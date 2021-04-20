Червоний Хрест направив в ОРДЛО 120 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба
19 квітня через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію проїхали шість автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Жителям тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей доставлено продуктові набори. Загальна вага вантажу становить понад 120 тонн".
Нагадаємо, що минулого тижня міжнародними організаціями до тимчасово окупованої території України направлено 11 вантажівок, що доставили для потреб цивільного населення 114,34 тонни гуманітарної допомоги.
Топ коментарі
+22 Andrea Petrychenko
показати весь коментар20.04.2021 02:04 Відповісти Посилання
+7 Elena Maslova
показати весь коментар20.04.2021 02:38 Відповісти Посилання
+6 Наталка Науменко #474522
показати весь коментар20.04.2021 06:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Допомагають вони тільки тим, кого вибирають кати для "допомоги". А тут зовсім очевидно, що на збереженні від гуманітарки бабоси ********* привезуть ще більше зброї. А швейцарці ніколи тупістю не відрізнялися, щоб цих елементарних речей не розуміти .
Тому усе усім відверто ясно й очевидно .
До речі про "традиції" и манеру рекції на певні події -- коли в Газі звалтували двох сестер милосердя від ЧХМ , їх беспосереднє начальство порекомендувала потерпілим не "розбухувати конфлікт" й швидко відправили їх до дому з мотивацією , що ці жіночки не достатньо вивчили місцеву культуру й звичаї (виявляєтся гвалтування це таий "звичай") .
Толерасты подпитывающие войну. В Краматорск в миссии КК, приезжали представители рашки, распрашивали что и как, как настроения, где военные, есть ли знакомые......
Может это конечно было и личное любопытство, а может и нет.
Это было в 2016.