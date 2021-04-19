УКР
Україна пропонує проведення екстрених засідань робочої групи з безпеки ТКГ упродовж доби в разі загибелі людей під час обстрілу на Донбасі, - ОП

На переговорах політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки українська делегація запропонувала проводити екстрені засідання робочої групи з безпеки ТКГ упродовж доби в разі загибелі людей під час обстрілів на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За підсумками засідання політичних радників Нормандської четвірки 19 квітня "з'явилася домовленість про продовження узгодження кластерів з виконання Мінських домовленостей", сказано в повідомленні.

Крім того, радники закликали представників Тристоронньої контактної групи продовжувати працювати над механізмом координації реагування на порушення режиму припинення вогню.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, "українська сторона підтримує це звернення до ТКГ, а також інші пропозиції щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню, зокрема, щодо більш суворої відповідальності за снайперські обстріли".

"За наявності загиблих внаслідок обстрілу робоча група ТКГ з питань безпеки повинна збиратися впродовж 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від цього. Відповідні пропозиції української сторони сформовано і буде представлено координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ послу Яшар Халіту Чевіку під час завтрашнього засідання", - повідомили в ОП.

Читайте також: Екстрене засідання підгрупи ТКГ з безпеки розпочнеться о 10:00 20 квітня, - Арестович

+5
Якась суцільна маячня,та семітські харі на усіх посадках.
19.04.2021 23:35 Відповісти
+4
Путое сотрясение воздуха это заявление. Пыль в глаза!
19.04.2021 23:32 Відповісти
+4
скликати кожного разу?
і что ?
а якщо не дай Бог декілька наших Воїнів за день загине?
то по декілька разів скликати?

Порох артою 3,14дарів "скликав" до пекла, діяло....
19.04.2021 23:36 Відповісти
Було колись - в Україні
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю;
Минулося - осталися
Могили на полі.....
19.04.2021 23:31 Відповісти
Путое сотрясение воздуха это заявление. Пыль в глаза!
19.04.2021 23:32 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація,тому будь-яка іх діяльність ,це лише імітація !!!)))
19.04.2021 23:37 Відповісти
А толку,?уже восьмой год убивают,почти каждый день.а вы собираетесь.собиритесь и уйдите с этой страны
20.04.2021 03:11 Відповісти
З пустого в порожнє.
19.04.2021 23:32 Відповісти
жыдоугробуряты рэхтують полевые госпитали,а ермаки экстренные заседания...та да,не палятся...
19.04.2021 23:33 Відповісти
А який сенс у засіданнях, якщо цей орган суто бутафорський і не вирушає нічого ? )
Якщо ти хочеш, щоб хтось виконував твої умови, або погрожуй силою, або шантажуй, але не проси, тому що просьби ніхто не слуає
19.04.2021 23:34 Відповісти
Якась суцільна маячня,та семітські харі на усіх посадках.
19.04.2021 23:35 Відповісти
скликати кожного разу?
і что ?
а якщо не дай Бог декілька наших Воїнів за день загине?
то по декілька разів скликати?

Порох артою 3,14дарів "скликав" до пекла, діяло....
19.04.2021 23:36 Відповісти
7 років розстрілу ,тричі на добу !!!)))
19.04.2021 23:38 Відповісти
І нічого. Зате відмазка на думку Зєрмака заспокоїти громадськість і військових. На протязі дня!!! Та відповідь треба давати несротязі 1-3 хвилини! Це нормативний час длчюя згортання і заміни позицій тими, хто веде обстріли. І адекватна відповідь - це вогонь.
20.04.2021 08:19 Відповісти
Зе клоуни хочуть бистріше зробити план Пукіна - амністувати сєпарів Донбасу,
дати Донбасу автономію, завести сєпарів до Верховної Ради, відбудувати
розбомблений Кремлем Донбас на грощі українців
Думаю пару міліардів $ кацапи кинули Зе владі на рахунки десь в Омані, не здивуюсь
якщо це так. Ціна за "впихнути сепарський анклав" в тіло України і за воду в Крим.
19.04.2021 23:39 Відповісти
Те що не пройшло після Оману пройде після Катару?
20.04.2021 01:36 Відповісти
Подивимся що воно буде..
20.04.2021 15:50 Відповісти
Его нужно пытать и он всё расскажет, вообще всё.
19.04.2021 23:45 Відповісти
Прозаседались
20.04.2021 00:02 Відповісти
это правильно
20.04.2021 00:03 Відповісти
"Живется просто ужасно, а референдум был профанацией". Крымчане в эфире "Эха Москвы" пожаловались на аннексию (Видео)-на ютубе , на ЦЕНЗОРУ.НЕТ

Козырь-Ермак , якщо жрете страшний буджет на канал ДОМ, то показуйте це а не курицю Мендель з її антибандерівськими істериками
20.04.2021 01:34 Відповісти
Якщо проблема за 7 років не вирішена, то просто не ті засідають. Але кому тут говорити? Хіба двієчникам можна доказати, що вчителька ставить їм двійки не тому, що їх не любить, а тому що вони просто тупі?
20.04.2021 02:13 Відповісти
Якщо проблема не вирішена за стільки часу, то вирвшується вона не засіданнями.
20.04.2021 08:21 Відповісти
 
 