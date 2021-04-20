УКР
Новини
12 122 49

У шкільному тирі в Черкасах 14-річний хлопець зазнав кульового поранення в голову. Підліток у вкрай важкому стані

У Черкасах під час заняття з кульової стрільби в тирі, який розташовується в гімназії №9, 14-річний школяр зазнав кульового поранення в голову. Зараз він у вкрай важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

"Сьогодні (19 квітня. - Ред.) о 16:24 диспетчер екстренки прийняла виклик про кульове поранення голови у 14-річної дитини у тирі Черкаської міської гімназії № 9", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула до місця події за 3 хвилини, ще за 4 хвилини їй на допомогу прибула реанімаційна лікарська бригада.

"Прибувши, медики виявили, що пацієнт перебуває в критичному стані непритомний, з порушенням дихання та кровотечою з голови. Після стабілізації стану підлітка в супроводі поліції медики доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні", - повідомили у відомстві.

Хлопець є учнем однієї зі шкіл міста. За попередньою інформацією, в лікувальному закладі в нього настала зупинка дихання і його перевели на штучну вентиляцію легень. Нині він перебуває у вкрай важкому стані.

11-річний харківський школяр регулярно зривав онлайн-уроки, на батьків склали адмінпротокол, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

+11
даю гарантию придурок малолетний хер ложил и кореша решил попугать...И там говори предупреждай на людей не наводить им пох...
20.04.2021 09:14 Відповісти
+10
Ну в принципе это правильно...не смог организовать стрельбы...не обеспечил безопасность....отвечай....
20.04.2021 09:13 Відповісти
+9
Відсутність стрілецької дісципліни, керівник тиру не на своєму місці.
20.04.2021 09:17 Відповісти
Через якогось дятла керівник тепер піде під суд.
20.04.2021 09:12 Відповісти
Ну в принципе это правильно...не смог организовать стрельбы...не обеспечил безопасность....отвечай....
20.04.2021 09:13 Відповісти
даю гарантию придурок малолетний хер ложил и кореша решил попугать...И там говори предупреждай на людей не наводить им пох...
20.04.2021 09:14 Відповісти
В классе учителя знают кто есть кто. Нехер было дебилу оружие давать, если все так как вы говорите!
20.04.2021 09:15 Відповісти
Нехер было дебилу оружие давать... ви про що? Зброї не має "тільки у рабів". Треба її усім роздати. Ми ж не раби?
20.04.2021 10:52 Відповісти
1е. вы толком не знаете что произошло!
2е. Всем кроме дебилов!
20.04.2021 11:47 Відповісти
1. Щоби там не відбулось, це наслідок поводження зі зброєю.Умисного чи необережного, це вже не важливо.
2. А як ви збираєтесь визначати хто дебіл, а хто ні? У вас є методика? Чи циркулем лоби міряти? Ми вже визначили хто дебіл, а хто ні, коли водійські просвічення дали... на дорогу неможливо виїхати, дебіл, на дебілі...
20.04.2021 11:55 Відповісти
1. Еще как важно! Может он сам застрелился?
2. Для определения кто есть кто есть целая армия дохторов профильных!
а то что не возможно на дорогу выехать, тут да. Но все равно же ездят!
20.04.2021 12:00 Відповісти
Можливо, але як він отримав доступ до бойової зброї? Звісно, він міг вистрибнути із даху і т.п., але факт є факт, подобається він вам чи ні - це вогнепальне поранення.
Я бачу що у нас є (ваші хотєлки і ілюзії) і чого не має. Дебіли на дорогах є, а ось механізму їх обмежити у "праві" керування - ні. І так само буде із зброєю. До того ж, першими за зброєю побіжать самі упороті дебіли водії.
20.04.2021 12:04 Відповісти
Я кроме истерики по поводу оружия больше ничего не вижу!
Откуда у вас инфа что он стрелял с боевого оружия??? ГДЕ? В Тире школы??? Вы бухой???
Еще раз вам говорю, - оружие дисциплинирует! Тот у кого оно есть всегда будет вести себя как *андон, потому что он уверен что оружие есть только у него и он тут главный.
мало того на руках официально 1млн стволов и не официально 5млн... чето я не вижу горы трупов!
20.04.2021 12:08 Відповісти
Мені ваші дешеві маніпуляції до одного місця. Я вже звик, що прихильники легалізації недалекі неадеквати, нездатні на дискусію, до того ж брехуни.
Бойова це зброя чи тренувальна, це значення для теми не має. Це вогнепальна зброя. Значно потужніша ніж травматична і якби мені дали вибір воювати із мелкашкою чи гладкоствольною рушницею (карабіном) я би однозначно обрав першу.
Зброя дисциплінує адекватних. Як і кермо автомобіля, як догляд за маленьким дітьми і багато, багато чого іншого, а на ДЕБІЛІВ це не впливає!
На руках мисливська зброя. Її незручно носити, але випадків загибелі від неї вистачає. Починаючи від самого процесу полювання, закінчуючи її обслуговуванням і використанням у битовусі. Ви ніколи і не побачите, бо не бажаєте. Так влаштована людина.
20.04.2021 12:25 Відповісти
Все дураки один ты умный...
20.04.2021 16:04 Відповісти
Ні, я не один, але вас звісно значно більше. Тут я з тобою згідний.
20.04.2021 23:06 Відповісти
Посмотрите утреннее видео где дебил стрелял в водителя маршрутки? 100% он бы не стрелял если бы знал что тот выстрелит в ответ!
20.04.2021 12:01 Відповісти
З чого ви вирішили? Він, якщо стріляв, був впевнений що правий, що захищається. Він просто вбив би людину, якби мав бойовий, а не пневмат (чи що за лайно там у нього було).
Як мінімум, з ранкового відео - обидва живі. Винуватий буде покараний (а може і ні), але завтра, нічиї діти, дружини, матері не йдуть на цвинтар прощатися із батьком, сином чи чоловіком. У вас, можливо інша ціннісна шкала, а у мене така.
20.04.2021 12:06 Відповісти
С чего вы решили что у него был пневмат??? просто вам так захотелось?!
20.04.2021 12:09 Відповісти
З відео і наслідків. При влучанні з травмату у тулуб з такої відстані, просто відкинуло би назад, поламала ребра і т.п., а біль була би такою, що він би вже за ним не гонявся. Крім того, кулю з ноги, він би може і вийняв самостійно, але медична допомога знадобилась би.
20.04.2021 12:17 Відповісти
а если он промазал... короче понятно, очередной эксперд!
20.04.2021 16:04 Відповісти
А ти сліпий?ти вогнепальне поранення колись бачив?
20.04.2021 23:07 Відповісти
Говорить мало...надо еще и действовать....где был военрук или кто там?? Как заряженная мелкашка оказалась вообще не на месте стрельбы развернутая стволом к мишеням...а в руках и ею крутили как палкой??
20.04.2021 09:16 Відповісти
Реально они же не пистолета стреляли...
20.04.2021 09:17 Відповісти
Це через те що керівник і є дятел!!!
20.04.2021 09:15 Відповісти
А что, директор должен каждого ученика за руку водить?
20.04.2021 09:17 Відповісти
Причем тут директор? Речь идет о руководителе стрельб.
20.04.2021 09:19 Відповісти
шкода дитину... Але інформації - мізер і що відбулось не зрозуміло...
20.04.2021 09:16 Відповісти
Відсутність стрілецької дісципліни, керівник тиру не на своєму місці.
20.04.2021 09:17 Відповісти
19 квітня у Черкасах, під час стрілянини в тирі міської гімназії №9 школяр дістав поранення у голову. Про це повідомляє ТСН із посиланням на інформацію поліції.

19 квітня у Черкасах, під час стрілянини в тирі міської гімназії №9 школяр дістав поранення у голову. Про це повідомляє "https://tsn.ua/********/u-cherkasah-u-tiri-pri-shkoli-hlopec-prostreliv-sobi-golovu-1769257.html ТСН " із посиланням на інформацію поліції.
Хлопчик навчається в 9 класі іншої школи - №34. Того дня дитина прийшла в гімназію приблизно о 15:00, щоб потренуватися в тирі, і через деякий час була поранена.

Школяр перебуває у важкому стані. Хлопця госпіталізували до обласної дитячої лікарні і підключили до апарату ШВЛ. За словами прес-секретаря поліції, медики повідомили правоохоронні органи про поранення підлітка. Лікарі працюють над порятунком його життя.
Відомо, що тир у гімназії оренує спортивна школа (КДЮСШ) №2. Тренера, який проводив заняття, відсторонили. З'ясувалося, що коли хлопчика виявили пораненим, у тирі він був сам.

Поліцейські і слідчі з'ясовують обставини інциденту.
20.04.2021 09:20 Відповісти
Зачем ЭТО 14-летним дебилам?
20.04.2021 09:21 Відповісти
Чтобы отстреливать рашистских оккупантов и коллаборантов,Уася...
20.04.2021 10:46 Відповісти
14 лет еще мозгов нет, зачем ему оружие давать
20.04.2021 11:46 Відповісти
Откуда у пацанят в 14 лет мозг будет? А преподаватель тоже лошара, раз оставляет детей без присмотра с оружием
20.04.2021 09:22 Відповісти
Так школярі в тирі стріляють або з мілкашок, або взагалі з воздушок... Щоб таке серйозне поранення було, це мабуть треба, щоб з мілкашки в упор стріляли!
Ну і хто взагалі допустив 14-річних до стрільб??? У нас стрільби були на допризовній підготовці в 10-11 класах, а це вже трохи більше 14 років. У 14 років - це максимум 9 клас (нце якщо в 6 в школу пішов), тоді немає воєнки в школі!
20.04.2021 09:30 Відповісти
Вік нормальний для початку занять.
У "мелкашки" по паспорту 800 метрів убійна відстань. Навіть рикошет від стіни смертельна небезпека.
Патрон слабий, але ствол хороший і справжній.
20.04.2021 09:51 Відповісти
Ще раз, у школах допризовна підготовка - це 10-11 класи, у 14 років таких занять просто НЕМАЄ!
20.04.2021 11:06 Відповісти
мелкашка це небезпечна зброя, набагато небезпечніша ніж якийсь там травмат, постріл із якого в голову легко може бути смертельним.
20.04.2021 10:54 Відповісти
У нас военрук в тире с шомполом на стрельбах ходил, чуть что сразу по сраке.
20.04.2021 09:32 Відповісти
У моєму дитинстві був випадок - сусідський хлопець отримав поранення в горло з повітрянки, коли прийшов до приятеля в гості, а той вирішив жартома полякати його татковою пневматичною гвинтівкою... Пів року він ходив з перемотаною шиєю та говорив пошепки. Нащастя, повітрянка - не мелкашка, але висновок один: у підлітків немає гальм та розуміння небезпеки власних вчинків, тож поруч мають бути дорослі, щоби їх убезпечити.
20.04.2021 09:39 Відповісти
хорошо, что вот Кива, например, не ходил в гимназии всякие и не смотрел дебильные обучающие "сваты-кварталы".. сразу в депутаты, с оружием от Авакова, так и дожил, дурачок, до своей учОной степени и успехов дочки..(
20.04.2021 10:05 Відповісти
"З'ясувалося, що коли хлопчика виявили пораненим, у тирі він був сам."

Это КАК?
20.04.2021 10:40 Відповісти
так як усюди в нашій країні. Безвідповідальність і пофігізм.
20.04.2021 10:55 Відповісти
А як він там опинився, ще не з"ясували? Може зламав двері і хотів застрелитись, бо група "Сивий кит" велів?
20.04.2021 11:59 Відповісти
Оружие,патроны и дети должны быть под присмотром.Тренер - крайне нехороший человек.Заслуживает самого сурового наказания.
20.04.2021 10:44 Відповісти
Военрука на нари , його косяк
20.04.2021 11:07 Відповісти
Нинішнє підростаюче покоління настільки деградувало, що від неадекватності у них дах зносить. А винуватим все одно буде військовий керівник. Чоловіки-педагоги у школах уже, як мамонти, яких одиниці. А слабо критиканам самим змінити фах і стати педагогом? У школах Дніпра 160 різних вакансій.
20.04.2021 11:56 Відповісти
Надо срочно легализовать оружие, проституток и коноплю !
20.04.2021 12:09 Відповісти
Не пишіть дурниць про педагогів, керівників і директорів. Це спортивна секція зі стрільби арендує в гімназіїї тир - спочатку прочитайте хоч що написано, а вже тоді викладайте свої припущення.
20.04.2021 13:08 Відповісти
///
Несмотря на удачную операцию, состояние парня крайне тяжелое. Он находится в коме.
"Операция прошла нормально, но фактически пуля прошла навылет, она полностью прошила мозг. Проблема в том, что входное отверстие находится в правой височной области, а выходной - в левой", - отметил медик. Он также добавил, что до сих пор есть угроза жизни 14-летнего школьника. Медики продолжают делать все от них зависящее.
20.04.2021 14:31 Відповісти
 
 