Мрії про мир і завершення пандемії, - у космос по спецзв'язку відправили повідомлення українців

Фахівці Державного космічного агентства України відправили в космос повідомлення українців у межах всеукраїнської акції "Меседж у космос".

Це було зроблено за допомогою спеціального зв'язку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

Акцію тиждень тому, 12 квітня, в День космонавтики, почало Міністерство культури й інформаційної політики України.

За даними глави відомства Олександра Ткаченка, за цей час надійшло понад тисячу повідомлень з усіх куточків України.

"Найчастіше зустрічалися повідомлення про те, що люди мріють, щоб в Україні і світі був мир, щоб закінчилася пандемія. І безперечно бажають і собі здоров'я, і ​​своїй сім'ї. Упевнений, що такі побажання знайдуть відгук у космосі, вирушать до далеких планет. Ми віримо в те, що в космосі ми не одні. Фактично ця акція спрямована на те, щоб кожен усвідомив, що досягнення в космічній галузі є нашим спільним надбанням, як вчених, науковців, так і українського народу, адже воно стосується абсолютно всіх. І ця акція говорить про те, що насправді мрії можуть збуватися", - розповів він.

Начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний розповів, що цей захід відбувся не вперше. Такі повідомлення вже відправляли в космос.

Цього разу фахівці підготували технічні засоби в місті Золочів Львівської області. Це передавальні пристрої, які працюватимуть години, а може і дні, щоб передати в далекий космос повідомлення. Також було підготовлено спеціальне програмне забезпечення.

Відправлення повідомлень відбулася натисканням "кнопки запуску". Вони полетіли до зірок, розташованих за 12 світлових років від Землі.

Автор: 

+10
Ответ еще не пришел???
показати весь коментар
19.04.2021 21:59 Відповісти
+7
Дурдом .
показати весь коментар
19.04.2021 21:58 Відповісти
+6
квартального вероисповедания...
показати весь коментар
19.04.2021 22:06 Відповісти
Дурдом .
показати весь коментар
19.04.2021 21:58 Відповісти
Ответ еще не пришел???
показати весь коментар
19.04.2021 21:59 Відповісти
Пришёл, не могут расшифровать.
показати весь коментар
19.04.2021 22:10 Відповісти
Пора викликати контактьора.
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 2013
показати весь коментар
19.04.2021 22:43 Відповісти
придет через 24 года
показати весь коментар
20.04.2021 10:44 Відповісти
Чаво Извините, ну это уже пробливают дно.
показати весь коментар
19.04.2021 22:01 Відповісти
Еще не дно, но уже совсем близко
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 8964
показати весь коментар
19.04.2021 22:07 Відповісти
правильно...центрифуги для разделения изотопов бубаноиды с коломойшами подарят...
показати весь коментар
19.04.2021 22:03 Відповісти
Я думал что только северные соседи такой херной страдают. Подозревал, что и у нас есть придурки, но чтобы свою дурость напоказ? Попа еще забыли пригласить
показати весь коментар
19.04.2021 22:03 Відповісти
квартального вероисповедания...
показати весь коментар
19.04.2021 22:06 Відповісти
это какой позор...
показати весь коментар
19.04.2021 22:04 Відповісти
вова нюхнул дорожку и отправил месседж в космос. и самое интересное, ему таки ответили
показати весь коментар
19.04.2021 22:05 Відповісти
Епоха клоунів... ЗЕдебіли...
показати весь коментар
19.04.2021 22:06 Відповісти
а про "конец эпохи бедности" когда сообщение в космос отправите? пусть инопланетяне со смеху там уссутся ... да и вообще, пора уже на постоянной основе, еженедельно, по субботам, после того, как бубочка дунет пару "дорожек", организовать "видосики для заскучавших внеземных цивилизаций" Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 545
показати весь коментар
19.04.2021 22:07 Відповісти
мЬІ за мЬІр.(Бубачка)
показати весь коментар
19.04.2021 22:09 Відповісти
Рептилоиды ищут переводчика.
показати весь коментар
19.04.2021 22:09 Відповісти
Дорогіє космосянє, заберіть нашу бубу до вашого космосу! Бо задовбало вже це у..щє квартальне!))) Ну пожалсста...
показати весь коментар
19.04.2021 22:09 Відповісти
Зебилятки, вы в следующий раз перед выборами сами бы улетели в космос. Тогда и этот сеанс психотерапии был бы не нужен.
показати весь коментар
19.04.2021 22:12 Відповісти
а аудиозапись вечеринки каклеты не отправили?в рамках сбычи мечт о завершении пандемии...
показати весь коментар
19.04.2021 22:13 Відповісти
Это было сделано с помощью специальной связи

==
Можно уточнить, связь с кем? Какая Галактика на приёме? Па традиции "та сторона" ?Или "те, кто"?
показати весь коментар
19.04.2021 22:14 Відповісти
голлактика павлова...самая устойчивая,блеать...
показати весь коментар
19.04.2021 22:30 Відповісти
Думаю, что назад получат сообщение о том, что там очень азабочины положением дел.
показати весь коментар
19.04.2021 22:14 Відповісти
придет сообщение, что выслали санитаров. и наркологов
показати весь коментар
19.04.2021 22:19 Відповісти
комсомольці, і лєнін такий молодий...
показати весь коментар
19.04.2021 22:16 Відповісти
А ось це реальне дiло.
показати весь коментар
19.04.2021 22:18 Відповісти
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 7577
показати весь коментар
19.04.2021 22:19 Відповісти
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 7528
показати весь коментар
19.04.2021 22:20 Відповісти
Это показывает только одно: у сотрудников космического агенства очень много свободного времени, которое они тратят непонятно на что.
показати весь коментар
19.04.2021 22:21 Відповісти
Про "скрепы" не забыли сказать???
показати весь коментар
19.04.2021 22:22 Відповісти
В далёком созвездии Тау Кита
Всё стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: «Вы что это там?»
А нас посылают обратно.
показати весь коментар
19.04.2021 22:25 Відповісти
Уважаемые инопланетяне , заберите зеленского и его команду к себе на опыты , пожалуйста ...
показати весь коментар
19.04.2021 22:28 Відповісти
бабло розпилюють.
Є ж простий і надійний спосіб.Горндон не дасть збрехать.
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 5395
показати весь коментар
19.04.2021 22:38 Відповісти
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 4147
показати весь коментар
19.04.2021 22:40 Відповісти
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 7944
показати весь коментар
19.04.2021 22:47 Відповісти
Лучше бы туда отправили по спецсвязи зелёную шоблу,включая главпианиста-писюниста!
показати весь коментар
19.04.2021 23:20 Відповісти
Ох, уж эти загадочные "передаточные устройства" - писуны мля ))
показати весь коментар
19.04.2021 23:22 Відповісти
а что не так?? у них подстройка ёмкостно-катушечного контура на червячной паре.
показати весь коментар
19.04.2021 23:57 Відповісти
Да, блин, навеяло.. Вспомнились передаточные функции, во всей своей красоте ))
показати весь коментар
20.04.2021 01:03 Відповісти
В далеком созвездии Тау Кита
Все стало для нас непонятно,-
Сигнал посылаем: "Вы что это там?"-
А нас посылают обратно.

На Тау Ките
Живут в красоте -
Живут, между прочим, по-разному -
Товарищи наши по разуму.

Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Кита этой самой лечу,
Чтоб с ней разобраться на месте.

На Тау Кита
Чегой-то не так -
Там таукитайская братия
Свихнулась, - по нашим понятиям.

Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят,-
Все реже я с ними на связь выхожу:
Уж очень они хулиганят.

У таукитов
В алфавите слов -
Немного, и строй - буржуазный,
И юмор у них - безобразный.

Корабль посадил я как собственный зад,
Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: "Виват!"-
Что значит по-нашему - "Здрасьте!".

У таукитян
Вся внешность - обман,-
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся...

Мне таукитянин - как вам папуас,-
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: "Галактике стыдно за вас!"-
В ответ они чем-то мигнули.

На Тау Ките
Условья не те:
Тут нет атмосферы, тут душно,-
Но таукитяне радушны.

В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевел,
Что мне за себя стало стыдно.

Но таукиты -
Такие скоты -
Наверно, успели набраться:
То явятся, то растворятся...

"Вы, братья по полу, - кричу, - мужики!
Ну что..." - тут мой голос сорвался,-
Я таукитянку схватил за грудки:
"А ну, - говорю,- признавайся!.."

Она мне: "Уйди!"-
Мол, мы впереди -
Не хочем с мужчинами знаться,-
А будем теперь почковаться!

Не помню, как поднял я свой звездолет,-
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперед,
По гнусной теории Эйнштейна!

Что, если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,-
Что, если и там - почкованье?!
©
показати весь коментар
19.04.2021 23:26 Відповісти
вопрос на экзамен украинского IT - сколько байт будет Путин *****?
показати весь коментар
19.04.2021 23:33 Відповісти
1466
показати весь коментар
20.04.2021 00:49 Відповісти
лень лезть а hex editor но за попытку ставлю 5
показати весь коментар
20.04.2021 00:58 Відповісти
им главное эту дату не давать как дату русского мира
показати весь коментар
20.04.2021 01:00 Відповісти
мдааа.. люди ракеты спутники в космос посылают, а мы месенджи...... да еще с таким пафосом... это клиника .. во что превратились ученые - месенджеры, а не ученые!! идиото...
показати весь коментар
20.04.2021 00:05 Відповісти
Вся надежда на инопланетный разум.
показати весь коментар
20.04.2021 01:43 Відповісти
Проросийское действо какое-то.
показати весь коментар
20.04.2021 05:36 Відповісти
Интересно, эти дятлы не забыли пожаловаться инопланетянам о том, что нас не берут в ЕС и НАТО ?
показати весь коментар
20.04.2021 07:55 Відповісти
Нужно было отправить в "Спортлото".
Положительного эффекта было бы больше.
показати весь коментар
20.04.2021 09:17 Відповісти
 
 