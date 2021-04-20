В Україні за добу від COVID-19 померли 367 осіб, зафіксовано 8940 нових випадків зараження, 12 075 осіб одужали

УКР
8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 20 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемію COVID-19 можна взяти під контроль протягом кількох місяців, інструменти є, - глава ВООЗ Гебреєсус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях", - розповів Степанов.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
А державна статистика чомусь говорить що смертність у січені-лютому 2021 зросла на 8.3% у порівнянні з січнем-лютим 2020.
https://censor.net/ru/news/3260645/smertnost_v_ukraine_v_yanvarefevrale_prevysila_proshlogodniyi_uroven_na_8
показати весь коментар
20.04.2021 09:16 Відповісти
Бажаю тебе перехворіти хоча б у середній формі ковід. Повикликати швидку кілька разів, тому що важко дихати, відчути наслідки від ковіда. А потім послухаю від тебе про ділків, фейки та інше.
показати весь коментар
20.04.2021 10:24 Відповісти
нікому не бажаю такого... я перехворів в середній формі...думав мені кінець...особливо коли антибіотик вкололи на воді...боляче аж капець
показати весь коментар
20.04.2021 10:32 Відповісти
Результати дослідження Стенфорда: Маски для обличчя неефективні для блокування передачі COVID-19 і насправді можуть спричинити погіршення стану здоров'я та передчасну смерть

https://www.thegatewaypundit.com/2021/04/stanford-study-results-facemasks-ineffective-block-transmission-covid-19-actually-can-cause-health-deterioration-premature-death/

https://www.outkick.com/stanford-study-says-masks-are-ineffective-have-devastating-health-consequences/
показати весь коментар
20.04.2021 13:12 Відповісти
 
 