YouTube не відповів на звернення України про блокування "каналів Медведчука" на хостингу, - Ткаченко
Україна офіційно зверталася в Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука". Від відеохостингу відповіді українська сторона поки не отримала.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що Україна неодноразово зверталася в Youtube, щоб заблокувати трансляції цих каналів.
"Звернення було, було і повторне звернення, бо після цього були інші рішення з приводу санкцій щодо Медведчука. Відповіді поки не було", - повідомив Ткаченко.
Раніше повідомлялося, що Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.