УКР
Підозри Чехії про причетність агентів РФ до вибуху у Врбетіце заслуговують на довіру. Шкодуємо про реакцію Росії, - Європейська зовнішньополітична служба

У Євросоюзі визнали "такими, що заслуговують на довіру", підозри чеської влади в причетності російської військової розвідки до вибуху в 2014 році складу боєприпасів у місті Врбетіце.

Про це йдеться в заяві офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз повністю підтримує і солідарний із Чеською Республікою і жалкує про реакцію Росії шляхом вислання 20 чеських дипломатів", - йдеться в комюніке, оприлюдненому ввечері в понеділок у Брюсселі.

"Рішення Росії послідувало за заявою Чеської Республіки від 17 квітня про вислання 18 співробітників російського посольства на підставі обґрунтованих підозр у причетності агентів російської військової розвідки (ГРУ) до вибуху складу боєприпасів у місті Врбетіце в 2014 році, внаслідок чого загинули двоє громадян Чехії", - зазначено в повідомленні ЄЗС.

У ЄС поділяють думку чеського уряду у "причетності до вибуху тих самих агентів ГРУ, які несуть відповідальність за спробу вбивства Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році", випливає з документа.

"Європейський Союз глибоко занепокоєний повторенням негативної моделі небезпечної зловмисної поведінки з боку Росії в Європі. Росія має припинити цю діяльність, яка порушує усталені міжнародні принципи і норми та загрожує стабільності в Європі", - заявив представник ЄЗС.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

боєприпаси (2356) вибух (4621) росія (67862) Чехія (1711) Євросоюз (14167) ГРУ (91)
В среду, 21 апреля, на 17.00 мск президент России Владимир Путин назначил оперативное совещание в режиме видеоконференции. Участники: президент России Владимир Путин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов. Что примечательно, всех предупредили, что время начала может быть перенесено и до 23.00 все должны быть в распоряжении президента.
20.04.2021 09:07 Відповісти
Переплачите.
20.04.2021 09:07 Відповісти
И что???!!! ВЫзвало просто озабоченность или глубокую? МОЛЧАЛИВОЕ ОДОБРЯМС ТЕРРОРИЗМА !!!
20.04.2021 09:22 Відповісти
Москали как обычно:
Москали як звичайно:
20.04.2021 09:50 Відповісти
вот вопрос: сколько, чего и как часто должна взрывать россия в Европе что бы они перестали глубоко озабочиваться и впёрли им санкции по самые Нидерланды?
20.04.2021 09:51 Відповісти
Підозри Чехії про причетність агентів РФ до вибуху у Врбетіце заслуговують на довіру. Шкодуємо про реакцію Росії, - Європейська зовнішньополітична служба - Цензор.НЕТ 1460
20.04.2021 09:59 Відповісти
 
 