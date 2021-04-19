Чехія не розглядає як акт державного тероризму вибухи на складах, в яких підозрюються шпигуни ГРУ "Петров" і "Боширов", - Бабіш

Уряд Чехії не розглядає вибухи на військових складах у 2014 році, за якими, вочевидь, стоять російські спецслужби, як акт державного тероризму.

Про це на брифінгу заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу підкреслити: не йшлося про акт державного тероризму… Це означає, що Росія не напала на Чеську Республіку. Агенти вчинили терористичний акт проти товарів болгарського бізнесмена, який продавав їх у країни, що воюють проти Росії", - сказав Бабіш.

За його словами, розслідування триває.

Читайте також: Пєсков про причетність агентів РФ до вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце: Ми категорично не згодні. Висновки Чехії - провокаційні та недружні

Прем’єр-міністр додав, що планує у вівторок обговорити наступні кроки, які можуть бути вжиті у відповідь на дії Москви.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Також читайте: Відповідь РФ сильніша, ніж ми очікували. Вислання 20 дипломатів паралізує роботу посольства Чехії, обміркуємо подальші кроки, - віцепрем'єр Гамачек

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.