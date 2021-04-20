Червоний Хрест направив в ОРДЛО 120 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

19 квітня через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію проїхали шість автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Жителям тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей доставлено продуктові набори. Загальна вага вантажу становить понад 120 тонн".

Нагадаємо, що минулого тижня міжнародними організаціями до тимчасово окупованої території України направлено 11 вантажівок, що доставили для потреб цивільного населення 114,34 тонни гуманітарної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест має вимагати доступу до полонених, відправляючи гуманітарну допомогу в ОРДЛО, - Гармаш