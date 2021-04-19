Радники Нормандської четвірки обговорили кластери з реалізації Мінських угод і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, - Резніков

Політичні радники Нормандської четвірки під час зустрічі 19 квітня у форматі відеоконференції обговорили імплементацію кластерів з виконання Мінських угод і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не розкриваючи конфіденційності переговорів, зазначу дві головні речі, які обговорювалися і які були анонсовані президентом Зеленським у Парижі. Сьогодні йшлося про кластери, відповідно, як бачення можливості реалізації Мінських угод, і про питання забезпечення дотримання режиму припинення вогню - реального та повноцінного", - розповів Резніков.

Він також додав, що "переговори політичних радників відбулися в режимі конструктивної робочої атмосфери".

"Моє враження від нинішньої зустрічі політичних радників Нормандського формату: була абсолютно робоча атмосфера, без будь-яких особливих або зайвих емоцій. Тому я з повагою ставлюся до мужності наших посередників - представників Німеччини та Франції, яким доводиться іноді все-таки стримувати ймовірність підвищення емоцій, терпіти. Це хороші посередники, вони друзі України", - додав віцепрем'єр.

