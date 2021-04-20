Mega Millions США розіграють $259 млн у вівторок. Дізнайтеся, як взяти участь у тиражі з України! (реклама)

Уявіть, що ви виграли лотерейний джекпот на суму в сотні мільйонів доларів! Що ви зробите з такими грошима? Якщо ви думали, що виграти величезні лотерейні призи можна тільки перебуваючи в Штатах, у нас для вас чудові новини.

Джекпот Мега Мільйонів досяг $ 257 млн, це понад 7,1 мільярда гривень . Найближчий тираж пройде сьогодні увечері, 20 квітня .

. Найближчий тираж пройде сьогодні . Для вашої зручності, сервіс TheLotter запустив спецсайт smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Популярність лотереї США Mega Millions в останні тижні зростає в геометричній прогресії. З тих пір, як лотерея розіграла рекордний джекпот у розмірі 1,5 мільярда доларів в листопаді 2018 року, ім'я лотереї у всіх на вустах. Якщо ви замислюєтеся взяти участь в лотереї Powerball з України, ви можете купити білети онлайн, абсолютно законно і безпечно.

"Нам відомо, що люди люблять величезні джекпоти, і коли суми досягають таких розмірів, це стає національним феноменом," - заявив Гордон Меденіка, директор лотереї Мега Мільйони в Меріленді. "Все починають розмірковувати про те, що вони зроблять з грошима в разі виграшу."

Як грати в Mega Millions?

Мега Мільйони проводяться в форматі 5/70 + 1/25. Це означає, що для того, щоб виграти головний приз лотереї потрібно вгадати 5 чисел від 1 до 70 плюс один додатковий номер ( "Mega Ball") від 1 до 26. Крім джекпоту лотерея також розігрує 8 другорядних призів. Переможець лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить $ 257 млн.

Як брати участь в Мега Мільйони з України?

Як відомо, білети Mega Millions продаються тільки в США. Тим не менш, ви можете брати участь в лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт smartlottoshop.com (спецсайт сервісу theLotter.com). Заснований в 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.

Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter в США куплять білети від вашого імені. За правилами Мега Мільйонів, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї".

Так що вам нема про що турбуватися, гра по інтернету абсолютно законна, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу - в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).

Щоб купити білети Mega Millions через smartlottoshop.com (спецсайт сервісу theLotter.com), вам треба:

Створити обліковий запис Вибрати Мега Мільйони зі списку, що містить приблизно 50 лотерей Заповнити номера (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами) Додати до білета мультиплікатор "Megaplier" (за бажанням) Оплатити замовлення

Працівник сервісу, який знаходиться в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів - оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Найбільший у світі джекпот чекає на вас

$ 257 мільйонів - найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Так, Мега Мільйони розігрували і великі призи, але важливо пам'ятати, що джекпот може бути зірваний в будь-якому тиражі, так що не варто упускати шанс - він може повторитися не скоро. Купуйте білети на найближчий тираж Мега Мільйонів сьогодні, і приголомшливий приз може бути вашим! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.

