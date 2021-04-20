На одне вільне робоче місце в Україні претендують 6 безробітних, - Центр зайнятості
Нині офіціанти, бармени, кухарі, баристи, покоївки стикаються з труднощами працевлаштування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Факти" заявила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.
"На 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних становила 77 тис. одиниць. Таким чином, суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. У середньому по Україні, на одне вільне робоче місце претендують 6 безробітних (на 1 квітня 2020 року. - 5 осіб)", - зазначила вона.
За її словами, кількість претендентів значно перевищує кількість вакансій у всіх регіонах, видах економічної діяльності та професійно-кваліфікаційних групах.
"Найбільшого впливу карантинних обмежень зазнають сфери готельного та ресторанного бізнесу, харчування, розваг. Тому зараз офіціанти, бармени, кухарі, баристи, покоївки стикаються з труднощами щодо працевлаштування", - додала Жовтяк.
