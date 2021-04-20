Заяву на реєстрацію шлюбу тепер можуть подавати представники нареченого і нареченої, - Мін'юст
Якщо наречений або наречена з поважних причин не можуть подати заяву для реєстрації шлюбу, за них це можуть зробити їхні представники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.
"Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їхні представники", - сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.
Крім того, у відомстві зазначили, що зараз охочі не зобов'язані одружуватися за місцем реєстрації: це можна зробити в будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно від місця реєстрації або проживання.
а заодно и предлагать услуги адвоката по разделу имущества
преимущество Украины в том что надо платить только алименты за ребенка но не надо платить spousal support бывшей благоверной за то что она она нихера не делала а хочет жить как прежде
- У нас иногда об этом узнают только на свадьбе
Я перепрошую: це створять новий вид довіреності, спеціально для такого ? Чи з загальною (не знаю, чи є така в Україні) можна теж і піти за когось ту заяву подати ?
Для чого такі складнощі ? Я розумію, що бувають різні ситуації, пам*ятаю, як брали шлюб наші поранені військові, в госпіталях, не могли особисто заяву подати, але жодних проблем при цьому не було.
Чи це - реформа ?
цілком зрозуміло що це підстава для фальсифікацій
нотаріус мае засвідчити особу ого хто підписує а не зміст документа
Невже без цього =прориву= люди мали проблему, щоб одружитися ?
якщо у одружених ну було проблем з розподілом майна
треба при одруженні підписувати property settlement agreement
в Україні ще можна відповідальністі умикнути
Все, що людина має до шлюбу - її. Надбане в шлюбі - спільна власність.
Тут є ще нюанси з розподілом пенсійних заощаджень: і державних, і особистих.
З іншого боку, не хочеться в момент шлюбу думати вже про розлучення і ділити наперед.
Що маєте на увазі під =відповідальністі умикнути= ?
Я прочитала вище Ваш коментар про support колишній дружині. Але ж Ви знаєте, що то - не у всіх випадках. Якби вона працювала у шлюбі - то не платили б. (Іще, якщо велика різниця в доходах, так ?) Вибачте, а то до повноліття дітей чи до зміни у фінансовій / сімейній ситуації колишнього партнера ?
Видно, що Вас мучить ця ситуація: не хочеться віддавати свої гроші. Це - зрозуміло. Але так є.
Ви ж погоджувалися з цим у шлюбі.
Перепрошую, що занадто особисто.
я побажав би тим хто хоче зв'язати себе зв'язати у регіоні який підлягає англо-аксонському праву
до дівчат і хлопців - знаходьте собі пару таку щоб заробляли обоє а не тільки самець
шукайте таких подруг та хлопців які будуть розділяти ваши принципи та ідеали
Я вважаю, що жінка має працювати не лише в тому регіоні, про який Ви пишете.
Маєш роботу, професійно розвиваєшся (та й особисто - теж), маєш свою фінансову незалежність і долучаєшся до створення сімейного добробуту. І ніхто тебе не попрікатиме.
Така модель - *******.
Хоча є чоловіки і жінки, які за те, щоб чоловік заробляв, а жінка займалася дітьми і домом.
Ото паруватися треба відповідно і до цих установок.
Бажаю особистого щастя.
Он был всю жизнь холостяком
И знал невзгод немало.
Зато не умер дураком,
И это утешало.
То проституток вызывают прямо из зала, то меряют драгоценности, то покупают авто или путевки на моря, то женят молодых без их ведома...
А в это время враг у ворот!