В Україні за добу від COVID-19 померли 367 осіб, зафіксовано 8940 нових випадків зараження, 12 075 осіб одужали
8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 20 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 042 особи;
летальних випадків – 367;
одужало – 12 075 осіб;
здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 961 956 осіб;
одужало – 1 499 752 особи;
летальних випадків – 40 367;
проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях", - розповів Степанов.
