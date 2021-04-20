УКР
Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" можуть провести на лінії розмежування, - українська делегація ТКГ

Під час спілкування радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) 19 квітня пролунала пропозиція провести наступну зустріч на лінії розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Головним її (зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" 19 квітня. - Ред.) питанням стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Навіть прозвучала цікава пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою ухвалення необхідних рішень у конкретних умовах.

Читайте також: Україна пропонує проведення екстрених засідань робочої групи з безпеки ТКГ упродовж доби в разі загибелі людей під час обстрілу на Донбасі, - ОП

Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в Підгрупі з безпеки ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засідання підгрупи відбудеться 20 квітня о 10:00.

Нагадаємо, 19 квітня політичні радники "нормандської четвірки" під час зустрічі у форматі відеоконференції обговорили імплементацію кластерів щодо виконання Мінських угод і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте: Екстрене засідання підгрупи ТКГ з безпеки розпочнеться о 10:00 20 квітня, - Арестович

+11
Навіщо ви там,дебіли,потрібні?Скільки військовослужбовців доведеться задіяти для забезпечення вашої безпеки,і чому вони ради таких чмирів повинні ризикувати своїм життям? Хочете екстриму ідіоти?Проведіть наступну зустріч на даху рухаючогося вагону в метро,і ті що ви вижили хай завершать її стрибком з 26ти поверхового будинку,просто на декілька десятків дебілів стане менше,і все,зато ніхто із захисників Вітчизни не постраждає.
20.04.2021 00:24 Відповісти
+5
ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 25 лет со дня уничтожения колонны российских войск близ Ярыш-Марды

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/19/119799/znaj-svoyu-istoriyu--25-let-so-dnya-unichtozheniya-kolonny-rossijskikh-vojsk-bliz-yarysh-mardy.shtml
20.04.2021 00:18 Відповісти
+4
Русофобия финнов зашкаливает. Это уже настоящее издевательство над русским человеком. В Финляндии построили дома, жителям которых не нужно платить за свет и отопление. В них встроены системы, позволяющие использовать энергию ветра, солнца и тепло земли.
20.04.2021 00:17 Відповісти
Русофобия финнов зашкаливает. Это уже настоящее издевательство над русским человеком. В Финляндии построили дома, жителям которых не нужно платить за свет и отопление. В них встроены системы, позволяющие использовать энергию ветра, солнца и тепло земли.
20.04.2021 00:17 Відповісти
кравчука на оззи осборна смените...и всё наладится...
20.04.2021 00:18 Відповісти
лемми,конечно,было бы лучше,но не успели...
Следующую встречу советников "нормандской четверки" могут провести на линии разграничения, - украинская делегация ТКГ - Цензор.НЕТ 8492
20.04.2021 00:25 Відповісти
ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 25 лет со дня уничтожения колонны российских войск близ Ярыш-Марды

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/19/119799/znaj-svoyu-istoriyu--25-let-so-dnya-unichtozheniya-kolonny-rossijskikh-vojsk-bliz-yarysh-mardy.shtml
20.04.2021 00:18 Відповісти
Засядуть в окопах?
20.04.2021 00:20 Відповісти
Навіщо ви там,дебіли,потрібні?Скільки військовослужбовців доведеться задіяти для забезпечення вашої безпеки,і чому вони ради таких чмирів повинні ризикувати своїм життям? Хочете екстриму ідіоти?Проведіть наступну зустріч на даху рухаючогося вагону в метро,і ті що ви вижили хай завершать її стрибком з 26ти поверхового будинку,просто на декілька десятків дебілів стане менше,і все,зато ніхто із захисників Вітчизни не постраждає.
20.04.2021 00:24 Відповісти
А вот ето нормальна ідея! Нехай пістують туди, де зеля всрався!)
20.04.2021 00:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6YGINZRJ1v4

Илья Новиков морально растерзал аморального ведущего ЭМ
20.04.2021 00:29 Відповісти
Пусть россиянина Новикова спросят как отвечать на забаганки рашистов
20.04.2021 00:57 Відповісти
Стесняюсь спросить - А линия разграничения будет уже по Днепру или еще нет !? Потому что как себя ведет украинская делегация в ТКГ - то к этому все и идет... Мы воюем !? или переговоры ведем с кацапо-террористами и устраиваем перемирия с разминированием отдавая серые зоны кацапам за которые проливали кровь пацаны!? Если воюем - то давайте воевать !!! Если вы не умеете - то нах с пляжа и пускай другие придут и наведут порядок !!!
20.04.2021 00:33 Відповісти
"Кластеры Зеленского" это Капитуляция и развал Украины с последующим Геноцидом как в 1918-1933?
20.04.2021 00:37 Відповісти
Я писала пару дней тому: у вовы будут свои пострашнее минских - и о да! они появились, это КЛАСТЕРЫ ЗЕЛЕНСКОГО
20.04.2021 00:56 Відповісти
Хоть на Луне собирайтесь, Путин войну заканчивать не собирается, а между тем Германия и Франция присоединяться к усилиям США по сдерживанию России не спешат и зачастую играют на стороне РФ.
20.04.2021 00:38 Відповісти
оф топ
небольшое но знаковое событие
примерно неделю как начался постепенный переход канала National Geographic на... украинский яэык вещания. До этого момента все вещание велось на русском а программная сетка была для "стран СНГ кроме рф". Пока вещание на украинском только части эфира (примерно 20%). но программы разные. от "Космос" до "Расследование катастроф". Видел даже выпуск "Авто SOS" на украинском. причем это закадровый дубляж с языка оригинала (английского)
немного непривычно (голоса ведущих другие) но достаточно интересно и правильно.
20.04.2021 00:46 Відповісти
Я для себя недавно неожиданно сделал открытие - меня почему-то очень стали раздражать фильмы дублированные на рУском ( не шутка ...)
20.04.2021 01:28 Відповісти
Поражаюсь, Украина стоит на краю пропасти, а люди даже этого не понимают. Если Зеленый все-таки пропихнет нам ОРДЛО в "кластерах куйла" через жабоеда с фрау - это все - ПЗДЦ... Конец Украины. Мы очень близко приблизились к этой черте - нам подсовывают ультиматум - "кластеры" а это по сути будет капитуляция.. а если Мы не согласимся то типа - война !!! Война то будет полюбому !!! Но нельзя ни при каких условиях их принимать и тем более менять конституцию !!!
20.04.2021 02:11 Відповісти
что бы к ним прилитело!
20.04.2021 07:17 Відповісти
 
 