УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6906 відвідувачів онлайн
Новини
2 614 28

На одне вільне робоче місце в Україні претендують 6 безробітних, - Центр зайнятості

На одне вільне робоче місце в Україні претендують 6 безробітних, - Центр зайнятості

Нині офіціанти, бармени, кухарі, баристи, покоївки стикаються з труднощами працевлаштування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Факти" заявила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

"На 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних становила 77 тис. одиниць. Таким чином, суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. У середньому по Україні, на одне вільне робоче місце претендують 6 безробітних (на 1 квітня 2020 року. - 5 осіб)", - зазначила вона.

За її словами, кількість претендентів значно перевищує кількість вакансій у всіх регіонах, видах економічної діяльності та професійно-кваліфікаційних групах.

"Найбільшого впливу карантинних обмежень зазнають сфери готельного та ресторанного бізнесу, харчування, розваг. Тому зараз офіціанти, бармени, кухарі, баристи, покоївки стикаються з труднощами щодо працевлаштування", - додала Жовтяк.

Також читайте: За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна

Автор: 

безробіття (578) Жовтяк Юлія (5) Центр зайнятості (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А на справді з тих 6 нікого на роботу не візьмуть бо вони нічого робити не вміють і не хочуть вчитись. Понадавали дурням дипломів та атестатів ні за що, тепер маємо те що маємо. Лише один тип інвестицій може щось змінити, інвестиції власного часу і зусиль тих безробітніх у власну освіту.
показати весь коментар
20.04.2021 09:41 Відповісти
+7
Это потому что созданные 500тыс рабочих мест Шмыгалем, уже разобрали. Надо срочно еще создать 500тыс рабочих мест и будет все ок!
показати весь коментар
20.04.2021 09:25 Відповісти
+5
Закон Кахи Бендукидзе: Больше законов - больше бандитов. Каждый занятый на госслужбе - это минус 5 рабочих мест в частном секторе. Сколько у нас миллионов чиновников? Они дожирают экономику.
показати весь коментар
20.04.2021 10:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вам больше скажу, у нас трудности с 73% населения
показати весь коментар
20.04.2021 09:25 Відповісти
Это потому что созданные 500тыс рабочих мест Шмыгалем, уже разобрали. Надо срочно еще создать 500тыс рабочих мест и будет все ок!
показати весь коментар
20.04.2021 09:25 Відповісти
А де ж обіцяні самокатчиком стопіццот робочих місць?
показати весь коментар
20.04.2021 09:31 Відповісти
там де і сам самокатчик, мабуть
показати весь коментар
20.04.2021 09:33 Відповісти
Самокатчика призначав ЗЕ.
показати весь коментар
20.04.2021 09:44 Відповісти
таки да. ну зе взагалі геній кадрової політики, сивохи всякі з фокіними не дадуть збрехати.
показати весь коментар
20.04.2021 09:52 Відповісти
Повноцінний запуск Військо-промислового комплексу України дасть можливість вирішити проблему з безробіттям в нашій країні.
Уряд має взяти під контроль замовлення для потреб наших військових озброєння, військової техніки, авіації, військових суден безпосередньо на вітчизняних підприємствах. Має бути припинена ганебна практика закупівлі військової продукції за кордоном, якісніші аналоги якої наші підприємства в змозі виготовити самі.
показати весь коментар
20.04.2021 09:33 Відповісти
а як же прокладки !
показати весь коментар
20.04.2021 09:58 Відповісти
Тобто, ви хочете сказати, що військову техніку нам можуть робити двієчники-офіціанти, бармени та покоївки, а не висококваліфіклвані інженери, слюсарі і т. п.? Повірте, ті люди, які б могли робити якісну зброю і зараз мають достойну роботу.
показати весь коментар
20.04.2021 11:32 Відповісти
А на справді з тих 6 нікого на роботу не візьмуть бо вони нічого робити не вміють і не хочуть вчитись. Понадавали дурням дипломів та атестатів ні за що, тепер маємо те що маємо. Лише один тип інвестицій може щось змінити, інвестиції власного часу і зусиль тих безробітніх у власну освіту.
показати весь коментар
20.04.2021 09:41 Відповісти
100% правда. даже медики учились за сало, что самое страшное..
показати весь коментар
20.04.2021 10:09 Відповісти
Эти 6 и сами откажутся от работы которую предлагает центр занятости, потому что зарплаты там бомжацкие.
показати весь коментар
20.04.2021 12:29 Відповісти
На одне вільне робоче місце в Україні претендують 6 безробітних, - Центр зайнятості - Цензор.НЕТ 3693
показати весь коментар
20.04.2021 10:03 Відповісти
это мелочи.... на место нардепа 10 человек со взносом 5-10 лямов долларов...
показати весь коментар
20.04.2021 10:07 Відповісти
Стою,на бирже,с двумя высшими,не купленными за сало,как думают многие...работу предлагают на 6500 грн.максимум...а по резюме даже откликов нет, а туда куда сама звоню, отказывают) нынче эйджизм процветает,в Украине.А выплаты задерживают на 1 месяц.
показати весь коментар
20.04.2021 10:09 Відповісти
из молодежи своим умом учится 5-7 %. а на работу стараются брать именно молодежь. а сейчас с дистанционным обучением будет не известно какое поколение...
показати весь коментар
20.04.2021 10:13 Відповісти
Їдь в Польщу.
показати весь коментар
20.04.2021 11:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/415501 и Польшу?!
показати весь коментар
20.04.2021 12:47 Відповісти
Да, в Украине эйджизм просто кошмарный. Для работодателей те, кому за 40 - просто не существуют.
показати весь коментар
20.04.2021 13:12 Відповісти
Кум,брат,сват...это гарантия того,что Вас без опыта и мозгов возьмут на хорошую должность.
показати весь коментар
20.04.2021 10:10 Відповісти
в гос. структуры да. частники уже перебирают..
показати весь коментар
20.04.2021 10:14 Відповісти
У нас проблема в тому, що за останні роки люди мислячи дебільним совковим штампом про те, що дітей треба пхати в бухгалтери, економісти, медиків, юристів, бо там гроші гребли лопатою при совку, зробили перенасичення цих спеціальностей спеціалістами. Тобто діти, які зараз ідуть на ці спеціальності не будуть потрібні і це треба враховувати. Зате за останні роки важко знайти нормального слюсаря, людину, яка робить якісний ремонт. Тобто ніхто не хоче іти працювати руками, зате саме спеціалісти цих спеціальностей дуже затребувані і непогано заробляють. Що вже казати про айтішників, але там треба вчитись і вчитись, задарма 2000 ує ніхто по блату платити не буде. Тобто зараз є вибір або спеціальність, в яку ти будеш вкладати свій розум і потім вона тобі дасть гроші, або байдикування на якомусь факультеті менеджерів і ниття, що у нас все по блату і роботу не знайти. Без образ
показати весь коментар
20.04.2021 10:29 Відповісти
Вже ринок айтішників перенасичений,кому вдається ще проскакує по аутсорсингу а так їх як гівна типу економістів,бухгалтерів і іншого..
показати весь коментар
20.04.2021 11:14 Відповісти
ну ви смішні)), говорю як айтішник, вакансій дохріна і трохи, такого ніколи не було. Іноземні компанії заходять валом. Єдине, що стараються брати з досвідом хоча б 1,5 року (для цього і тех співбесіди і тех завдання), не зелених яких треба вчити. Тобто з нуля звичайно потрапити не легко, з досвідом простіше.
показати весь коментар
20.04.2021 11:17 Відповісти
ринок айті НІКОЛИ не буде перенасиченим, про це знаюча людина знає, тому що спеціаліста треба вивчити, тобто йому самому треба опанувати купу мов і фреймворків, а це не один рік наполегливої роботи. Потім на спеціальності айті не беруть по блату, тільки співбесіда. Людина, яка свідомо йде в айті, розуміє, що це кропітка робота щодня і не по 8 годин, а значно більше, це не байдики бити на прикладі менеджерів. У зв"язку з засиллям карантину купа компаній звертається до веб-сторінок, тому цей бізнес розширяється семимильними кроками і буде і далі розширятись. А спеціалістів не вистачало раніше, а зараз тим більше
показати весь коментар
20.04.2021 11:22 Відповісти
Закон Кахи Бендукидзе: Больше законов - больше бандитов. Каждый занятый на госслужбе - это минус 5 рабочих мест в частном секторе. Сколько у нас миллионов чиновников? Они дожирают экономику.
показати весь коментар
20.04.2021 10:12 Відповісти
Якщо нема за що утримувати сімю то треба йти працювати на будь-яку роботу де платять великі гроші. Офісний планктнон залишається без попиту. Звичайний покрівельник, майстер внутрішніх робіт не халтурщик, середньої кваліфікації - спокійно за день заробляє до 1200 грн., не ліниві не бухаючі підсобники на розхват - від 500грн + обід в день (сам шукав і не знайшов). Окрема тема аграрний сектор - в агрофірмах початковому агроному (відповілдальний за поле) платять 10тис. в місяць, толковим спецам від 15 і вище
показати весь коментар
20.04.2021 11:22 Відповісти
из рф вот вот депортируют 152 000 украинских гастарбайтеров, будет 8 человек на место, почти как в престижном ВУЗе
показати весь коментар
20.04.2021 13:52 Відповісти
 
 