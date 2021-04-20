УКР
YouTube не відповів на звернення України про блокування "каналів Медведчука" на хостингу, - Ткаченко

Україна офіційно зверталася в Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука". Від відеохостингу відповіді українська сторона поки не отримала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що Україна неодноразово зверталася в Youtube, щоб заблокувати трансляції цих каналів.

"Звернення було, було і повторне звернення, бо після цього були інші рішення з приводу санкцій щодо Медведчука. Відповіді поки не було", - повідомив Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про блокування каналів Медведчука: Працюємо над тим, щоб на YouTube вони отримали довічне блокування. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

YouTube (244) Медведчук Віктор (1719) Ткаченко Олександр (509)
+10
Бо нафіга "Ютубе" юридичні проблеми? Зелені хочуть жучити Медведука в незаконний спосіб чужими руками. Хоча мають можливість в законний і власними. Де підозра про фінансування тероризму і арешт без права внесення застави? "Ютубе" вірить таким речам, а не нічим не підтвердженими заявпм якогось дорадчого РНБО.
20.04.2021 09:22 Відповісти
+4
Правильно. Тому Ютуб довіряє лише судовим рішенням. РНБО - не суд.
20.04.2021 09:31 Відповісти
+2
Папики, Сваты, Лиги смеха и прочая хрень на продажу в рашке? Это такая "Липецкая фабрика" недоПрезидента Зеленского.
20.04.2021 09:20 Відповісти
Папики, Сваты, Лиги смеха и прочая хрень на продажу в рашке? Это такая "Липецкая фабрика" недоПрезидента Зеленского.
20.04.2021 09:20 Відповісти
Бо нафіга "Ютубе" юридичні проблеми? Зелені хочуть жучити Медведука в незаконний спосіб чужими руками. Хоча мають можливість в законний і власними. Де підозра про фінансування тероризму і арешт без права внесення застави? "Ютубе" вірить таким речам, а не нічим не підтвердженими заявпм якогось дорадчого РНБО.
20.04.2021 09:22 Відповісти
Ну мертвечук это понятно...Хотя и без доказательств и пидозры с задержанием...Но так же могут по накатанной РНБО беззаконной дорожке и любого неугодного закрыть, прищемить...Это уже узурпация власти на лицо.
20.04.2021 09:25 Відповісти
Правильно. Тому Ютуб довіряє лише судовим рішенням. РНБО - не суд.
20.04.2021 09:31 Відповісти
Якщо здоровій людині зрозуміло, що цей сегмент знаходиться в параші і звертатись туди - ну просто безглуздо, то заява Ткаченко виглядає, як марення життерадісного ДЕБІЛА... YouTube >>>> USA
20.04.2021 09:24 Відповісти
Чего ссылаться на интернет.. Давайте уберем ВСЕ с телеэкранов, например " заступивший на несколько освободившийся в последнее время рашен пост" канал " НАШИ".
20.04.2021 09:25 Відповісти
Так и за тобой придут....... По беспределу. Будешь вопить, а Никто не услышит.
20.04.2021 09:27 Відповісти
Беспредел-это захватить крым и половину донбасса и втирать про "храшданскую вайну".
20.04.2021 09:38 Відповісти
Страна которая ведет 7 лет оборонительную войну вправе придушить "пятую колонну " внутри страны еще 6 лет назад в самой жесткой форме.. А "безпредел" потому что у нас такие " суды" и такая "политическая воля". Практическая агитация и поддержка действий страны агрессора со всех " площадок"должна быть жестко пресечена. Это не времена до 2014 года, когда можно было по этому поводу " рассуждать",. Все, то время ушло. ( по вашему получается СССР нужно было во время войны разрешить на своей территории радио передачи, прессу, выступления сторонников "мира" любой ценой и т.д. ( с ТВ тогда было " сложнее") Германии , РОА Власова и прочих структур агрессора.. Странный подход. Я например не вижу ни какой разницы между РФерией 2007-2021 и Германией 1935 -1943, у вас видимо другое мнение.
20.04.2021 09:40 Відповісти
Конституцию выполняй. Мы же Демократическое государство. А так желаешь как в рашке, Белорусии или Сев. Корее?
показати весь коментар
Не я хочу как в демократических США во время войны с Японией и потом с Германией. Всего лишь. Типа у нас в Конституции написано, что в ситуации нападения на нас разрешена деятельность открытой агентуры врага, агрессора, оккупанта. ( не смешите ради бога).. а деоккупации. , как проводили демократические Франция и Чехословакия. ( хотя конечно чехи немного переусердствовали)
показати весь коментар
Кто "Давайте уберем"?
20.04.2021 09:35 Відповісти
Ну на данный момент тот кто пока вроде как прикрыл каналы Медведчука.. Тот КТО на данный момент является властью в государстве. ( а КТО еще.. ну не тот же кто " обнимаю, жму руку", он свое время пропустил, к большому сожалению)
20.04.2021 09:44 Відповісти
Не снизошел Youtube,
20.04.2021 09:42 Відповісти
Якщо Ютуб почне задовольняти недолугі, а головне - необґрунтовані (судовим рішенням), забаганки кожно довбеника, навіть якщо в нього ЗЕлені шмарклі, він перестане бути Ютубом.
20.04.2021 09:50 Відповісти
Ютуб помойка для хлама, средство массовой дезинформации, каналы с цензурой. Полезного в нем очень не много
20.04.2021 10:14 Відповісти
Куди писали у "Санкт-Ленінград"? чому дивуєтесь?
20.04.2021 10:58 Відповісти
ШУФРИЧ, БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО , МУРАЄВ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
20.04.2021 11:35 Відповісти
Ютют и фейсбук это биг тек. А биг тек чётко на стороне глобалистов.
20.04.2021 12:33 Відповісти
Колхозникам указали их место.. В СВИНАРНИКЕ)).
20.04.2021 12:39 Відповісти
Тчно.Медведчуковскую пропаганду только свиньи и хавают.
20.04.2021 13:26 Відповісти
А не проще закрыть медведчуковские порностудии из которых идет трансляция на Ютуб?Вы же признали что эти каналы собственность террориста так заберите у него все имущество,а тупых журнорашошлюх порозганяйте.
20.04.2021 13:24 Відповісти
Ткаченко козэл...вот в чём дело
20.04.2021 13:54 Відповісти
 
 