Ворог за добу 6 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, ПТРК, ЗУ і гранатомети, а біля Зайцевого здійснив дистанційне мінування. Втрат немає, - штаб
Минулої доби, 19 квітня, було зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля селища Південне – ще й з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріли з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті Пісків противник використав великокаліберні кулемети, підствольні та станкові протитанкові гранатомети.
У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
У штабі також повідомили, що станом на 7:00 ранку 20 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем.
"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає", - йдеться в повідомленні.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
