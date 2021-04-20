У шкільному тирі в Черкасах 14-річний хлопець зазнав кульового поранення в голову. Підліток у вкрай важкому стані

У Черкасах під час заняття з кульової стрільби в тирі, який розташовується в гімназії №9, 14-річний школяр зазнав кульового поранення в голову. Зараз він у вкрай важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

"Сьогодні (19 квітня. - Ред.) о 16:24 диспетчер екстренки прийняла виклик про кульове поранення голови у 14-річної дитини у тирі Черкаської міської гімназії № 9", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула до місця події за 3 хвилини, ще за 4 хвилини їй на допомогу прибула реанімаційна лікарська бригада.

"Прибувши, медики виявили, що пацієнт перебуває в критичному стані непритомний, з порушенням дихання та кровотечою з голови. Після стабілізації стану підлітка в супроводі поліції медики доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні", - повідомили у відомстві.

Хлопець є учнем однієї зі шкіл міста. За попередньою інформацією, в лікувальному закладі в нього настала зупинка дихання і його перевели на штучну вентиляцію легень. Нині він перебуває у вкрай важкому стані.

