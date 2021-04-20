Генсек ООН Гутерріш закликав уникати дій і заяв, які можуть посилити напруженість на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі залучені в конфлікт в Україні сторони проявляли стриманість.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Говорячи про ситуацію на сході України, генеральний секретар наголосив на важливості того, щоб усі сторони продемонстрували стриманість і уникали будь-яких дій і заяв, які можуть посилити напруженість", - заявили в ООН.

Гутерріш також підтвердив підтримку зусиль учасників контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, "нормандського формату" і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

