УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7168 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 236 20

Пандемію COVID-19 можна взяти під контроль протягом кількох місяців, інструменти є, - глава ВООЗ Гебреєсус

Пандемію COVID-19 можна взяти під контроль протягом кількох місяців, інструменти є, - глава ВООЗ Гебреєсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що вже в найближчому майбутньому вдасться стримувати пандемію коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", - заявив на брифінгу керівник ВООЗ.

Водночас він висловив стурбованість "тривожними темпами" поширення COVID-19 серед людей від 25 до 59 років у всьому світі.

При цьому провідна лікарка-епідеміологиня ВООЗ Марія ван Керкхов зазначила зростання кількості заражень COVID-19 серед тих вікових груп, у яких раніше не спостерігалися високі показники.

Також читайте: Світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19, - ВООЗ

За її словами, в деяких країнах змінюються межі вікових груп, найбільш схильних до зараження коронавірусом. Причиною цього, зазначила вона, стали "соціальні контакти".

Автор: 

ВООЗ (775) Гебреєсус Тедроса Адханом (167) COVID-19 (19768)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8634
показати весь коментар
20.04.2021 07:16 Відповісти
+1
Ну если можно...то поему не берете?? Инструменты не той системы??
показати весь коментар
20.04.2021 07:29 Відповісти
+1
"Пандемію COVID-19 можна взяти під контроль протягом кількох місяців, інструменти є, - глава ВООЗ Гебреєсус" -декапітація затійників і виконавців коронабєсія!
показати весь коментар
20.04.2021 07:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8634
показати весь коментар
20.04.2021 07:16 Відповісти
нифигасе..абоболдеть
показати весь коментар
20.04.2021 07:57 Відповісти
Ну если можно...то поему не берете?? Инструменты не той системы??
показати весь коментар
20.04.2021 07:29 Відповісти
Найаморальніша влада Ізраїлю, дивись, що вона наробила

April 19 (GMT)
Updates

171 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
А ми в середньому більше 400 українців щодня від ковіду втрачаємо. Зате високоморально!
показати весь коментар
20.04.2021 07:54 Відповісти
А ти порівняй скільки втрачали до 2020 щодня , щороку?! Прозрієш ! Це тільки причесана статистика, 1991- 52,5млн. 2020- 25-26 млн (по споживанню пшениці) 29 років 26 млн вимерло! Без голодоморів і війн!
400х365=146 000- це ще дуже "оптимістично" , в середньому 800 тис щороку , з них 70% від серцево-судинних хворіб. За перше півріччя 2020 померло на 12,5 тис менше ніж за перше півріччя 2019! Отака вона ,малята страшна піздемія!
показати весь коментар
20.04.2021 17:47 Відповісти
Ти взяв перше півріччя для оцінки важкості епідемії ковіду в Україні? А нічого, що перший померлийвід квіду був в середині березня? Ось тобі статистика за другу половину 2020 - в серпні 2020 року кількість померлих була на 3,9% більша, ніж у серпні роком раніше, у вересні - на 15,4%, у жовтні - на 17,5%, у листопаді - 35%, у грудні - на 42,9%.
показати весь коментар
20.04.2021 18:06 Відповісти
"Ось тобі статистика за другу половину 2020 - в серпні 2020 року кількість померлих була на 3,9% більша, ніж у серпні роком раніше, у вересні - на 15,4%, у жовтні - на 17,5%, у листопаді - 35%, у грудні - на 42,9%." -Це залежить кого туди записувати! Першу половину року провтикали- побачили що їм не комільфо і в другій половині почали плавно "виправляти" щоб "статистика" з нарративом гєбрєусів -ґєйців корелювала!
Це очевидний хвакт! Такі їбаньки як стєпанофф і решта клованів професійно туплять все жиддя своє до самого пекла.
показати весь коментар
20.04.2021 18:28 Відповісти
Ну, коли Ви самі вигадуєте собі реальність, то Вам залишається дискутувати хіба що з санітарами.
показати весь коментар
20.04.2021 21:46 Відповісти
Дякую, що поділилися досвідом ! Але мені нічого не приходиться вигадувати.
показати весь коментар
21.04.2021 07:35 Відповісти
поедь в Индию, покупайся в Ганге, а потом в инфекцийке лежа, промямлишь еще раз про подонка шо хочет шоп планете стало немного легче.
показати весь коментар
20.04.2021 08:04 Відповісти
"Пандемію COVID-19 можна взяти під контроль протягом кількох місяців, інструменти є, - глава ВООЗ Гебреєсус" -декапітація затійників і виконавців коронабєсія!
показати весь коментар
20.04.2021 07:47 Відповісти
ну да..теперь мы все овцы.
показати весь коментар
20.04.2021 08:01 Відповісти
Я б сказав ,не всі і не офци ,а барани!
показати весь коментар
20.04.2021 16:12 Відповісти
Эта обезьяна еще не на бутылке? Нашего Стебанова ему в помощники - такой же проффесианал.
показати весь коментар
20.04.2021 08:05 Відповісти
Злими духами ковида запугать аборигенов и заставить поверить в новую ковид-повестку очередных сектантов-шарлатанов. Других проблем нет носите маски , вакцинуйтесь. сидеть по норам и будет вам счастье. Где научные споры за и против .Где судебные разбирательства узурпации власти ковидмафии. Где здравый смысл. Где сравнения с беларусами. Их нет . Есть желание коронобесов загнать перепуганое стадо в резервации. Геть полит - шаманов от влады. Чтоб узнать правду нужна ковид-опозиция. Голосуем за здравый смысл, а это- все познается в сравнении и верить никому нельзя, даже себе, как в бухгалтериии все проверяется.
показати весь коментар
20.04.2021 08:08 Відповісти
та то они народ..миллиардеры....а мы овцы....куда скажут туда и прем....главное шобы калакольчик был впереди стада...а шо..так распорядилась природа.
показати весь коментар
20.04.2021 16:35 Відповісти
Теоретично можна. І інструменти підібрати також можна. Свого часу ООН розробила програму і ВООЗ оперативно вакцинувала все населення земної кулі від віспи. Сьогодні зразки віспи знаходяться тільки в лабораторіях і обовязкова вакцинація відмінена. Вся ця програма реалізовувалась 10 років і коштувала сумму яка еквівалентна сумі яку витртачали всі держави світу на озброєння протягом 20 хвилин... Сьогодні світ на межі воєнного протистояння. І суттєву роль в виникненні такого стану відіграла ООН та глобалізація світової економіки. Міжнародні угоди тепер не вартують паеру на якому написані а роль ООН, ПАСЕ та інших організацій звелася до пустопорожніх декларацій "миру мир". Тому ніяких перспектив стосовно швидкого вирішення проблеми Ковід не існує. Цьому завадять військові та фармацевтичні картелі... Попробуйте знайти пристойну роботу після 50 років і Ви зрозумієте що Вам вже час здохнути...
показати весь коментар
20.04.2021 08:11 Відповісти
да...но ето лучше чем инквизиция.....!!!!!И потомоспа--это по моему ---бактерия..А ковид это---вирусссссс!!!!!!..разница огромная....Поэтому нет комметариев от медицинских светил....А ТОЛЬКО ОТ ПОЛИТИКОВ...а ето значит...нам пора на тот свет....который существует в молекулах или других частицах..Мы просто будем другие..Мы будем пищей для другой материи..ни фигасе...ВОТ КТО НАШИ БОГИ...вот в кого надо верить.
показати весь коментар
20.04.2021 16:42 Відповісти
 
 