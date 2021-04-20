Пандемія COVID-19: кількість хворих у світі перевищила 142,7 млн ​​осіб, понад 3 млн померли. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 квітня у світі зареєстрували 657 827 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 9813 осіб. Україна за показником добової захворюваності посідає 19-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 13-те.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 142 714 978 випадків інфікування, з них 657 827 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 043 224 особи, з них 9813 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 121,2 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 19-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 13-ту і 5-ту позиції відповідно.