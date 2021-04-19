1 335 5
ВООЗ продовжила на 3 місяці режим надзвичайної ситуації у світі через COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила на 90 днів режим міжнародної надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Пандемія COVID-19 і далі є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення", - сказано в повідомленні ВООЗ.
Експерти ВООЗ рекомендують посилити нагляд за продовольчими ринками і перешкоджати продажу диких тварин, які можуть виявитися можливими переносниками нових вірусів.
Вони також зазначили, що "ризик міжнародного поширення" хвороби і її вплив на міжнародні транспортні перевезення вимагають "скоординованої міжнародної відповіді".
