За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 12 144 особи, загалом - 462 791, - Степанов

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 144 людини щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні. 462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 367 осіб, зафіксовано 8940 нових випадків зараження, 12 075 осіб одужали

За даними міністра, щеплення проводилися 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами вакцинації.

"Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 473 989 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (1770) області, Києві (821) та Запорізькій (806) області, найменше - в Сумській (137), Миколаївській (210), Закарпатській (211) та Луганській (230) областях.

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2256) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Планируешь такими темпами до конца года вакцинировать 20% населения Украины? Ну-ну...
20.04.2021 11:01 Відповісти
Круто...темпы просто сумасшедшие....

По данным министра, прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации.Источник: https://censor.net/ru/n3260772

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 144 человека,

232 бригады и 360 пунктов...вакцинировали за сутки 12144 человека....итого такими ударными темпами... каждая бригада вместе с пунктом вакцинирует 20 человек в сутки...
Или менее ОДНОГО человека в час....
20.04.2021 08:36 Відповісти
да капец просто.
20.04.2021 12:17 Відповісти
Может кофе надо реже пить а?? Или перекуры не так часто устраивать??
20.04.2021 08:37 Відповісти
40 миллионов человек....ну пусть нужно вакцинировать 20..
Итого имеем....на вакцинацию этих 20 миллионов человек...такими темпами нужно 20 миллионов часов....
20 000 000/ 24=833333 суток.../ 365 = 2283 года...
20.04.2021 08:45 Відповісти
Это одной бригаде...а всем им вместе упорным трудом нужно потратить на вакцинацию почти 4 года...
ТоваришЧ степашка...и в чем ты видишь смысл такой вакцинации...если срок действия прививка от полугода до года...и этот процесс превращается в бесконечный...
20.04.2021 08:52 Відповісти
питання ще у тому: навіщо платити бригаді у вихідні, коли найменша кількість записавшихся? це теж викидання грошей на вітер, коли медк виходе на роботу лише ізза 10-30 доз.
20.04.2021 12:28 Відповісти
Не 40, а 25 в лучшем (худшем) случае.
20.04.2021 08:56 Відповісти
міфін дає кількість населенні 41 555 000, 70% від дорослого лише населення вакцинують. доросле населення 34 000 000, хоч сам мінфін рахує від загального населення. на сьогодні 500 000 доз для всього населення дорівнює 2%. ці ще не виколоні, ще киснуть. хоча Бутан бахнув таку кількість за 2 тижні і тепер є лідером вакцинації по першій дозі.
Пфайзер по другому колу треба колоть вже 9.05. щоб до цього моменту використати усе для першої дози, у день треба колоти по 2780 доз, це по 111 доз на область.
20.04.2021 12:26 Відповісти
Очень мало, нужно минимум в 10 раз больше делать, а от таких темпов толку ноль.
20.04.2021 08:54 Відповісти
Ну не скажи....от таких темпов шансы купить новое пальто вырастают в разы....
20.04.2021 08:55 Відповісти
Та забудьте вы. Это как все шо делает Кловун - цирк и поржать по приколу. Пора бы это понять. И понять надо было когда голосовали за кловуна из квартала95. Но, у нас и сейчас высерам этого ушлепка верят.
20.04.2021 09:03 Відповісти
Планируешь такими темпами до конца года вакцинировать 20% населения Украины? Ну-ну...
20.04.2021 11:01 Відповісти
ну вони ж слідують своєму сраному плану вакцинації, як у явропі. он Бутан бахнув 500 000 за 2 тижні на усе доросле населення, видно без усяких планів по вакцинації психів у лікарнях, як у неділю почали колоть в Україні. Україні потрібен свій план - колим усіх, хто записався одним махом.
20.04.2021 12:32 Відповісти
 
 