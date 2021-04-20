Зеленський закликав підприємців і працівників у "червоних" зонах активніше подавати заявки для отримання "карантинних" 8 тис. грн

Президент України Володимир Зеленський закликає малих підприємців і працівників у "червоних" зонах подавати заявки на порталі "Дія" для отримання державної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

Так, президент закликає громадян активніше реєструвати звернення на порталі задля того, щоб уже цього місяця отримати фінансову допомогу від держави.

"Малий і середній бізнес – одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам. Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах", – йдеться у зверненні Зеленського.

Зазначається, що крім гарантованої державою допомоги, люди зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

"На сьогодні вже майже 100 тис. осіб подали відповідні заявки", - йдеться в повідомленні.

Як розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Зеленський поставив уряду важливе завдання - підтримати малий бізнес в умовах карантину.

"Вже понад рік команда Мінцифри створює зручні онлайн-сервіси та спрощує життя українців. Мінцифри розробило технічну частину оформлення матеріальної допомоги ФОПам і найманим працівникам "червоної" зони, щоб послугу можна було отримати у кілька кліків на порталі чи в застосунку "Дія". Ми зробили сервіс максимально автоматизованим, заощаджуючи час українців та дбаючи про безпеку кожного", - цитує Федорова пресслужба президента.