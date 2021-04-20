В Україні за добу від COVID-19 померли 367 осіб, зафіксовано 8940 нових випадків зараження, 12 075 осіб одужали

8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 20 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 042 особи;

летальних випадків – 367;

одужало – 12 075 осіб;

здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 961 956 осіб;

одужало – 1 499 752 особи;

летальних випадків – 40 367;

проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях", - розповів Степанов.







