Голова ОАСК Вовк повідомив, що ЄСПЛ прийняв до розгляду його скаргу на НАБУ

Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка на дії Національного антикорупційного бюро України.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду мою скаргу, подану в лютому цього року про порушення Конвенції, допущені діями одного де-юре - правоохоронного, а де-факто - правопорушуючого органу і почав відповідну комунікацію. Слід зазначити, що ЄСПЛ вже трохи знайомий з "професійними" діями і методами роботи НАБУ, про що Велика палата ЄСПЛ виносила рішення ще в липні 2020 року. І воно - зовсім не на користь українського "антикорупційного" органу ", - написав Вовк.

Голова ОАСК Вовк допомагав Коломойському у справі "Приватбанку" на 9,2 млрд грн, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

+12
Та, що він нам замилює очі? Яке там ЄСПЧ?
На ньому ж печатку ставити не має де. Суцільна гниль.
19.04.2021 23:08 Відповісти
+8
Шлепнуть его надо. По другому эту сволоту не искоренить
19.04.2021 23:17 Відповісти
+7
Расстреляйте его по-быстрому! А потом пусть жалуется в ЕСПЧ
19.04.2021 23:21 Відповісти
19.04.2021 23:08 Відповісти
19.04.2021 23:08 Відповісти
Кто утверждал, что для того, чтобы подать в ЕСПЧ нужно пройти все украинские суды?
19.04.2021 23:10 Відповісти
европейский суд принял кляузу от вовка?
вывод простой - шайка бенедиктовой не примет вовка николы...от совсем...
19.04.2021 23:12 Відповісти
только робингуды с оптикой могут уравнять шансы народа с вылупками...
19.04.2021 23:15 Відповісти
Ні! Тільки Кольт!)
19.04.2021 23:31 Відповісти
шо за дискриминация?smith & wesson засудят...
19.04.2021 23:40 Відповісти
Та нехай вже буде той смітендвессон! . Аби б в кого надо вштрелили.)
19.04.2021 23:57 Відповісти
19.04.2021 23:17 Відповісти
та..- *******-ж, некому...(((
20.04.2021 04:31 Відповісти
19.04.2021 23:21 Відповісти
а вы,батенька,гуманист...шо значит по быстрому?
из рогаток до результата...
19.04.2021 23:29 Відповісти
Ти диви, яке це вовчисько упороте! Вєсь в зелю!)
19.04.2021 23:23 Відповісти
От мені цікаво, чи подав би він заяву в ЄСПЛ якщо з нього ще в січні зняли шкіру?
19.04.2021 23:27 Відповісти
Ніт. Йому б було холодно.)
19.04.2021 23:33 Відповісти
Во паскуда, никак не успокоится, на нары его тварюку, может хоть там возле параши одумается и поймёт, что не прав.
19.04.2021 23:36 Відповісти
"...через две минуты палачи втолкнули судью обратно в зал, голого, лишенного даже волос, срамного донельзя. Тут всем стало ясно, что до сих пор только его борода и огромная чалма скрывали убожество ума и клеймо порока, лежавшее на его лице, что человек с таким шельмовским лицом не может быть никем иным, кроме как наиотъявленнейшим плутом и вором. Эмир поморщился: - Уберите! ..."
Леонид Соловьев "Повесть о Ходже Насреддине"
19.04.2021 23:40 Відповісти
Ти ба в ЄСПЛ побігло правди шукати.
19.04.2021 23:44 Відповісти
ЄСПЛ дивиться на дотримання прав людини, а після того на законодавство. Наче ж так? Якщо при звільненні цього індивидума було порушення законодавтсва України, то рекомендацією буде відновлення та грошова компенсація.
В мене є сумніми стосовно рішення ЄСПЛ (бо не слідкував за справою Вовка), але, якщо вони враховують законодавство країни, то Вовк відновиться
Чомусь, за останні 2 роки, порушень закону владою більше, ніж за усі попередні 20 з гаком років. А почалося все з призначення Богдана головою АПУ відразу після приходу найвеличнішого до влади. А потім лише порушення законів, які мотивувалися якоюсь необхідністю чи нагальністю, але не діючим законодавством.
20.04.2021 00:46 Відповісти
Пора как в Америке когда-то "охотники за головами", думаю поможет в нашем случае.
20.04.2021 00:56 Відповісти
Да не вопрос. Все, что собралось на Вовка и его братца передать в международные суды, включая ЕСПЧ.

Там ему даже больше напаяют.

Вот только ЗЕ на это не согласится. Потому что следующим по судам пойдет он.
20.04.2021 01:55 Відповісти
В ЕСПЧ зайдет дело только после Верховного суда и то год надо ждать..Но какие права были нарушены ?Если б он незаконно отсидел срок в тюрме тогда это б доказали то понятно а так он же на свободено против него вебется дело . Закон про коррупцию нада ужесточить и упростить .
20.04.2021 06:25 Відповісти
куди він відновиться на посаді,якщо до того часу суд буде скасований взагалі?
20.04.2021 06:52 Відповісти
До яких він ще "друзів" звертається? Мав би за щастя, що живе в цій країні, а не в Білорусі, де б "пов*язали" б за спробу держперевороту. Спочатку з*явись по неодноразовим викликам в український суд, а тоді вже звертайся в ЕСПЛ.
20.04.2021 08:03 Відповісти
на сколько человек уверен, что ему ничего не будет.. скверно наблюдать за этой херней.. если бы дядя Вася украл на стройке кусок проволоки или пачку электродов его бы уже давно за шкварки притянули в мусарню. а тут *** приглашают а он отказывается...
20.04.2021 10:00 Відповісти
Цей суд піклується правами ЛЮДИНИ, але у цьому випадку йдеться про "права вовка"
20.04.2021 11:14 Відповісти
При нормальному очільнику спецслужби цьому мудню уже другий раз оградку б фарбували.
20.04.2021 12:36 Відповісти
 
 