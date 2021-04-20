УКР
Новини Агресія Росії проти України
Генсек ООН Гутерріш закликав уникати дій і заяв, які можуть посилити напруженість на Донбасі

Генсек ООН Гутерріш закликав уникати дій і заяв, які можуть посилити напруженість на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі залучені в конфлікт в Україні сторони проявляли стриманість.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Говорячи про ситуацію на сході України, генеральний секретар наголосив на важливості того, щоб усі сторони продемонстрували стриманість і уникали будь-яких дій і заяв, які можуть посилити напруженість", - заявили в ООН.

Гутерріш також підтвердив підтримку зусиль учасників контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, "нормандського формату" і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

ООН (3440) Донбас (22366) Гутерріш Антоніу (411)
+23
Сцыкуны. Они все еще надеются, что дальше Украины ***** не полезет.

Обязательно полезет. И к тому моменту его базы будут накапливать войска уже в Украине прямо на границе с ЕС.

Точно так же вела себя Европа с 1936 года по 1939-й. Все надеялись, что если пожертвовать еще вот этими какими-то там чехами и поляками, то можно избежать войны с гитлеровской Германией.
20.04.2021 02:23 Відповісти
+22
Цінності У Парламентській асамблеї Ради Європи не включили до порядку денного весняної сесії, яка розпочалась сьогодні у Страсбурзі, питання про загрозу миру у Європі з боку Росії. (с)
.... *****...такие же ВСЕ гнилые ***** в оон , как и в паре, обсе...кремле...
20.04.2021 02:16 Відповісти
+15
_Вместо обращаться к агрессору - единственному виновнику и причине продолжения войны, он призывает "все стороны"! Ох и подлец!
20.04.2021 03:03 Відповісти
Совершенно верно....
20.04.2021 02:25 Відповісти
Трусы
20.04.2021 03:36 Відповісти
Именно этот сценарий до заявления генсека предсказал Илларионов.... Чемберлен и Гитлер.... дрезденская школа похоже разыгрывает классическую партию « наш ответ чемберлену» Следовательно они готовы «сдать» Украину .... что тут непонятного
20.04.2021 04:02 Відповісти
готовы сдавать, но не всю...думают, что возьмет восток с югом и остановится...потом на днепре остановится, на случе-горыни...
а гутерриш, так тот не понимает - он жеж за объединенные нации, а тут украина против...
20.04.2021 08:39 Відповісти
Первый этап будет по сценарию изложенному Илларионовым.... 100%.Он фактически и предсказал «чемберлена» в лицеэтого дидугана... Дальше не РФ не пойдут ибо им это и не надо.... Логичтика и обеспечение будет дорог. Они отрежут от моря будут контролировать Днепр со стороны канала ( реку) и соответственно возможна блокада Николаева .... Мариуполь фсе( там даже «мостом» можно азов закрыть.... Утопят Ржавую волгодонскую баржу если сильно общественность «вонять» будет.... )
Ахметкомпания усиленно быстро строит в Южном порту свой терминал....под урожай 21 года... Следовательно через мариуполь объемы упадут.... ничего сложного - просто шахматы....Илларионов блестящий аналитик! ВВП бы просто так его в советниках не держал....
20.04.2021 15:22 Відповісти
то, что ты приписываешь гению илларионова очевидно и без него..
в свое время писал о запуске в канал рыбы...сегодня прочитал о передаче канала из "минвохоза" "минрыбхозу"
в свое время писал о судоходном канале в азов поперек водного в крым...тогда же сми "отвечали", что украина не планирует...это о мариуполе было...но вчера сообщили, что железоплавильные печи в мариуполе взрываются, а без печей, кому он нужен на привозных угле и железном окатыше?..
не совсем понятно, что ты написал о блокаде николаева...
без блокады херсона и очакова с южным, она невозможна...но в южном жеж терминал строится, как ты же и пишешь, а в очакове американцы с бетономешалками, как писали сми
20.04.2021 16:33 Відповісти
Поясню.... для непонятливых .... Посмотри его в дел несколько раз ....если дойдёт.... Он 5 лет был советником ВВП .... его не прислушивались ибо все здали за бабло .... Посмотри также ка4 сказал коршулинский про расследования и его последнее видео.... Еслиб не коршулинский институция Украины ещебы закончилась после бегства и паралича рады....
20.04.2021 18:36 Відповісти
В южный Ахмет уходит с мариуполя.... и о будут блокировать все под мостом.... Откуда вас берут ботов....
20.04.2021 18:37 Відповісти
вам, ************* нужно стойла держаться...
николаев разблокируй
20.04.2021 19:10 Відповісти
Ботовый ты логику включи.... Пороблено? Зрада?
20.04.2021 20:11 Відповісти
не истери
20.04.2021 21:15 Відповісти
Да мне смешно с этих клоунов Империи V
20.04.2021 21:18 Відповісти
"Ми умиротворяємо Путіна, як Гітлера" - Британські ЗМІ про "скиглення" Заходу.
20.04.2021 02:24 Відповісти
Короче Украинцы !!!..Нам надеется осталось только на самих себя.. Слава Украине, и покажем этим озабоченным ублюдкам кто Мы такие и на что Мы способны в бою за Нашу Неньку!!!
20.04.2021 02:30 Відповісти
Жаль что боеприпасов не хватит надолго в случае массированного вторжения. Российские "зеленые человечки" Зеленского делают все возможное чтобы у украинцев не было чем воевать.
20.04.2021 02:35 Відповісти
При масовому вторгненні паРаші в Україну, Китай почне повертати свої історичні землі.
20.04.2021 07:28 Відповісти
який звязок?...китай братиме своє, коли армія росії буде не на піку
20.04.2021 08:41 Відповісти
Армія паРаші ув'язне на Заході, це саме і потрібно Китаю.
20.04.2021 09:47 Відповісти
20.04.2021 02:51 Відповісти
Загалом, кацапи претендують лише на Литву, Естонію та Польщу. Схоже, обіцяють цим і обмежитися. Поляки теж нашугані.
20.04.2021 06:02 Відповісти
guterrish - прикормлений кремлем вилупок, що відробляє проплачені забаганки ху.йла.
більш добавити нічого, зрозуміло що від оонівської кантори ніякої користі світу, ні тим більше для України, не світить.
20.04.2021 08:56 Відповісти
20.04.2021 02:49 Відповісти
20.04.2021 02:52 Відповісти
Хоть этот бы уже рот не открывал. И так хватает всхлипов немощных слизняков и ничтожеств.
20.04.2021 03:08 Відповісти
Ось скільки десятиліть спостерігаю і вивчаю стиль і манеру поведінки ООН і провідних країн ЄС, стільки переконуюся, що зовсім не те прийнято називати проституцією. Еталоном тут можна назвати якраз поведінка вищезазначених бюрократичних інституцій в т.зв. конфліктах цивілізацій або різних зіткненнях цінностей ... чи то Судети в 1936 році, то чи В'єтнам ,чи то ставлення до світового терористичного синдикату, чи то це Афгану Софкоідами, чи то окупація Кувейту, чито створення Ряшей по всім провідним країнам колишнього Софка каллаборціонстких анклавів з гібридною окупацією цих територій. Головне в цих конфліктах знайти саму "відморожену" сторону: чи то комуняк, чи то наці, чи то терористи, чи то канібали - не важливо. Важливо зайняти чітку і улесливо-підлабузницьку атмосферу навколо цих "відморозків". Всіляко "спробувати поставити себе на їх місце", згадати, як весь світ до цього відморозків "образив". А сторону більш цивілізовану намагатися задавити всіляко і змусити цю сторону йти на односторонні поступки, типу "аби не було війни".

До речі, щодо канібалов я аж ніяк не обмовився.
1982-й, фільм "le Professionnel" з ********* в головній ролі і блискучим звуковим рядом Еніо Моріконе. Мало хто пам'ятає, що фільм був знятий під враженням цілком реальних подій в ЦАР, де прототип диктатора реальний канібал президент-імператор ЦАР - Жан Бокасса. По суті там дуже мало вигадки - реально проституйована французька влада в особі президента Жискара Д'Естена спершу найняло спецназ на операцію "Баракуда" по ліквідації канібала, а потім через шкурні й сутто простітутскі інтереси стало захищати цього нелюда - рівно як у фільмі здаючи своїх військові і союзників теж. І воно (Бокасса) жило після вигнання з ЦАР саме у Франції , в передмісті Парижа в замку . Цілих 8 років жило як сир у маслі . Як, втім, і відморозок Хамени теж "намалювався" в Тегерані навпростець з самого Паріжу , де теж жив як пан .

Тому я не бачу нічого дивного в поведінці ЕС й Грузії 2008 року , й Україні .
Й коли мій товарищ (дуже розумний й великий профі в інженерії - не малий керівник , до речі) ... почав мене переконувати в 2014 році , мовляв нам не по дорозі зі США , нам більше сподобаєтся в ЕС й наші головні друзі це Франція й Германія , я йому йще тоді не подоброму засміявся прямо в обличчя й порадивши обладнати габлі добрим амартезатором , що б не було так боляче .
20.04.2021 03:44 Відповісти
Улучено сказав.... тому ще трохи додам. Французская армія була розбита Росією .... але Макарон погано вчив історію і вихвалявся саме у свому виступі ВВП у Петербурзі..... Але ВВП при згадуванні Макароном «армії» нагадав хто саме розбив «Наполеона» і тому розгублений макарон лише хлопав очима.... Щодо «професіонала» Так саме Франція зараз вигрібав за свою «колоніальну» політику в Африці таким чином що майже толпи мігрантів адаптуються у Франції бо розмовляють на мові своїх колонізаторів.... Щодо германії - меркель вже фактично капітулювала коли наголосила про свій «останній» виступ на чолі канцлера... Німці ще багато часу будуть відчувати приниження після поразки 2ВВ.... і генетично лячно тремтіти від самої думки про «російські» танки.... Є геніальний монолог у культовому фільмі 17 миттєвостей))))Але трішки тішить мене поведінка Чехів.... бо 68 ще пам'ятають, одразу зрозуміли хто наступний.... А кораблі у ЧМ йдуть бо «цигани» вже прерлякались за «помсту» зі сторони РФ за події революції проти режимуЧаушеску .... То був «військовий переворот», на кшталт як у Україні.....Тому це саме вони як член НАТО чекають на британську підтримку...
20.04.2021 04:18 Відповісти
1. Наполеон за всю свою військову кар'єру тільки двічі був розбитий:
А. У 1813 році під Ляйпцігу ( "Битва народів") - головнокомандувач: Карл Шванцерберг (фельдмаршал).
Б. Битва при Ватерлоо - тут не було головних і не було Росії взагалі: Велінгтона (анг.) І Блюхер (прус.). Питання на засипку, де російські били Наполеона, коли крім російських ні в жодній іншій країні не вважають, що "битва під Бородіно" там ніякої "нічиї" не було і тактично перемога була у Бонапарта і саме спішне відступ Кутузова під Можайськ врятувало армії від тотального розгрому в прах.

2. Ох вже ці відрижки лівизни марсізма. Не, ну Маркс був геніальним економістом, самим геніальним , бо тільки він спрогнозував на 70 років вперед світові кризи, проблеми та ахілесова п'яти нічим нерегульованої ринкової економіки. Більшість країн Пд. Америки, Раша, Україна, частина Африки і Азії до цих пір рухаються по всім вибоїнам і купинам описаним Марксом ще у 1859 році. Прям як по конспекту "Капіталу".
Але ось історію і соціологію Маркс знав погано, психологію взагалі ніяк. Тому так убого і примітивно лівацька академічна еліта й досі оцінює світові історичні процеси і ніяк не може вибратися з дитячих дошкільних шортиків марксистсько-ленінських лекал. Про всякі "зміни формацій", про "класову боротьбу" і "національно-визвольні війни проти триклятих коллоніалістов". Класів в ЄС вже давно немає, принаймні "гегемон" вже давно і наполегливо звужується до менш 20% населення. Національностей в тій же Африці, як і більшої частини Азії йще досі немає і тому країни нарізуванні за лекалами західним країн про "нації й їх державність" ... А джихад він ніяк не вписується в лекала "боротьби з коллонізаторамі". Бо за тим же марксизму найперший і найбільш найлютіший по тривалості і жорстокості колонізатор в світі то були турки-османи. До них були сельджуки. а ще раніше араби. А Москвіти були паралельно з османами, але трохи менше за часом. Османи 650 років "гнобили поневолені ними народи". Гнітили з особливою жорстокістю і голови не давали підняти. Особливо грекам, болгарам, сербам і вірменам - християнам . Але і арабам і берберам - теж. Але проти османів ніякого джихаду араби і бербери не влаштовували. І в Сирії, Антіохії - теж. А тут французи на 50 років зайшли ... побудували каналізацію, водопровід, школи і лікарні. Ввели частково місцеве самоврядування - і треба ж - кляті коллонізатори. Просто нелюди якісь .
І чуйка провини їм прямо ряху на віки вічні . А тепер я просто весело подивлюся на того араба або грека, що "кине пред'явити" за коллонізацію тим же туркам. Сокир башка може трапитися ненароком. А в кращому випадку - цитата з Корану, де чітко написано, що Халіфат може бути тільки один. У Корані немає нічого про "національно-визвольну боротьбу" навпаки там є дефініція, що усі мусульмане - брати по вірі і проти правовірного не може бути ніякого джихаду.
Говорячи про Московію - це особлива пісня коллонізаціі. Якщо британці (трохи довше) і французи (не більше 100 років) підкорювали в основному відстаючі в розвитку на років 500 і більше народи. (Ну крім ірландців і шотландців, які все одно відставали від Англії на років 50-100 аж до середини 20 століття). Турки коллонізіровалі приблизно рівні собі народи за рівнем технологій і соціалізації. А ось Московія з одного боку підкорювала "мисливців-збирачів" з північного сходу, раннє середньовіччя в Серед. Азії, і тейповой скотарів північного Кавказу. Але ось балти, фіни, поляки, білоруси, українці, татари Криму, грузини і вірмени були на момент захоплення більш розвиненими, ніж московити. Так що, я б не кидався примітивними термінами типу "коллонізація", "нація", "священна війна" ... Ми бачимо як багато "щастя" принесло "визволення Африки і Азії від коллонізаторов". Звільнили Руанду від мільйона тутсі, чиї трупи досі, через майже через 25 років знаходять в озері Чад. Мільйон за "всього" 100 днів - чи не це нищівні успіхи свободи від клятих колонізаторів, які (як оті тварюги-садюги) не давали різати і гвалтувати сусідні племена. До речі, голод (майже кожні два роки) в Сомалі, різанина в Хартумі (Судані) це теж успіхи деколлонізаціі. Мадагаскар від лімурів ще звільнили і від багатьох видів хамелионів.

Я все про те натякаю , що життя і історія на 2 порядки складніше, ніж лекала будь-який з теорій. Тим більше, вузького супер-дупер спеца по економіці. Але все-таки - вузького. Я Вам приведу мікроскопічний приклад різниці між Сицилією і Міланом (Венецією). яку і за 150 років незалежності не вдалося скоротити малий трохи. Начебто одна мова, одна релігія, але ось в Палермо ******* "дона Карлеоне", а у Флоренції знати не хочуть і клали. Цілі академії пишуть дісертації , проводять мисковий штурм , а "дон Карлеоне" усе не вилізає з голови сицілійців.

А ми тут , ліваки , ліземо вирішувати і оцінювати події та процеси планетарного масштабу, шаблонами планетарної дурості і відсталості думки.
20.04.2021 06:39 Відповісти
Будь-яка заява України про свою териториальну цілістність та недоторканність кордонів для московитів стане тим, що "усіліт напряжонность". І що?
А, знаю! У відповідь пролунає підвищена "озабоченність" під соусом непримиренної "стурбованності"...
20.04.2021 05:04 Відповісти
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО БУРИТЬ СКВАЖИНЫ ПО ЩИТУ !)
20.04.2021 05:39 Відповісти
ПОГИБАТЬ ТАК ВСЕМ ВМЕСТЕ !)
20.04.2021 05:41 Відповісти
Це по якому щиту?

Не вже по Українському кристалічному щиту? Так Земля розколеться.
20.04.2021 07:21 Відповісти
і все, стиснуте і розплавлене, з-під неї витікатиме назовні
20.04.2021 08:45 Відповісти
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!
20.04.2021 09:53 Відповісти
НИКТО КРОМЕ НАС )))
20.04.2021 09:54 Відповісти
Умиротворить Гитлера (человек года журнала Тайм) - это наипервейшая задача Запада. Вот только у нынешнего фюрера Путина (тоже человек года журнала Тайм) право вето в Совбезе
20.04.2021 06:03 Відповісти
В общем я понял; Россия миролюбивая страна.
Она никого не убивает, просто сотрудники спецслужб РФ самостоятельно травят, убивают и взрывают в Европе и никакого отношения к РФ это не имеет.
Украина сама начала войну с РФ, потому что не капитулировала.
Путин хочет мира и вообще его нужно представить к Нобелевской премии мира. Как Гитлера когда-то.
И вообще, санкции против РФ нужно снять и наложить на Украину.
20.04.2021 06:13 Відповісти
Саме так і ні грама іншого.
Мабуть вони там на головах стоять.
20.04.2021 07:14 Відповісти
Сидять в теплих,затишних кріслах,гадають -сморід війни до них не дойде....
20.04.2021 08:34 Відповісти
Ще один пропонує - Просто перестати стріляти, після зазирання х%йлу в дупу.
20.04.2021 07:12 Відповісти
20.04.2021 07:27 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ !!!
20.04.2021 07:31 Відповісти
Все що потрібно знати: "..генеральный секретарь ООН подчеркнул важность того, чтобы все стороны продемонстрировали сдержанность и избегали любых действий и заявлений, которые могут усилить напряженность"
20.04.2021 07:20 Відповісти
А може просто ввести голубі шоломи на окуповану територію Донбасу. Правда без "миротворців" паРаші.
Я пропоную поляків, шведів, британців.
20.04.2021 07:24 Відповісти
Можна............. але лише по лінії розмежування...
20.04.2021 07:26 Відповісти
То Дніпровсько-Донецька западина
20.04.2021 07:33 Відповісти
20.04.2021 07:28 Відповісти
20.04.2021 07:51 Відповісти
Сильная речь, мощная - взагали по загалях, то есть просто ни о чём
20.04.2021 07:49 Відповісти
Послідовник бувшого генсека. дорогого і любимого Леоніда Ілліча - "брови черные, густые,а речи длинные, пустые".
20.04.2021 08:24 Відповісти
Гутеріш - заявив... Літак з валізами диппошти з паРАШІ - злетів... бізнес по-циганські
20.04.2021 07:57 Відповісти
Вже крім стурбованості звучить камлання " а то Путін нападьот".
20.04.2021 08:19 Відповісти
Йому здається що якщо не говорити про проблему то вона сама собою зникне. Дивний дядько. Може він замість лікарів до шаманів ходить і зуби "заговорює"...
20.04.2021 09:12 Відповісти
Словоблуд Гутерриш закликає "сторони" не стрілять по важливим об*єктам інфраструктури. Краще б висунув вимогу Путіну, не використовувати їх для засідок снайперськими групами Росії проти ВСУ. Саме на цю обставину Зеленський повинен звернути увагу Генсека ООН в спеціальній заяві: ми утримувалися від стрільби по таким об*єктам але дії агресора змушують нас стріляти по містам засідки снайперів, з метою захисту наших воїнів.
20.04.2021 12:11 Відповісти
тупорылый гандон, параша оккупант, захватила территории. что с этим делать? понять, забыть и простить? так по твоему?
понабирают по объявлению долбойобов, могут только получать бабос и призывать к миру.
есть факт нападения и оккупации земель. надо действовать решительно. украина не первая страна, где мордор такое сделал и вот такая импотентская позиция и приводит к расширению агрессии.
а призывы ты будешь выражать когда тебя будут грабить и убивать. вот тогда можешь начинать призывать к миру и спробовать не провоцировать, когда утюжок к твоей жопе приставят... мудило
20.04.2021 12:26 Відповісти
 
 