УКР
Новини
Червоний Хрест направив в ОРДЛО 120 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

19 квітня через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію проїхали шість автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Жителям тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей доставлено продуктові набори. Загальна вага вантажу становить понад 120 тонн".

Нагадаємо, що минулого тижня міжнародними організаціями до тимчасово окупованої території України направлено 11 вантажівок, що доставили для потреб цивільного населення 114,34 тонни гуманітарної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест має вимагати доступу до полонених, відправляючи гуманітарну допомогу в ОРДЛО, - Гармаш

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) МКЧХ Червоний Хрест (406) Донбас (22366) гуманітарна допомога (1022)
+22
Красный Крест финансирует терроризм.
20.04.2021 02:04 Відповісти
+7
Дусту їм треба
20.04.2021 02:38 Відповісти
+6
Кого ви там загодовуєте ?Убивць українських захис ників?А дусту товченого сепарам відправили ?
20.04.2021 06:47 Відповісти
12О тонн? да нема там стоко гуманоидов...
20.04.2021 01:57 Відповісти
Красный Крест финансирует терроризм.
20.04.2021 02:04 Відповісти
Подкармливает родителей ,пока сынки укропов мочат.......
20.04.2021 08:37 Відповісти
Дусту їм треба
20.04.2021 02:38 Відповісти
Мутанти-руськомірці гатять в нвшу сторону з крупнокаліберного, а ЧХ їм халяву на блюдечкові підносить
20.04.2021 04:27 Відповісти
ДРОВ ПОДКИНУЛИ В ТОПКУ ЧЕРТА ПУТИНА !)
20.04.2021 05:43 Відповісти
А то буряты оголодали уже.
20.04.2021 06:42 Відповісти
Кого ви там загодовуєте ?Убивць українських захис ників?А дусту товченого сепарам відправили ?
20.04.2021 06:47 Відповісти
спрашивается наХ..., если они собралитсь в гости в гейропу к красному кресту с войной аж до Рейкявика?
20.04.2021 06:58 Відповісти
До другої світової авторитет Червоного Хреста був захмарний і в рази більший, ніж у "Ліги Націй" і у будь-який з церков. З тих пір, як вони почали всіляко заперечувати масові і очевидні порушення нацистами правил ведення війни і геноцид проти мирних громадян і військовополонених ... Жан Анрі Дюнан багато разів перевертався в своїй могилі. З тих пір нічого на краще не змінилося.
Допомагають вони тільки тим, кого вибирають кати для "допомоги". А тут зовсім очевидно, що на збереженні від гуманітарки бабоси ********* привезуть ще більше зброї. А швейцарці ніколи тупістю не відрізнялися, щоб цих елементарних речей не розуміти .

Тому усе усім відверто ясно й очевидно .

До речі про "традиції" и манеру рекції на певні події -- коли в Газі звалтували двох сестер милосердя від ЧХМ , їх беспосереднє начальство порекомендувала потерпілим не "розбухувати конфлікт" й швидко відправили їх до дому з мотивацією , що ці жіночки не достатньо вивчили місцеву культуру й звичаї (виявляєтся гвалтування це таий "звичай") .
20.04.2021 07:25 Відповісти
кацапы тратят свои деньги на военщину, ну а захваченные ними территории мы будем кормить .. не плохо придумано ..
20.04.2021 07:32 Відповісти
Пушила снова хорошо покушает...чем Красный Крест думает?
20.04.2021 07:33 Відповісти
Да.., только забыли сказать, что ни одна из машин не досматривалась так как номера дипломатические.. Поэтому не факт что продуктовые наборы...!
20.04.2021 07:47 Відповісти
Твари. Все сжирают террористы и их приближенные. Или двигается через сети магазинов нужных людей.
Толерасты подпитывающие войну. В Краматорск в миссии КК, приезжали представители рашки, распрашивали что и как, как настроения, где военные, есть ли знакомые......
Может это конечно было и личное любопытство, а может и нет.
Это было в 2016.
20.04.2021 07:55 Відповісти
КК посібник бандформувань.
20.04.2021 08:26 Відповісти
Что б снять недовольство ордловцев,защитить их возможные потребности,чтоб сынки лучше целились в укропов,что б родители не отвлекали от службы по защите .....хрен знает чего...
20.04.2021 08:43 Відповісти
Только сытая обезьяна может стрелять в сторону Украины и орать "Путин, спаси!". А теперь дружно поищем спонсоров терроризма...
20.04.2021 09:29 Відповісти
 
 