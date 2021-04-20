УКР
Ворог за добу 6 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, ПТРК, ЗУ і гранатомети, а біля Зайцевого здійснив дистанційне мінування. Втрат немає, - штаб

Минулої доби, 19 квітня, було зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля селища Південне – ще й з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріли з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків противник використав великокаліберні кулемети, підствольні та станкові протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

У штабі також повідомили, що станом на 7:00 ранку 20 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем.

"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає", - йдеться в повідомленні.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Пора завязывать с этой хернёй. Проще сообщать когда эта "тишина" не нарушена
20.04.2021 08:41 Відповісти
У ЗЕ-если "потерь нет",уже "перемога".
20.04.2021 10:28 Відповісти
Вже просто гидко : "зривав тишу" ! А може вже треба нарешті все називати своїми іменами - на фронті ворог відкривав вогонь по ЗСУ ! Скільки можна лицемірити і прикривати такими брехливими словами ворога? Це огидно...
20.04.2021 09:25 Відповісти
Суть цієї влади- лицемірство.
20.04.2021 09:46 Відповісти
лицемірство, брехня і маніпуляції...і все це пафосно і нудотно (тошнотворно ))
20.04.2021 09:54 Відповісти
Вы меня извините, но мне кажется, читая подобные сводки, что только нас всё время и пиз..т. Я уже не понимаю кто организовал АТО, ССО ... Сепары (предатели, изменники) нас локализуют как государство со всеми нашими ВС, НГ, спецслужбами ..., или государство на своей территории, со всем выше перечисленным набором сил, должно локализовать и "наставлять на ум" ценителей руського мира, москальских прихвостней и всякую ********, люто ненавидящую Украину и всё украинское. Или мы настолько набожные что следуем только одной Божьей заповеди ... подставляем то одну, то вторую щёку ... Мне кажется мы не набожные, мы убогие, раз позволяем над собой так глумиться, или хватит нам врать и доносить правду и только правду, какой бы она не была. Мы разберёмся сами, без всяких менделей, ермаков и прочих сказочников с видосиками.
20.04.2021 14:05 Відповісти
,,,Где делась эта зелёная Сопля?Оно уже вернулась с Парижа,или снова наши деньги в в оффшорах прячет для себя и Бени,?9
показати весь коментар
