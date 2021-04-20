УКР
Держдеп США про плани РФ закрити частину акваторії Чорного моря: Ще одна неспровокована ескалація в кампанії Москви щодо підриву та дестабілізації України

США стурбовані планами Росії блокувати прохід іноземних кораблів і суден у деяких частинах Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Сполучені Штати висловлюють глибоку стурбованість у зв'язку з планами Росії блокувати іноземні військово-морські кораблі і державні судна в деяких частинах Чорного моря", - йдеться в заяві Прайса, поширеній Держдепом.

"Це є ще однією неспровокованою ескалацією в триваючій кампанії Москви щодо підриву і дестабілізації України", - додав він.

Зазначається, що такий розвиток подій викликає "особливу тривогу" на тлі "повідомлень про нарощування російських військ" у Криму і навколо кордонів України.

Раніше Чорноморський флот (ЧФ) повідомив, що загін російських бойових кораблів вийшов у Чорне море для проведення навчальних стрільб. "У заходах також будуть задіяні літаки і вертольоти морської авіації та ППО ЧФ", - йдеться в повідомленні флоту.

Як повідомлялося раніше, РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Своєю чергою Пентагон закликав Росію не створювати перешкод руху суден у Чорному морі. Раніше спікер ЄС Пітер Стано заявив, що наміри РФ закрити частині акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу.

+14
Из глубоких озабоченностей можно уже небоскрёб построить.
20.04.2021 07:23 Відповісти
+6
ну и дальше что? все только бла бла бла.... может следовало росию привлечь к ответственности за нарушение морского права?
20.04.2021 07:38 Відповісти
+5
ещё бывают обеспокоенности, разочарования, сожаления, ну тд, они же могут быть простыми, а могут быть глубокими
20.04.2021 07:45 Відповісти
КОГДА МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ДОЗРЕЮТ ЧТО КАЦАПАМ ПОРА ИНЬЕКЦИИ ДЕЛАТЬ?
20.04.2021 09:32 Відповісти
Ну вот завезли "глубокие озабоченности".
А может просто организовать воздушное патрулирование южной границы самолетами НАТО, а ну да это же не Трамп.
20.04.2021 07:24 Відповісти
Судя по сему лошадиная голова лавра-Хуйла прилетала в Турцию к Эрдогану ,просить чтоб не проходили Военные корабли США в Черное море . Но увы лошадь получила досвидос...
20.04.2021 08:09 Відповісти
Ну якщо НАТО не хоче воювати за Україну... то хоч надішліть військову допомогу для головнокомандувача і командувача - камуфльовані памперси щоб і на толчку їх не було помітно....
20.04.2021 08:18 Відповісти
Надо срочно закрыть порты, переместить весь плавсостав на базы - низзя провоцировать рассеюшку. А то Портянка от имени Зе в суд подаст - ну как на Пороха за керченский инциндент
20.04.2021 08:28 Відповісти
Вот тут самое время для упреждающих полезных санкций
20.04.2021 10:45 Відповісти
 
 