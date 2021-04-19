Мрії про мир і завершення пандемії, - у космос по спецзв'язку відправили повідомлення українців
Фахівці Державного космічного агентства України відправили в космос повідомлення українців у межах всеукраїнської акції "Меседж у космос".
Це було зроблено за допомогою спеціального зв'язку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".
Акцію тиждень тому, 12 квітня, в День космонавтики, почало Міністерство культури й інформаційної політики України.
За даними глави відомства Олександра Ткаченка, за цей час надійшло понад тисячу повідомлень з усіх куточків України.
"Найчастіше зустрічалися повідомлення про те, що люди мріють, щоб в Україні і світі був мир, щоб закінчилася пандемія. І безперечно бажають і собі здоров'я, і своїй сім'ї. Упевнений, що такі побажання знайдуть відгук у космосі, вирушать до далеких планет. Ми віримо в те, що в космосі ми не одні. Фактично ця акція спрямована на те, щоб кожен усвідомив, що досягнення в космічній галузі є нашим спільним надбанням, як вчених, науковців, так і українського народу, адже воно стосується абсолютно всіх. І ця акція говорить про те, що насправді мрії можуть збуватися", - розповів він.
Начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний розповів, що цей захід відбувся не вперше. Такі повідомлення вже відправляли в космос.
Цього разу фахівці підготували технічні засоби в місті Золочів Львівської області. Це передавальні пристрої, які працюватимуть години, а може і дні, щоб передати в далекий космос повідомлення. Також було підготовлено спеціальне програмне забезпечення.
Відправлення повідомлень відбулася натисканням "кнопки запуску". Вони полетіли до зірок, розташованих за 12 світлових років від Землі.
Можно уточнить, связь с кем? Какая Галактика на приёме? Па традиции "та сторона" ?Или "те, кто"?
Всё стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: «Вы что это там?»
А нас посылают обратно.
Є ж простий і надійний спосіб.Горндон не дасть збрехать.
Все стало для нас непонятно,-
Сигнал посылаем: "Вы что это там?"-
А нас посылают обратно.
На Тау Ките
Живут в красоте -
Живут, между прочим, по-разному -
Товарищи наши по разуму.
Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Кита этой самой лечу,
Чтоб с ней разобраться на месте.
На Тау Кита
Чегой-то не так -
Там таукитайская братия
Свихнулась, - по нашим понятиям.
Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят,-
Все реже я с ними на связь выхожу:
Уж очень они хулиганят.
У таукитов
В алфавите слов -
Немного, и строй - буржуазный,
И юмор у них - безобразный.
Корабль посадил я как собственный зад,
Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: "Виват!"-
Что значит по-нашему - "Здрасьте!".
У таукитян
Вся внешность - обман,-
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся...
Мне таукитянин - как вам папуас,-
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: "Галактике стыдно за вас!"-
В ответ они чем-то мигнули.
На Тау Ките
Условья не те:
Тут нет атмосферы, тут душно,-
Но таукитяне радушны.
В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевел,
Что мне за себя стало стыдно.
Но таукиты -
Такие скоты -
Наверно, успели набраться:
То явятся, то растворятся...
"Вы, братья по полу, - кричу, - мужики!
Ну что..." - тут мой голос сорвался,-
Я таукитянку схватил за грудки:
"А ну, - говорю,- признавайся!.."
Она мне: "Уйди!"-
Мол, мы впереди -
Не хочем с мужчинами знаться,-
А будем теперь почковаться!
Не помню, как поднял я свой звездолет,-
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперед,
По гнусной теории Эйнштейна!
Что, если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,-
Что, если и там - почкованье?!
©
