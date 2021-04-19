Чехія не розглядає як акт державного тероризму вибухи на складах, в яких підозрюються шпигуни ГРУ "Петров" і "Боширов", - Бабіш
Уряд Чехії не розглядає вибухи на військових складах у 2014 році, за якими, вочевидь, стоять російські спецслужби, як акт державного тероризму.
Про це на брифінгу заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу підкреслити: не йшлося про акт державного тероризму… Це означає, що Росія не напала на Чеську Республіку. Агенти вчинили терористичний акт проти товарів болгарського бізнесмена, який продавав їх у країни, що воюють проти Росії", - сказав Бабіш.
За його словами, розслідування триває.
Прем’єр-міністр додав, що планує у вівторок обговорити наступні кроки, які можуть бути вжиті у відповідь на дії Москви.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)
У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.
За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.
Чехия не станет рассекречивать информацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 своей контрразведки BIS о причастности предполагаемых агентов ГУ Генштаба России (которое до сих пор называют ГРУ) Александра Мишкина и Анатолия Чепиги к двум взрывам, произошедшим осенью и зимой 2014 года на оружейных складах в городке Врбетице на юго-востоке страны. В результате одного из взрывов погибли два гражданина Чехии - сотрудники компании Imex Group, которая занимается торговлей оружием. Уверенность Праги в причастности агентов ГРУ к взрывам стала причиной высылки в субботу 18 российских дипломатов из Праги, а в понедельник - 20 чешских дипломатов из Москвы.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что речь идет "не о случае государственного терроризма, а о нападении, которое два агента совершили из-за деятельности болгарского торговца оружием, то есть оно было направлено на боеприпасы, которые он, очевидно, продавал странам, воюющим против России". Бабиш объяснил, что документы, которые бы доказывали причастность агентов ГРУ к диверсии, решили не рассекречивать, так как до сих пор продолжаются следственные действия. Слова Бабиша о том, что взрывы в Врбетице не являются актом государственного терроризма, уже подвергли критике представители оппозиции и ряд экспертов.
мож чехи типа кремлёвских жыдоугрофиннобурятов выокрэмлюють?
лихо закручен сюжет
Тут либо компроматом «попахивает», ну либо чехи совсем «булки расслабили» и включили наивность ...
Когда они вам Парламент подорвут это будет теракт , неосторожное обращение с оружием или личная неприязнь?
Подумаешь..у нас тут пырзыент в подгузниках. Вообще разговаривать не умеет.бекаеи и мекает...и реверансы в сторону Путина и вприсядку и таки сяк...
Шизофрения.
Как "убийца" и потом ручкаться
С экранов ТВ всякие песковы, соловьевы, киселёвы и депутаты госдуры популярно им объяснят - название, синонимы, эпитеты .......
https://ukrainian.voanews.com/a/andrej-babis-drug-******/3028248.html Титул "друг Путіна та Росії" так образив міністра фінансів Чехії, що він написав листа у Washington Post 29 жовтень, 2015
https://glavcom.ua/news/cheskiy-premjer-nazvav-vimushenoyu-zakupivlyu-rosiyskoji-vakcini-747277.html Андрей Бабіш купує «Спутник V» бо незгоден з європейським принципом розподілу вакцин
"Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що країни Європейського Союзу «непрямо змушують» його купувати російський препарат проти Covid-19, оскільки не можуть забезпечити його країну альтернативними вакцинами.
сам Андрей Бабіш зробив щеплення ще наприкінці грудня вакциною від Pfizer-BioNTech."
их граждан убивают прямо на територии их стран, а они 6 лет этого не замечают, а когда начинают об этом говорить-тут же опускают глаза. Убийство граждан Чехии действующими сотрудниками ГРУ РФ конечно же их личная инициатива....вот сидели и вдруг подумали-а не поехать ли нам в Чехию и не рвануть ли склад? Еще хулиганство им присудите долб...бы
вот ровно так же они будут помогать нам когда карлик попрёт на нас.