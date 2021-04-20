УКР
Заяву на реєстрацію шлюбу тепер можуть подавати представники нареченого і нареченої, - Мін'юст

Заяву на реєстрацію шлюбу тепер можуть подавати представники нареченого і нареченої, - Мін'юст

Якщо наречений або наречена з поважних причин не можуть подати заяву для реєстрації шлюбу, за них це можуть зробити їхні представники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.

"Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їхні представники", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Крім того, у відомстві зазначили, що зараз охочі не зобов'язані одружуватися за місцем реєстрації: це можна зробити в будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно від місця реєстрації або проживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 25 тис. пар скористалися послугою "Шлюб за добу" в 2020 році, - Мін'юст

+13
"Без меня ,меня женили!" !!!!))))
19.04.2021 23:57 Відповісти
+9
так може те "представители" пусть сами и женятся?
19.04.2021 23:58 Відповісти
+7
Це набагато важливіше, ніж пуйловські іхтамнєти біля українських кордонів! (Сарказм)
20.04.2021 00:09 Відповісти
"Без меня ,меня женили!" !!!!))))
19.04.2021 23:57 Відповісти
так може те "представители" пусть сами и женятся?
19.04.2021 23:58 Відповісти
ну нормально... теперь представители бубы и ермака могут перетереть официально...
20.04.2021 00:01 Відповісти
да и богдан может поревновать трохы на этих тёрках с дробовика...
20.04.2021 00:06 Відповісти
вот это новость - национального масштаба , 40 лет ждал этой новости
20.04.2021 00:04 Відповісти
Нашим законотворцам похоже нечем заняться, если коту нечего делать он яйца лижет. Кто подал заявление пусть потом платит алименты и оплачивает по решению суда возмещение имущества, если хитрая жена решила попилить имущество, приехав с голой попой на все готовое.
20.04.2021 00:04 Відповісти
хоть один оценил тяжку працю трударив з кварталокнэссэту...
20.04.2021 00:13 Відповісти
Це набагато важливіше, ніж пуйловські іхтамнєти біля українських кордонів! (Сарказм)
20.04.2021 00:09 Відповісти
колись народ всі сраказми сприймав моментально навіть з напівнатяку,без усіляких розшифровок...часи міняються і читачі не розумнішають..
20.04.2021 00:38 Відповісти
а я встану у участка и буду рассказывать как много вы можете потерять при разводе
а заодно и предлагать услуги адвоката по разделу имущества
преимущество Украины в том что надо платить только алименты за ребенка но не надо платить spousal support бывшей благоверной за то что она она нихера не делала а хочет жить как прежде
20.04.2021 00:09 Відповісти
It's cheaper to keep her (c)
20.04.2021 00:15 Відповісти
это как диаграмма Лапласа смотря с какой ты стороны по иксу😁
20.04.2021 00:20 Відповісти
20.04.2021 00:21 Відповісти
Уже скоро і у нас буде.
20.04.2021 12:30 Відповісти
Заяву на реєстрацію шлюбу тепер можуть подавати представники нареченого і нареченої, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 8650
20.04.2021 00:13 Відповісти
- Кто жених?
- У нас иногда об этом узнают только на свадьбе
Заяву на реєстрацію шлюбу тепер можуть подавати представники нареченого і нареченої, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5325
20.04.2021 00:20 Відповісти
Я завтра наподаю🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
20.04.2021 00:23 Відповісти
напоДДаю?
20.04.2021 00:26 Відповісти
представляю представителей медведчука и кивы в загсе. причина представительства - оба хотят, но не могут ))
20.04.2021 00:24 Відповісти
В ведомстве отметили, что полномочия представителя должны основываться на нотариально удостоверенной доверенности.

Я перепрошую: це створять новий вид довіреності, спеціально для такого ? Чи з загальною (не знаю, чи є така в Україні) можна теж і піти за когось ту заяву подати ?

Для чого такі складнощі ? Я розумію, що бувають різні ситуації, пам*ятаю, як брали шлюб наші поранені військові, в госпіталях, не могли особисто заяву подати, але жодних проблем при цьому не було.
Чи це - реформа ?
20.04.2021 00:25 Відповісти
Веданочко, з довіреністями в Україні повна муйня
цілком зрозуміло що це підстава для фальсифікацій
нотаріус мае засвідчити особу ого хто підписує а не зміст документа
20.04.2021 00:30 Відповісти
Так, а смисл цього дійства ?
Невже без цього =прориву= люди мали проблему, щоб одружитися ?
20.04.2021 00:46 Відповісти
а одружитися не було проблемою
якщо у одружених ну було проблем з розподілом майна
треба при одруженні підписувати property settlement agreement
в Україні ще можна відповідальністі умикнути
20.04.2021 00:53 Відповісти
В кожній країні є свої закони, які регулюють дані процеси.
Все, що людина має до шлюбу - її. Надбане в шлюбі - спільна власність.
Тут є ще нюанси з розподілом пенсійних заощаджень: і державних, і особистих.

З іншого боку, не хочеться в момент шлюбу думати вже про розлучення і ділити наперед.
Що маєте на увазі під =відповідальністі умикнути= ?
Я прочитала вище Ваш коментар про support колишній дружині. Але ж Ви знаєте, що то - не у всіх випадках. Якби вона працювала у шлюбі - то не платили б. (Іще, якщо велика різниця в доходах, так ?) Вибачте, а то до повноліття дітей чи до зміни у фінансовій / сімейній ситуації колишнього партнера ?
Видно, що Вас мучить ця ситуація: не хочеться віддавати свої гроші. Це - зрозуміло. Але так є.
Ви ж погоджувалися з цим у шлюбі.
Перепрошую, що занадто особисто.
20.04.2021 01:11 Відповісти
я свої(?) гроші вже віддав і забув
я побажав би тим хто хоче зв'язати себе зв'язати у регіоні який підлягає англо-аксонському праву
до дівчат і хлопців - знаходьте собі пару таку щоб заробляли обоє а не тільки самець
шукайте таких подруг та хлопців які будуть розділяти ваши принципи та ідеали
20.04.2021 01:43 Відповісти
Це - дуже гарне побажання, шановний Smith Wesson.
Я вважаю, що жінка має працювати не лише в тому регіоні, про який Ви пишете.
Маєш роботу, професійно розвиваєшся (та й особисто - теж), маєш свою фінансову незалежність і долучаєшся до створення сімейного добробуту. І ніхто тебе не попрікатиме.
Така модель - *******.
Хоча є чоловіки і жінки, які за те, щоб чоловік заробляв, а жінка займалася дітьми і домом.
Ото паруватися треба відповідно і до цих установок.
Бажаю особистого щастя.
20.04.2021 01:53 Відповісти
Заявление на регистрацию брака теперь могут подавать представители... кунаки жениха
20.04.2021 00:27 Відповісти
Так выпьем же за кибернетику!
20.04.2021 00:32 Відповісти
А если использовать приложение "Дія", то регистрацию брака можно проводить онлайн. Или, просто по городу наставить бракоматов. Никакой бюрократии,- просто и дёшево!
20.04.2021 00:35 Відповісти
а бракоматы будут обслуживать бракоделы...
20.04.2021 00:37 Відповісти
Тобто Це має бути генеральне доручення на три роки,а передоручення третім особам розглядається?
20.04.2021 00:55 Відповісти
(Эпитафия на могиле холостяка... Эдуард Асадов)


Он был всю жизнь холостяком
И знал невзгод немало.
Зато не умер дураком,
И это утешало.
20.04.2021 01:13 Відповісти
Зачекайте ще трохи, і буде введено електронне фіксування шлюбу... Зайшли хакери на сервер РАГС, увечері, а на ранок прокидаються люди, кожний в своїй постілі, а вони вже одружені... Держава у смартфоні...
20.04.2021 01:14 Відповісти
А кто будет оприходовать невесту, если жених в командировке - тоже представители ?
20.04.2021 02:04 Відповісти
Створюється ситуація за якої у аферистів зявляється можливість заочно утворювати фіктивні шлюби. При цьому жертва може навіть роками не здогадуватись що знаходиться в шлюбі і (о Боже") має дітей. Людина собі заробляє, працює а тут (завдяки "чорним нотаріусам") тиць- гриць! розлученя і розподіл майна... Все що можливо теоретично кимсь буде реалізовано практично.
20.04.2021 06:24 Відповісти
Стовідсотково, що це розводняки із розряду "домашнього насильства" для віджиму майна фемілесбами.
20.04.2021 12:34 Відповісти
Интересно, а за что депутаты получают зря плату?
То проституток вызывают прямо из зала, то меряют драгоценности, то покупают авто или путевки на моря, то женят молодых без их ведома...
А в это время враг у ворот!
20.04.2021 07:59 Відповісти
Кунаки?
20.04.2021 09:23 Відповісти
Більш схоже на "кутаки".
20.04.2021 13:17 Відповісти
 
 