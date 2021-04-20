За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 12 144 особи, загалом - 462 791, - Степанов

В Україні щеплено проти коронавірусу 450 647 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 144 людини щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні. 462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами вакцинації.

"Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 473 989 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (1770) області, Києві (821) та Запорізькій (806) області, найменше - в Сумській (137), Миколаївській (210), Закарпатській (211) та Луганській (230) областях.





