.04.2021 23:44
показати весь коментар
19.04.2021 22:28
Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1595
19.04.2021 22:30
показати весь коментар
20.04.2021 03:58
показати весь коментар
19.04.2021 22:38
показати весь коментар
19.04.2021 22:41
показати весь коментар
19.04.2021 22:46
Україна, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження..." - це пункт з передвиборчої програми Зеленського. І це єдиний пункт, який преЗедент виконав.
https://www.youtube.com/watch?v=r2VNPYO9hJQ&t=40s
19.04.2021 22:54
показати весь коментар
19.04.2021 23:02
показати весь коментар
19.04.2021 23:09
показати весь коментар
19.04.2021 23:12
показати весь коментар
19.04.2021 23:29
показати весь коментар
20.04.2021 01:35
показати весь коментар
20.04.2021 03:53
показати весь коментар
19.04.2021 23:16
показати весь коментар
19.04.2021 23:25
показати весь коментар
19.04.2021 23:34
показати весь коментар
20.04.2021 00:42
показати весь коментар
20.04.2021 04:01
показати весь коментар
19.04.2021 23:41
показати весь коментар
20.04.2021 00:21
Ты путаешь мягкое и теплое. Народ выбрал зебылоидов в надежде не улучшение жизни. А по факту получили все старое. В стране война, спад экономики а ДВА народных депутата - бухают.
Были бы они НЕ депутатами - абсолютно "ВСЕ РАВНО". Но эти принимают законы и не для народа явно
20.04.2021 08:37
показати весь коментар
20.04.2021 00:23
показати весь коментар
20.04.2021 02:50
показати весь коментар
20.04.2021 04:31
показати весь коментар
20.04.2021 05:30
Це ж напевно серйозна хвороба психічна в значної частини населення ?
показати весь коментар
20.04.2021 07:58
показати весь коментар
20.04.2021 08:19
показати весь коментар
20.04.2021 08:23
показати весь коментар
20.04.2021 08:23
показати весь коментар
20.04.2021 08:24
показати весь коментар
20.04.2021 08:46
показати весь коментар
20.04.2021 08:49
показати весь коментар
20.04.2021 09:33
показати весь коментар
20.04.2021 10:20
Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4269
20.04.2021 10:22
показати весь коментар
20.04.2021 10:28
показати весь коментар
20.04.2021 10:51
показати весь коментар
20.04.2021 13:26
 
 