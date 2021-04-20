Генсек ООН Гутерріш закликав уникати дій і заяв, які можуть посилити напруженість на Донбасі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі залучені в конфлікт в Україні сторони проявляли стриманість.
Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Говорячи про ситуацію на сході України, генеральний секретар наголосив на важливості того, щоб усі сторони продемонстрували стриманість і уникали будь-яких дій і заяв, які можуть посилити напруженість", - заявили в ООН.
Гутерріш також підтвердив підтримку зусиль учасників контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, "нормандського формату" і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
.... *****...такие же ВСЕ гнилые ***** в оон , как и в паре, обсе...кремле...
Обязательно полезет. И к тому моменту его базы будут накапливать войска уже в Украине прямо на границе с ЕС.
Точно так же вела себя Европа с 1936 года по 1939-й. Все надеялись, что если пожертвовать еще вот этими какими-то там чехами и поляками, то можно избежать войны с гитлеровской Германией.
а гутерриш, так тот не понимает - он жеж за объединенные нации, а тут украина против...
Ахметкомпания усиленно быстро строит в Южном порту свой терминал....под урожай 21 года... Следовательно через мариуполь объемы упадут.... ничего сложного - просто шахматы....Илларионов блестящий аналитик! ВВП бы просто так его в советниках не держал....
в свое время писал о запуске в канал рыбы...сегодня прочитал о передаче канала из "минвохоза" "минрыбхозу"
в свое время писал о судоходном канале в азов поперек водного в крым...тогда же сми "отвечали", что украина не планирует...это о мариуполе было...но вчера сообщили, что железоплавильные печи в мариуполе взрываются, а без печей, кому он нужен на привозных угле и железном окатыше?..
не совсем понятно, что ты написал о блокаде николаева...
без блокады херсона и очакова с южным, она невозможна...но в южном жеж терминал строится, как ты же и пишешь, а в очакове американцы с бетономешалками, как писали сми
николаев разблокируй
більш добавити нічого, зрозуміло що від оонівської кантори ніякої користі світу, ні тим більше для України, не світить.
До речі, щодо канібалов я аж ніяк не обмовився.
1982-й, фільм "le Professionnel" з ********* в головній ролі і блискучим звуковим рядом Еніо Моріконе. Мало хто пам'ятає, що фільм був знятий під враженням цілком реальних подій в ЦАР, де прототип диктатора реальний канібал президент-імператор ЦАР - Жан Бокасса. По суті там дуже мало вигадки - реально проституйована французька влада в особі президента Жискара Д'Естена спершу найняло спецназ на операцію "Баракуда" по ліквідації канібала, а потім через шкурні й сутто простітутскі інтереси стало захищати цього нелюда - рівно як у фільмі здаючи своїх військові і союзників теж. І воно (Бокасса) жило після вигнання з ЦАР саме у Франції , в передмісті Парижа в замку . Цілих 8 років жило як сир у маслі . Як, втім, і відморозок Хамени теж "намалювався" в Тегерані навпростець з самого Паріжу , де теж жив як пан .
Тому я не бачу нічого дивного в поведінці ЕС й Грузії 2008 року , й Україні .
Й коли мій товарищ (дуже розумний й великий профі в інженерії - не малий керівник , до речі) ... почав мене переконувати в 2014 році , мовляв нам не по дорозі зі США , нам більше сподобаєтся в ЕС й наші головні друзі це Франція й Германія , я йому йще тоді не подоброму засміявся прямо в обличчя й порадивши обладнати габлі добрим амартезатором , що б не було так боляче .
А. У 1813 році під Ляйпцігу ( "Битва народів") - головнокомандувач: Карл Шванцерберг (фельдмаршал).
Б. Битва при Ватерлоо - тут не було головних і не було Росії взагалі: Велінгтона (анг.) І Блюхер (прус.). Питання на засипку, де російські били Наполеона, коли крім російських ні в жодній іншій країні не вважають, що "битва під Бородіно" там ніякої "нічиї" не було і тактично перемога була у Бонапарта і саме спішне відступ Кутузова під Можайськ врятувало армії від тотального розгрому в прах.
2. Ох вже ці відрижки лівизни марсізма. Не, ну Маркс був геніальним економістом, самим геніальним , бо тільки він спрогнозував на 70 років вперед світові кризи, проблеми та ахілесова п'яти нічим нерегульованої ринкової економіки. Більшість країн Пд. Америки, Раша, Україна, частина Африки і Азії до цих пір рухаються по всім вибоїнам і купинам описаним Марксом ще у 1859 році. Прям як по конспекту "Капіталу".
Але ось історію і соціологію Маркс знав погано, психологію взагалі ніяк. Тому так убого і примітивно лівацька академічна еліта й досі оцінює світові історичні процеси і ніяк не може вибратися з дитячих дошкільних шортиків марксистсько-ленінських лекал. Про всякі "зміни формацій", про "класову боротьбу" і "національно-визвольні війни проти триклятих коллоніалістов". Класів в ЄС вже давно немає, принаймні "гегемон" вже давно і наполегливо звужується до менш 20% населення. Національностей в тій же Африці, як і більшої частини Азії йще досі немає і тому країни нарізуванні за лекалами західним країн про "нації й їх державність" ... А джихад він ніяк не вписується в лекала "боротьби з коллонізаторамі". Бо за тим же марксизму найперший і найбільш найлютіший по тривалості і жорстокості колонізатор в світі то були турки-османи. До них були сельджуки. а ще раніше араби. А Москвіти були паралельно з османами, але трохи менше за часом. Османи 650 років "гнобили поневолені ними народи". Гнітили з особливою жорстокістю і голови не давали підняти. Особливо грекам, болгарам, сербам і вірменам - християнам . Але і арабам і берберам - теж. Але проти османів ніякого джихаду араби і бербери не влаштовували. І в Сирії, Антіохії - теж. А тут французи на 50 років зайшли ... побудували каналізацію, водопровід, школи і лікарні. Ввели частково місцеве самоврядування - і треба ж - кляті коллонізатори. Просто нелюди якісь .
І чуйка провини їм прямо ряху на віки вічні . А тепер я просто весело подивлюся на того араба або грека, що "кине пред'явити" за коллонізацію тим же туркам. Сокир башка може трапитися ненароком. А в кращому випадку - цитата з Корану, де чітко написано, що Халіфат може бути тільки один. У Корані немає нічого про "національно-визвольну боротьбу" навпаки там є дефініція, що усі мусульмане - брати по вірі і проти правовірного не може бути ніякого джихаду.
Говорячи про Московію - це особлива пісня коллонізаціі. Якщо британці (трохи довше) і французи (не більше 100 років) підкорювали в основному відстаючі в розвитку на років 500 і більше народи. (Ну крім ірландців і шотландців, які все одно відставали від Англії на років 50-100 аж до середини 20 століття). Турки коллонізіровалі приблизно рівні собі народи за рівнем технологій і соціалізації. А ось Московія з одного боку підкорювала "мисливців-збирачів" з північного сходу, раннє середньовіччя в Серед. Азії, і тейповой скотарів північного Кавказу. Але ось балти, фіни, поляки, білоруси, українці, татари Криму, грузини і вірмени були на момент захоплення більш розвиненими, ніж московити. Так що, я б не кидався примітивними термінами типу "коллонізація", "нація", "священна війна" ... Ми бачимо як багато "щастя" принесло "визволення Африки і Азії від коллонізаторов". Звільнили Руанду від мільйона тутсі, чиї трупи досі, через майже через 25 років знаходять в озері Чад. Мільйон за "всього" 100 днів - чи не це нищівні успіхи свободи від клятих колонізаторів, які (як оті тварюги-садюги) не давали різати і гвалтувати сусідні племена. До речі, голод (майже кожні два роки) в Сомалі, різанина в Хартумі (Судані) це теж успіхи деколлонізаціі. Мадагаскар від лімурів ще звільнили і від багатьох видів хамелионів.
Я все про те натякаю , що життя і історія на 2 порядки складніше, ніж лекала будь-який з теорій. Тим більше, вузького супер-дупер спеца по економіці. Але все-таки - вузького. Я Вам приведу мікроскопічний приклад різниці між Сицилією і Міланом (Венецією). яку і за 150 років незалежності не вдалося скоротити малий трохи. Начебто одна мова, одна релігія, але ось в Палермо ******* "дона Карлеоне", а у Флоренції знати не хочуть і клали. Цілі академії пишуть дісертації , проводять мисковий штурм , а "дон Карлеоне" усе не вилізає з голови сицілійців.
А ми тут , ліваки , ліземо вирішувати і оцінювати події та процеси планетарного масштабу, шаблонами планетарної дурості і відсталості думки.
А, знаю! У відповідь пролунає підвищена "озабоченність" під соусом непримиренної "стурбованності"...
Не вже по Українському кристалічному щиту? Так Земля розколеться.
Она никого не убивает, просто сотрудники спецслужб РФ самостоятельно травят, убивают и взрывают в Европе и никакого отношения к РФ это не имеет.
Украина сама начала войну с РФ, потому что не капитулировала.
Путин хочет мира и вообще его нужно представить к Нобелевской премии мира. Как Гитлера когда-то.
И вообще, санкции против РФ нужно снять и наложить на Украину.
Мабуть вони там на головах стоять.
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ !!!
Я пропоную поляків, шведів, британців.
понабирают по объявлению долбойобов, могут только получать бабос и призывать к миру.
есть факт нападения и оккупации земель. надо действовать решительно. украина не первая страна, где мордор такое сделал и вот такая импотентская позиция и приводит к расширению агрессии.
а призывы ты будешь выражать когда тебя будут грабить и убивать. вот тогда можешь начинать призывать к миру и спробовать не провоцировать, когда утюжок к твоей жопе приставят... мудило