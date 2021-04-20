YouTube не відповів на звернення України про блокування "каналів Медведчука" на хостингу, - Ткаченко

Україна офіційно зверталася в Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука". Від відеохостингу відповіді українська сторона поки не отримала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що Україна неодноразово зверталася в Youtube, щоб заблокувати трансляції цих каналів.

"Звернення було, було і повторне звернення, бо після цього були інші рішення з приводу санкцій щодо Медведчука. Відповіді поки не було", - повідомив Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.