За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 12 144 особи, загалом - 462 791, - Степанов
В Україні щеплено проти коронавірусу 450 647 осіб.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 144 людини щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні. 462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами вакцинації.
"Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 473 989 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (1770) області, Києві (821) та Запорізькій (806) області, найменше - в Сумській (137), Миколаївській (210), Закарпатській (211) та Луганській (230) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По данным министра, прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации.Источник: https://censor.net/ru/n3260772
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 144 человека,
232 бригады и 360 пунктов...вакцинировали за сутки 12144 человека....итого такими ударными темпами... каждая бригада вместе с пунктом вакцинирует 20 человек в сутки...
Или менее ОДНОГО человека в час....
Итого имеем....на вакцинацию этих 20 миллионов человек...такими темпами нужно 20 миллионов часов....
20 000 000/ 24=833333 суток.../ 365 = 2283 года...
ТоваришЧ степашка...и в чем ты видишь смысл такой вакцинации...если срок действия прививка от полугода до года...и этот процесс превращается в бесконечный...
Пфайзер по другому колу треба колоть вже 9.05. щоб до цього моменту використати усе для першої дози, у день треба колоти по 2780 доз, це по 111 доз на область.