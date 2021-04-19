Верховний Суд почав розгляд ще двох справ про санкції проти "каналів Медведчука"

Верховний Суд розпочав розгляд справи за позовом "Телерадіокомпанії" Нові комунікації "про оскарження указу президента про санкції до телеканалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

"19 квітня 2021 року, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/33/21 за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації"", у якому оскаржено Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", відповідно до якого застосовано санкції до позивача", - говориться в повідомленні.

Під час судового засідання представник Служби безпеки України повідомив, що на адресу Верховного Суду надіслано документи, які підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій, відомості з яких становлять державну таємницю, та просив залучити їх до матеріалів справи.

Верховний Суд задовольнив клопотання СБУ, відклав розгляд справи з метою надання представнику позивача терміну для оформлення допуску й доступу до державної таємниці та ознайомлення сторін з матеріалами справи, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці.

Також читайте: Зеленський про санкції проти Медведчука: "Перекриємо кисень усім, хто руйнує незалежність України"

Наступне судове засідання з розгляду цієї справи відбудеться 7 червня 2021 року о 14:00.

Також сьогодні КАС ВС розпочав розгляд справи № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржив Указ Президента України № 43/2021, у частині застосування санкцій до ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації"".

Під час судового засідання розглянуто низку клопотань, заслухано доводи сторін, проведено дослідження матеріалів справи.

У судовому засіданні оголошено перерву до 14:00 26 квітня.

Читайте також: "Підготовка санкцій щодо каналів Медведчука тривала понад пів року", - "слуга народу" Безугла

Загалом на розгляді КАС ВС перебуває всього 10 позовних заяв, якими оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"".

Розгляд справи № 9901/42/21 за позовом ТОВ "ЛІДЕР ТВ" відбудеться 26 квітня 2021 року о 12:00.

На цей самий день о 14:30 призначено продовження судового засідання з розгляду справи № 9901/34/21 за позовом ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ".

На 14:00 18 травня 2021 року призначено до розгляду справу № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака про визнання протиправним і скасування зазначеного Указу Президента України в частині (додаток 1 до рішення РНБОУ).

24 травня об 11:00 буде продовжено розгляд справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", слухання якої суд розпочав 5 квітня 2021 року.

Крім цього, 25 травня о 10:00 буде продовжено розгляд справи № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ ВИБІР", слухання якої розпочато 6 квітня 2021 року.

На 16:30 26 травня призначено судове засідання, на якому буде продовжено розгляд справи № 9901/47/21 за позовом ТОВ "АРІАДНА ТВ".

Судове засідання у справі № 9901/40/21 за позовом ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ"" заплановано на 31 травня о 14:00.

А наступне судове засідання з розгляду справи за позовом ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" відбудеться 16 червня о 14:00.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.