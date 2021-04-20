Держдеп США про плани РФ закрити частину акваторії Чорного моря: Ще одна неспровокована ескалація в кампанії Москви щодо підриву та дестабілізації України

США стурбовані планами Росії блокувати прохід іноземних кораблів і суден у деяких частинах Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Сполучені Штати висловлюють глибоку стурбованість у зв'язку з планами Росії блокувати іноземні військово-морські кораблі і державні судна в деяких частинах Чорного моря", - йдеться в заяві Прайса, поширеній Держдепом.

"Це є ще однією неспровокованою ескалацією в триваючій кампанії Москви щодо підриву і дестабілізації України", - додав він.

Зазначається, що такий розвиток подій викликає "особливу тривогу" на тлі "повідомлень про нарощування російських військ" у Криму і навколо кордонів України.

Раніше Чорноморський флот (ЧФ) повідомив, що загін російських бойових кораблів вийшов у Чорне море для проведення навчальних стрільб. "У заходах також будуть задіяні літаки і вертольоти морської авіації та ППО ЧФ", - йдеться в повідомленні флоту.

Як повідомлялося раніше, РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Своєю чергою Пентагон закликав Росію не створювати перешкод руху суден у Чорному морі. Раніше спікер ЄС Пітер Стано заявив, що наміри РФ закрити частині акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу.