Пандемію COVID-19 можна взяти під контроль протягом кількох місяців, інструменти є, - глава ВООЗ Гебреєсус
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що вже в найближчому майбутньому вдасться стримувати пандемію коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", - заявив на брифінгу керівник ВООЗ.
Водночас він висловив стурбованість "тривожними темпами" поширення COVID-19 серед людей від 25 до 59 років у всьому світі.
При цьому провідна лікарка-епідеміологиня ВООЗ Марія ван Керкхов зазначила зростання кількості заражень COVID-19 серед тих вікових груп, у яких раніше не спостерігалися високі показники.
За її словами, в деяких країнах змінюються межі вікових груп, найбільш схильних до зараження коронавірусом. Причиною цього, зазначила вона, стали "соціальні контакти".
