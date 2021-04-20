УКР
Глава МЗС Німеччини Маас про стягування російських військ до кордонів України: На деескалацію дипломатичними засобами спрямовано всі сили

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас наголошує на необхідності вжиття всіх дипломатичних заходів, щоб не допустити подальшої ескалації на східному кордоні України.

Про це він заявив після засідання глав МЗС країн Євросоюзу, в якому взяв участь і Дмитро Кулеба

Маас висловив сподівання, що подальшої ескалації ситуації не станеться, і справа не зайде "так далеко, як тоді, коли довелося пережити анексію Криму". За його словами, на врегулювання конфлікту дипломатичними засобами та запобігання можливим провокаціям спрямовано всі сили.

"Кожному зрозуміло, як у випадку з незаконною анексією Криму, що є речі, які для нас будуть неприйнятні та які завжди матимуть наслідки", - наголосив очільник МЗС Німеччини.

Пентагон про концентрацію військ РФ біля кордонів України: Більше, ніж у 2014 році. Нарощування триває

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

+3
Новинка! Против ***** не работают "озабоченности", переходим к НАДЕЖДЕ что **** подавится.
Ну а Крым, что Крым, Крым уже простили давно.
20.04.2021 08:57 Відповісти
+2
Не виноватая я/ "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза/Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 04.02.18/ Оккупированный Крым посетили евродепутаты из Германии .07.07.20
20.04.2021 08:56 Відповісти
+2
похоже что дип сылы решить не могут - пора применять экономические и военные
20.04.2021 09:00 Відповісти
ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ОСОБЕННО ТЕРРОРИЗМ ИМЕЮТ ФИНАСОВУЮ ПОДОПЛЕКУ. Вы больше кацапам денег давайте ,лицемеры хреновы!
20.04.2021 09:25 Відповісти
"Маас выразил надежду, что дальнейшей эскалации ситуации не произойдет, и дело не зайдет "так далеко, как тогда, когда пришлось пережить аннексию Крыма"

т.е. россия ограничится чем-то меньшим
20.04.2021 09:03 Відповісти
Гітлера теж умовляли.
20.04.2021 08:57 Відповісти
Та ну на........
Чи перший раз Росія військові навчання проводить? Навіщо роздмухувати цю істерику? Ліпше б зайнялись лікуванням коронавірусу та вакцинацією.
20.04.2021 08:59 Відповісти
Короновирусу нэмае. То е грып! ))
20.04.2021 09:56 Відповісти
похоже что дип сылы решить не могут - пора применять экономические и военные
20.04.2021 09:00 Відповісти
Вместо того чтобы задавить этого обезумевшего ********, они заставляют зебила подписывать капитуляционные кластеры.
20.04.2021 09:01 Відповісти
с руки обезумевшего они кормятся...все вместе, а потом каждый в отдельности...
это шредер и теперь министр ин.дел австрии на виду...
а меркель готовится - она жеж комсомолка, через югенд прошла
20.04.2021 09:06 Відповісти
Маас аж вспотел от усердия, бедняжка.
20.04.2021 09:07 Відповісти
Именно для "деэскалации" продажные европолитики так топят за х*ловский СП2. Западная Европа уже доказала свою несостоятельность в решении глобальных вопросов, они способны лишь выражать озабоченность, получая кровавые кремлевские деньги и подтирать задницу понаехавшим цветным.
20.04.2021 09:13 Відповісти
Сказав ***** що якщо віддасте якісь Саар і Лімузен то відведе війська.Ось такий тепер твій дипломатичний шлях за допомогою дипломатичного язика.
20.04.2021 09:15 Відповісти
І що? Допомагає?
20.04.2021 09:17 Відповісти
Как целовались в десна в 1939 году нацисты с рашистами, так и сейчас продолжается.
20.04.2021 09:29 Відповісти
"Каждому понятно, как в случае с незаконной аннексией Крыма, есть вещи, которые для нас будут неприемлемы и которые всегда будут иметь последствия", - подчеркнул глава МИД Германии."
И добавил: "мы выразим глубочайшую из всех возможных озабоченностей если че!" ))
20.04.2021 09:53 Відповісти
дипломатическими мерами Меркель и Оланд отрезали в Украины по указанию окупанта,часть территории ,на которых рашист создал ордло подконтрольное ему,для того,что бы они вели войну с Украиной,которая уже забрала около15 000 тысяч жизней украинских защитников.Пособниками войны и ее создателями и есть немецко- французские дипломатические меры,
20.04.2021 09:59 Відповісти
Лікарі рекомендують , що затрати на профілактику хвороби набагато менші ніж на її лікування,яке ще може і розтягнутися в часі.
20.04.2021 10:13 Відповісти
Бесполезная лицемерная возня вечно озабоченных.
Деэскалации по отношению к РФ можно достичь только экономическими или военными методами
20.04.2021 10:52 Відповісти
 
 