ВООЗ продовжила на 3 місяці режим надзвичайної ситуації у світі через COVID-19

ВООЗ продовжила на 3 місяці режим надзвичайної ситуації у світі через COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила на 90 днів режим міжнародної надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом.

"Пандемія COVID-19 і далі є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення", - сказано в повідомленні ВООЗ.

Експерти ВООЗ рекомендують посилити нагляд за продовольчими ринками і перешкоджати продажу диких тварин, які можуть виявитися можливими переносниками нових вірусів.

Вони також зазначили, що "ризик міжнародного поширення" хвороби і її вплив на міжнародні транспортні перевезення вимагають "скоординованої міжнародної відповіді".

В украинской Конституции ничего про ВОЗ не сказано, поэтому ВОЗ не обязан диктовать нашей стране, что нам делать и нужен ли нам карантин вообще весной, когда эпидемия гриппа и ОРВИ пошли на спад. За корону не говорю, потому что вирус не выделен и его никто в электронный микроскоп не видел и геном этого вируса неизвестен.
19.04.2021 22:13 Відповісти
лучше би воз вовремя китайцев за >|<опу поймал... эпидмероприятия называется... нет, не слышали
19.04.2021 22:35 Відповісти
Смертність за січень лютий 2021 менше на 1000 людей чим в 2019 р. Це все що потрібно знати про Супєр смєртєльний вірус.
19.04.2021 22:48 Відповісти
 
 