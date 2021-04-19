Україна пропонує проведення екстрених засідань робочої групи з безпеки ТКГ упродовж доби в разі загибелі людей під час обстрілу на Донбасі, - ОП

На переговорах політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки українська делегація запропонувала проводити екстрені засідання робочої групи з безпеки ТКГ упродовж доби в разі загибелі людей під час обстрілів на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За підсумками засідання політичних радників Нормандської четвірки 19 квітня "з'явилася домовленість про продовження узгодження кластерів з виконання Мінських домовленостей", сказано в повідомленні.

Крім того, радники закликали представників Тристоронньої контактної групи продовжувати працювати над механізмом координації реагування на порушення режиму припинення вогню.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, "українська сторона підтримує це звернення до ТКГ, а також інші пропозиції щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню, зокрема, щодо більш суворої відповідальності за снайперські обстріли".

"За наявності загиблих внаслідок обстрілу робоча група ТКГ з питань безпеки повинна збиратися впродовж 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від цього. Відповідні пропозиції української сторони сформовано і буде представлено координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ послу Яшар Халіту Чевіку під час завтрашнього засідання", - повідомили в ОП.

