Мрії про мир і завершення пандемії, - у космос по спецзв'язку відправили повідомлення українців

Фахівці Державного космічного агентства України відправили в космос повідомлення українців у межах всеукраїнської акції "Меседж у космос".

Це було зроблено за допомогою спеціального зв'язку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

Акцію тиждень тому, 12 квітня, в День космонавтики, почало Міністерство культури й інформаційної політики України.

За даними глави відомства Олександра Ткаченка, за цей час надійшло понад тисячу повідомлень з усіх куточків України.

"Найчастіше зустрічалися повідомлення про те, що люди мріють, щоб в Україні і світі був мир, щоб закінчилася пандемія. І безперечно бажають і собі здоров'я, і ​​своїй сім'ї. Упевнений, що такі побажання знайдуть відгук у космосі, вирушать до далеких планет. Ми віримо в те, що в космосі ми не одні. Фактично ця акція спрямована на те, щоб кожен усвідомив, що досягнення в космічній галузі є нашим спільним надбанням, як вчених, науковців, так і українського народу, адже воно стосується абсолютно всіх. І ця акція говорить про те, що насправді мрії можуть збуватися", - розповів він.

Начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний розповів, що цей захід відбувся не вперше. Такі повідомлення вже відправляли в космос.

Цього разу фахівці підготували технічні засоби в місті Золочів Львівської області. Це передавальні пристрої, які працюватимуть години, а може і дні, щоб передати в далекий космос повідомлення. Також було підготовлено спеціальне програмне забезпечення.

Відправлення повідомлень відбулася натисканням "кнопки запуску". Вони полетіли до зірок, розташованих за 12 світлових років від Землі.