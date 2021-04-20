Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" можуть провести на лінії розмежування, - українська делегація ТКГ

Під час спілкування радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) 19 квітня пролунала пропозиція провести наступну зустріч на лінії розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Головним її (зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" 19 квітня. - Ред.) питанням стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Навіть прозвучала цікава пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою ухвалення необхідних рішень у конкретних умовах.

Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в Підгрупі з безпеки ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засідання підгрупи відбудеться 20 квітня о 10:00.

Нагадаємо, 19 квітня політичні радники "нормандської четвірки" під час зустрічі у форматі відеоконференції обговорили імплементацію кластерів щодо виконання Мінських угод і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

