Підозри Чехії про причетність агентів РФ до вибуху у Врбетіце заслуговують на довіру. Шкодуємо про реакцію Росії, - Європейська зовнішньополітична служба

У Євросоюзі визнали "такими, що заслуговують на довіру", підозри чеської влади в причетності російської військової розвідки до вибуху в 2014 році складу боєприпасів у місті Врбетіце.

Про це йдеться в заяві офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз повністю підтримує і солідарний із Чеською Республікою і жалкує про реакцію Росії шляхом вислання 20 чеських дипломатів", - йдеться в комюніке, оприлюдненому ввечері в понеділок у Брюсселі.

"Рішення Росії послідувало за заявою Чеської Республіки від 17 квітня про вислання 18 співробітників російського посольства на підставі обґрунтованих підозр у причетності агентів російської військової розвідки (ГРУ) до вибуху складу боєприпасів у місті Врбетіце в 2014 році, внаслідок чого загинули двоє громадян Чехії", - зазначено в повідомленні ЄЗС.

У ЄС поділяють думку чеського уряду у "причетності до вибуху тих самих агентів ГРУ, які несуть відповідальність за спробу вбивства Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році", випливає з документа.

"Європейський Союз глибоко занепокоєний повторенням негативної моделі небезпечної зловмисної поведінки з боку Росії в Європі. Росія має припинити цю діяльність, яка порушує усталені міжнародні принципи і норми та загрожує стабільності в Європі", - заявив представник ЄЗС.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.