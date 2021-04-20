Заяву на реєстрацію шлюбу тепер можуть подавати представники нареченого і нареченої, - Мін'юст

Якщо наречений або наречена з поважних причин не можуть подати заяву для реєстрації шлюбу, за них це можуть зробити їхні представники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.

"Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їхні представники", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Крім того, у відомстві зазначили, що зараз охочі не зобов'язані одружуватися за місцем реєстрації: це можна зробити в будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно від місця реєстрації або проживання.

