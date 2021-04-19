УКР
Чехія не розглядає як акт державного тероризму вибухи на складах, в яких підозрюються шпигуни ГРУ "Петров" і "Боширов", - Бабіш

Уряд Чехії не розглядає вибухи на військових складах у 2014 році, за якими, вочевидь, стоять російські спецслужби, як акт державного тероризму.

Про це на брифінгу заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу підкреслити: не йшлося про акт державного тероризму… Це означає, що Росія не напала на Чеську Республіку. Агенти вчинили терористичний акт проти товарів болгарського бізнесмена, який продавав їх у країни, що воюють проти Росії", - сказав Бабіш.

За його словами, розслідування триває.

Читайте також: Пєсков про причетність агентів РФ до вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце: Ми категорично не згодні. Висновки Чехії - провокаційні та недружні

Прем’єр-міністр додав, що планує у вівторок обговорити наступні кроки, які можуть бути вжиті у відповідь на дії Москви.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Також читайте: Відповідь РФ сильніша, ніж ми очікували. Вислання 20 дипломатів паралізує роботу посольства Чехії, обміркуємо подальші кроки, - віцепрем'єр Гамачек

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

вибух (4621) Чехія (1711) Бабіш Андрій (39) Чепіга Анатолій (41) Мішкін Олександр (30)
Топ коментарі
+73
Це акт дружби та міждержавного співробітництва
показати весь коментар
19.04.2021 23:34 Відповісти
+53
нужно извиниться и вернуть кацапов на стройку АЭС,они,вам,бл..ь,настроят ..
показати весь коментар
19.04.2021 23:36 Відповісти
+31
Бабиш - дегенерат, не рассматривает что 2х2=4.
показати весь коментар
19.04.2021 23:33 Відповісти
даремно...
показати весь коментар
19.04.2021 23:33 Відповісти
У Чехії президент "перевірений" агент КДБ ще з тих часів.
показати весь коментар
19.04.2021 23:37 Відповісти
Мышкин и Чепига спичками играли - арсенал подожгли, засранцы....
показати весь коментар
19.04.2021 23:49 Відповісти
В штаны наложили...
показати весь коментар
20.04.2021 00:11 Відповісти
Он, как и Параша в Украине олигарх колбасно-бензиново-хлебный. . Вот если бы его магазин с колбасой взорвали, то это был бы террор .
показати весь коментар
20.04.2021 08:37 Відповісти
Це акт дружби та міждержавного співробітництва
показати весь коментар
19.04.2021 23:34 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 23:34 Відповісти
нужно извиниться и вернуть кацапов на стройку АЭС,они,вам,бл..ь,настроят ..
показати весь коментар
19.04.2021 23:36 Відповісти
Вот это поворот!
показати весь коментар
20.04.2021 01:28 Відповісти
о, і етот мір увідєл... в очкє у хла
показати весь коментар
19.04.2021 23:37 Відповісти
а то, что граждане Чехии погибли - это как бы мы обтекаем. он должен помнить "пражскую весну".
показати весь коментар
19.04.2021 23:38 Відповісти
Так це ж місцева проросійська влада, а тамошня опозиція все добре розуміє
показати весь коментар
19.04.2021 23:39 Відповісти
Не переплутайте:
За підрив у Чехії складів із озброєнням, яке призначалось для збройних сил України відповідальні росіяни
За підрив в Україні складів із озброєнням, яке призначалось для збройних сил України відповідальний Порошенко
показати весь коментар
19.04.2021 23:38 Відповісти
Та то і так зрозуміло, ви навіть коли вас танками що фашисти що сталінці давили як хробаків нічого не розглядали.
показати весь коментар
19.04.2021 23:39 Відповісти
что ж ты фраер сдал назад? (с)
показати весь коментар
19.04.2021 23:40 Відповісти
ні, це всього тільки вибірковий копіпаст

Чехия не станет рассекречивать информацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 своей контрразведки BIS о причастности предполагаемых агентов ГУ Генштаба России (которое до сих пор называют ГРУ) Александра Мишкина и Анатолия Чепиги к двум взрывам, произошедшим осенью и зимой 2014 года на оружейных складах в городке Врбетице на юго-востоке страны. В результате одного из взрывов погибли два гражданина Чехии - сотрудники компании Imex Group, которая занимается торговлей оружием. Уверенность Праги в причастности агентов ГРУ к взрывам стала причиной высылки в субботу 18 российских дипломатов из Праги, а в понедельник - 20 чешских дипломатов из Москвы.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что речь идет "не о случае государственного терроризма, а о нападении, которое два агента совершили из-за деятельности болгарского торговца оружием, то есть оно было направлено на боеприпасы, которые он, очевидно, продавал странам, воюющим против России". Бабиш объяснил, что документы, которые бы доказывали причастность агентов ГРУ к диверсии, решили не рассекречивать, так как до сих пор продолжаются следственные действия. Слова Бабиша о том, что взрывы в Врбетице не являются актом государственного терроризма, уже подвергли критике представители оппозиции и ряд экспертов.
показати весь коментар
19.04.2021 23:42 Відповісти
А ну раз он продавал оружие Украине, то все норм, расходимся. Можете еще в Праге пару многоэтажек с украинцами взорвать. Так выходит, типо?
показати весь коментар
19.04.2021 23:46 Відповісти
Цікаво, а що, у розумінні Бабиша, буде вважатися актом державного тероризму? Коли Куйло особисто приїде у Прагу, і скоїть теракт? А спецслужби Кацапії, які подпорядковані напряму Куйлу - то не державна структура*???
показати весь коментар
19.04.2021 23:43 Відповісти
Всі ці земани-бабиші-орбани (угорські)-це наші ОПЗЖники -найманці Кремля які за гроші москви продалуть власну матір! забули манкурти "родства не помнящие) і 56 рік і 68!
показати весь коментар
20.04.2021 01:35 Відповісти
Так ви що, навіть якщо москалі підірвуть центр Праги, чехи скажуть що це був не акт державної агресії, а протест россійіскіх любителів шпилів проти готичної архітектури
показати весь коментар
20.04.2021 03:17 Відповісти
Ага, это был акт горячей международной любви.
показати весь коментар
19.04.2021 23:43 Відповісти
З 1968 року залякані
показати весь коментар
19.04.2021 23:45 Відповісти
слились! а как красиво все начиналось!
показати весь коментар
19.04.2021 23:47 Відповісти
по геройски втыкать заднюю не впадлу...
мож чехи типа кремлёвских жыдоугрофиннобурятов выокрэмлюють?
показати весь коментар
19.04.2021 23:48 Відповісти
Совки є совки.
показати весь коментар
19.04.2021 23:49 Відповісти
что ш ты фраер сдал назад ...
показати весь коментар
19.04.2021 23:49 Відповісти
у современных толмачей происходящего на уши народа рефрейминг занимает ведущую позицию.
показати весь коментар
19.04.2021 23:49 Відповісти
я поражаюсь просто, что в Англии, что в Чехии происходят просто невероятные события, и вместо вменяемых санкций, интерпола и хипиша на весь мир, что те, что другие себе языки в Ж*пы позасовывали что-то невнятно блеют!! бред какой-то.
показати весь коментар
19.04.2021 23:50 Відповісти
_После того как они проглотили нападение на ЕС и НАТО в 2010 - о чём вообще говорить, чему удивляться?
показати весь коментар
19.04.2021 23:55 Відповісти
пресупление совершено на территории Чехиию Убыты 2 гражданина Чехиию И тем не менее преступление не против Чехии. Ссуцца чехи с мокшанцами серьезней сцепляться. Просто напросто
показати весь коментар
19.04.2021 23:52 Відповісти
даже если бы было убито 200 чехов или сбит самолет, ничего бы не было, сегодня в мире есть только две стороны, правительства любых стран в междусобойчике и народы.
показати весь коментар
20.04.2021 02:38 Відповісти
правильная у чувака фамилия. как бы объясняет всю слабину нынешнего заявления
показати весь коментар
19.04.2021 23:55 Відповісти
Шлюхи
показати весь коментар
19.04.2021 23:57 Відповісти
во она как !!!
лихо закручен сюжет
показати весь коментар
20.04.2021 00:01 Відповісти
Похоже припугнули чехов и они сдулись. Дали задний ход. Теперь вот лавируют, дескать барахлишко было болгарское, не наше, и мы тут ни при чём. Или старина Земан поработал, или кассабы как-то застращали.
показати весь коментар
20.04.2021 00:05 Відповісти
Типичные европейцы. Кремль пригрозил выгнать чешский бизнес из рашки, и сразу лапками засучили.
показати весь коментар
20.04.2021 00:18 Відповісти
А чехи такие идиоты , что типа не могли и подумать , что после таких обвинений паРаши , кремль будет жестоко мстить любыми способами и давление на бизнес в первую очередь будет ?

Тут либо компроматом «попахивает», ну либо чехи совсем «булки расслабили» и включили наивность ...
показати весь коментар
20.04.2021 07:35 Відповісти
Ужас...Зазеркалье. Пражская весна ничему не научила.

Когда они вам Парламент подорвут это будет теракт , неосторожное обращение с оружием или личная неприязнь?
показати весь коментар
20.04.2021 00:31 Відповісти
и эти без яиц .. слабаки !!!
показати весь коментар
20.04.2021 00:35 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 00:35 Відповісти
Тоді це акт великої дружби і поваги до чеського народу. Подумаєш випадково замочили пару чехів, в 1968 більше вбили. В РФ круті чуваки, якщо сподобалося, то будуть повторювати такі дружні акти не раз.
показати весь коментар
20.04.2021 00:36 Відповісти
А так браво начинал и тут анус не держит содержимое - подвел он тебя ...
показати весь коментар
20.04.2021 00:41 Відповісти
безнаказанность порождает преступность.
показати весь коментар
20.04.2021 00:43 Відповісти
Все гораздо проще, когда занимаются контрабандой оружия, возрастает и конкуренция
показати весь коментар
20.04.2021 01:06 Відповісти
Чехи такие чехи, так это же факт принуждения к миру чехов как в 1938,1968 по братски. Чехи всегда сдавались без единого выстрела.
показати весь коментар
20.04.2021 00:48 Відповісти
то есть тсн сбрихало
показати весь коментар
20.04.2021 00:55 Відповісти
У чехів коротка пам'ять.Рю-ьке моге павтаріть…
показати весь коментар
20.04.2021 01:07 Відповісти
Вот же редкостный сцикливый дебил
показати весь коментар
20.04.2021 01:31 Відповісти
А что же это тогда?
показати весь коментар
20.04.2021 01:50 Відповісти
а шо такое? чемоданчики занесли или шо?
показати весь коментар
20.04.2021 02:36 Відповісти
Обкакалис чеми...
Подумаешь..у нас тут пырзыент в подгузниках. Вообще разговаривать не умеет.бекаеи и мекает...и реверансы в сторону Путина и вприсядку и таки сяк...
показати весь коментар
20.04.2021 02:39 Відповісти
Страусиная политика в отношениях с агрессором не оправдала себя с Гитлером. Бабиш забыл историю, которая его страна пережила.
показати весь коментар
20.04.2021 04:58 Відповісти
А зачем тогда государство высылает дипломатов?
Шизофрения.
Как "убийца" и потом ручкаться
показати весь коментар
20.04.2021 06:06 Відповісти
Пусть Чехия организует взрыв на складах РФ и наконец-то узнает, как это называется!
С экранов ТВ всякие песковы, соловьевы, киселёвы и депутаты госдуры популярно им объяснят - название, синонимы, эпитеты .......
показати весь коментар
20.04.2021 06:33 Відповісти
Бабло победило. Начали подсчитывать на сколько миллиардов продают товаров в мордор и слились.
показати весь коментар
20.04.2021 06:34 Відповісти
Енн Еплбаум давно розкусила цього типа.
https://ukrainian.voanews.com/a/andrej-babis-drug-******/3028248.html Титул "друг Путіна та Росії" так образив міністра фінансів Чехії, що він написав листа у Washington Post 29 жовтень, 2015

https://glavcom.ua/news/cheskiy-premjer-nazvav-vimushenoyu-zakupivlyu-rosiyskoji-vakcini-747277.html Андрей Бабіш купує «Спутник V» бо незгоден з європейським принципом розподілу вакцин

"Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що країни Європейського Союзу «непрямо змушують» його купувати російський препарат проти Covid-19, оскільки не можуть забезпечити його країну альтернативними вакцинами.

сам Андрей Бабіш зробив щеплення ще наприкінці грудня вакциною від Pfizer-BioNTech."
показати весь коментар
20.04.2021 06:56 Відповісти
По словам Грозева (расследователя из Биллингкат),взрывчатка была в одной посылке,которая предназначалась каким-то покупателям оружия,но посылка взорвалась раньше времени. Но в любом случае,такие действия спецслужб Мордора на территориях других стран -это акт государственного терроризма!
показати весь коментар
20.04.2021 07:13 Відповісти
Так у кацапів з самого початку була задумка побудувати Чорнобиль - 2 в самому центрі Європи. І щоб він там в потрібний їм час шибко бабахнув. Та добряче припилив радіацією незговірливих та боягузливих європейців.
показати весь коментар
20.04.2021 07:13 Відповісти
ню-ню.
показати весь коментар
20.04.2021 07:22 Відповісти
А вы говорите, мол Запад Украине поможет в случае чего..))
показати весь коментар
20.04.2021 07:43 Відповісти
Это акт государственного терроризма, просто направленный на третьих лиц, а не на Чехию.
показати весь коментар
20.04.2021 07:44 Відповісти
Ідіть чехи-підмийтеся!
показати весь коментар
20.04.2021 07:45 Відповісти
это всё что нужно знать про решительность ЕС.
их граждан убивают прямо на територии их стран, а они 6 лет этого не замечают, а когда начинают об этом говорить-тут же опускают глаза. Убийство граждан Чехии действующими сотрудниками ГРУ РФ конечно же их личная инициатива....вот сидели и вдруг подумали-а не поехать ли нам в Чехию и не рвануть ли склад? Еще хулиганство им присудите долб...бы
вот ровно так же они будут помогать нам когда карлик попрёт на нас.
показати весь коментар
20.04.2021 07:55 Відповісти
Ты, млять, их еще орденом награди, за брьбу за мир!
показати весь коментар
20.04.2021 08:12 Відповісти
Это не Чехия не рассматривает - это Бабиш не рассматривает как акт государственного терроризма. В статье неправильная формулировка. В Чехии большинство политиков высказалось, что это как раз акт государственного терроризма. Бабиш и заман носят красные красноармейские труселя - в этом можете не сомневаться.
показати весь коментар
20.04.2021 08:45 Відповісти
А чего ещё ожидать от мудака, заявившего о кацапской вакцине из говна и палок следующее: «Лучшая вакцина - та, которая безопасна для здоровья наших граждан», - сказал Бабиш после переговоров с премьер-министром Венгрии.
показати весь коментар
20.04.2021 09:13 Відповісти
Какой же это "акт государственного терроризма"??? "Петров" и "Боширов" просто погулять вышли. Как частные лица.
показати весь коментар
20.04.2021 10:13 Відповісти
ЦЕ - РЕЗУЛЬТАТ ТА АКТ СПІВПРАЦІ ЧЕХІЇ З ПУТЛЕРОМ
показати весь коментар
20.04.2021 11:50 Відповісти
чех засцал.....
показати весь коментар
20.04.2021 14:25 Відповісти
Думаю этому прянику не долго до отставки осталось
показати весь коментар
20.04.2021 18:01 Відповісти
 
 