Голова ОАСК Вовк повідомив, що ЄСПЛ прийняв до розгляду його скаргу на НАБУ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка на дії Національного антикорупційного бюро України.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду мою скаргу, подану в лютому цього року про порушення Конвенції, допущені діями одного де-юре - правоохоронного, а де-факто - правопорушуючого органу і почав відповідну комунікацію. Слід зазначити, що ЄСПЛ вже трохи знайомий з "професійними" діями і методами роботи НАБУ, про що Велика палата ЄСПЛ виносила рішення ще в липні 2020 року. І воно - зовсім не на користь українського "антикорупційного" органу ", - написав Вовк.

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.