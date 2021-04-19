Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

На святкуванні дня народження дружини нардепа "СН" Миколи Тищенка було близько 30 гостей, жоден із них не одяг захисну маску.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тищенко приїхав у 5-зірковий готель Fairmont у центрі Києва близько 19 години. Услід за ним на свято прибув колега Тищенка по фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Трухін. А також Арієте Шварц - колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills. Близько 21, за спостереженнями журналістів, на парковці готелю вже не було вільного місця.

Тищенко приїхав на день народження дружини

Услід за ним з'явився Олександр Трухін

І Арі Шварц

Місця на парковці готелю швидко закінчилися

"О 22 навпроти готелю з Труханового острова почав лунати святковий салют. Ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки і салютів "на період стримування збройної агресії на сході України"", - пишуть "Схеми".

Журналісти змогли отримати зі своїх джерел запрошення, яке дружина Тищенка Алла Барановська розсилала гостям. Серед іншого, в ньому гостей просили не публікувати фотографії з події у день святкування і не зазначати локацію.

Після 22 години готель залишив колишній народний депутат від "Слуги народу", а віднедавна - голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, власне, і керує Fairmont - готелем її батька, Леоніда Юрушева.

Скічко і Юрушева залишають святкування

"Святкування, схоже, відбувалося в зоні Fairmont Gold Lounge. Як сказано на сайті готелю, це "ексклюзивна клубна зона готелю, призначена для задоволення потреб найвимогливіших представників сфери бізнесу і подорожуючих"", - зазначають "Схеми".

Помічник Тищенка при цьому в коментарі журналістам заперечував інформацію про святкування, стверджуючи, що народний депутат відзначає вдома.

"Схеми" зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина. Зрештою, вона зупинилася біля готелю - і поліцейські зайшли всередину, але, майже відразу залишили заклад.

Поліцейські зайшли в готель, але майже відразу покинули приміщення

Зрештою, близько 2-ї ночі знімальна група "Схем" звідти поїхала, а машини гостей свята, схоже, залишилися там на ніч. Як і машина заступника керівника фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка.

Журналісти звернулися за коментарем до прессекретаря народного депутата Миколи Тищенка. У його пресслужбі повідомили: "Коментарів не буде".