На одне вільне робоче місце в Україні претендують 6 безробітних, - Центр зайнятості

Нині офіціанти, бармени, кухарі, баристи, покоївки стикаються з труднощами працевлаштування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Факти" заявила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

"На 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних становила 77 тис. одиниць. Таким чином, суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. У середньому по Україні, на одне вільне робоче місце претендують 6 безробітних (на 1 квітня 2020 року. - 5 осіб)", - зазначила вона.

За її словами, кількість претендентів значно перевищує кількість вакансій у всіх регіонах, видах економічної діяльності та професійно-кваліфікаційних групах.

"Найбільшого впливу карантинних обмежень зазнають сфери готельного та ресторанного бізнесу, харчування, розваг. Тому зараз офіціанти, бармени, кухарі, баристи, покоївки стикаються з труднощами щодо працевлаштування", - додала Жовтяк.

Також читайте: За 2020 рік працевлаштовано на 101 тис. осіб менше, ніж звільнено, і це не катастрофа, - Лазебна