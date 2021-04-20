УКР
Новини Агресія Росії проти України
5 671 23

Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною. ФОТОрепортаж

Акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною.

Про це міністр внутрішніх справ заявив під час інспекції підрозділів ДСНС у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Рятувальники ДСНС постійно вдосконалюються технічно і фахово. Швидкісні RIB-човни, сучасне водолазне обладнання і квадрокоптери, які допомагають у рятувальних роботах на морі, зокрема таких складних як підводне розмінування. Акваторія Маріуполя і всього Азову буде безпечною", - сказав Аваков. 

Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною 01

Своєю чергою голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, підрозділи Служби стали значно потужнішими саме в акваторії Азовського моря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков. ФОТО

"Ми отримали три нові катери та нову технічно-радіаційну лабораторію. За минулий рік також отримали 18 одиниць рятувальної техніки. З початку війни підрозділи ДСНС відновлюють будинки, які постраждали від ворожих обстрілів. Станом на сьогодні вдалося відновити понад дві тисячі будинків. Лише цього року відновили 80 приватних садиб", - сказав він.

Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною 02

Також очільник ДСНС нагадав, що роботи з розмінування Донеччини проходять щоденно. В середньому за день вдається вилучити та знешкодити 70-80 небезпечних предметів.

Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною 03
Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною 04
Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною 05
Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною 06
Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною 07
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

Аваков Арсен (2191) ДСНС (5287) Чечоткін Микола (87)
Топ коментарі
+7
Боже, збережи Україну!!!

багато хто навіть не думає, як ми були близько до краху в 2014 році, коли ці тварюки просто влучили з БУКа не в той літак... якби вони тоді збили свій кацапський який летів Москва - Ларнака повний дітей та жінок, а вони саме його намагалися збити, але переплутали населені пункти (там було 2 Торецька, а на висоті 10 тис метрів обидва літаки однакові), думаю, агресія була б повномасштабна... нам тоді дуже пощастило, що там дебіли... ала не пощастило пасажирам малайзійського Боінгу( путлєр не зупиниться на цьому, вони ще щось вигадають, вони весь час вбивають мирних громадян, аби розпочати війну... Надія на наших воїнів! Хай їм допоможе всевишній! Слава Україні!!!
показати весь коментар
20.04.2021 09:39 Відповісти
+6
Расставили машишы,лодки,надели каски,включили телевизор...Барин приехал потешиться.
показати весь коментар
20.04.2021 09:42 Відповісти
+5
Ага
Как только российские крейсера и авианосцы увидят нашего Муссорини, они сразу пойдут ко дну...
показати весь коментар
20.04.2021 09:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Смешной пиар.
показати весь коментар
20.04.2021 09:34 Відповісти
20.04.2021 09:34 Відповісти
Муссорини?Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной - Цензор.НЕТ 4433
показати весь коментар
20.04.2021 09:40 Відповісти
НОВИЙ РАДІОЛОКАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ РОЗВІДКИ "ЗООПАРК - 3" ВИРОБНИЦТВА КП НВК «ІСКРА» ПОТУЖНІШИЙ ЗА ІНОЗЕМНІ ЗРАЗКИ

Це новітній вітчизняний комплекс контрбатарейної боротьби. Забігаючи наперед, скажу, що за словами його виробників, комплекс українського виробництва потужніший за іноземні зразки, які наші військові отримали від партнерів. І це надзвичайно приємно, що українські зброярі досягли такого рівня!
Як розповів головний конструктор контрбатарейних і багатофункціональних радарів КП НВК «Іскра» Олексій Залевський, розроблення цього зразка РЛК на підприємстві почали у 2016 році. У 2019-му були проведені успішні державні випробування. І комплекс був прийнятий на озброєння Збройних Сил України.
- Комплекс артилерійської розвідки дає змогу визначати координати стріляючих позицій мінометів, артилерії, координати точок старту ракетних комплексів залпового вогню та оперативно-тактичних ракет. Наразі ми проводимо роботи з авторського нагляду, спостерігаємо, як працює наш комплекс, дослухаємось до пропозицій військових, - зазначив Олексій Павлович.За його словами, ця станція має високі тактико-технічні характеристики й розкривати їх зараз не на часі. Головне, що підприємство має замовлення від Міністерства оборони за цим напрямом і працює над його виконанням. http://opk.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8/
показати весь коментар
20.04.2021 09:37 Відповісти
Решили спасателями напугать флот рашистов?
показати весь коментар
20.04.2021 09:37 Відповісти
а може кацов ловят на живца
показати весь коментар
20.04.2021 11:12 Відповісти
Ну хто крім "потужного" зробить таку заяву... ? Верховному і хом,ячку - дуже страшно, у них від "люті"(страху) - мову відняло....
показати весь коментар
20.04.2021 09:38 Відповісти
20.04.2021 09:39 Відповісти
Ти переплутав два Торецька з двома Комсомольськими!
показати весь коментар
20.04.2021 10:17 Відповісти
Может быть
показати весь коментар
20.04.2021 11:33 Відповісти
А на самом деле - Первомайскими.
показати весь коментар
20.04.2021 11:40 Відповісти
Расставили машишы,лодки,надели каски,включили телевизор...Барин приехал потешиться.
показати весь коментар
20.04.2021 09:42 Відповісти
муссорини(с) пусть проедет от Строгановки-до Преслава.это 50 км.десантоопасного побережья!
+ватноголовое население.
погранцы только в Приморске и Набережном.
показати весь коментар
20.04.2021 09:50 Відповісти
а кто такой Аваков, гмчс в войне и боевых действиях? Что за всхлипы?Какое отношение "это" имеет к обороне Марика, тем более Азовской акватории!
просто звиздец! есть у меня чуйка, что этот Авакян первым лапки поднимет перед паРашей, в случае войны!
показати весь коментар
20.04.2021 09:57 Відповісти
война и не прекращалась.лапки не поднимал
показати весь коментар
20.04.2021 12:00 Відповісти
Защищена лодками резиновыми?)
показати весь коментар
20.04.2021 10:02 Відповісти
Безопасной? Хм. Впрочем, если кацы заблокируют акваторию, то действительно будет безопасно. И рыбаки не выйдут в море.
показати весь коментар
20.04.2021 10:02 Відповісти
на резиновых лодках против мегадержавыядерныйпепел ?
Авако реально днище
показати весь коментар
20.04.2021 10:08 Відповісти
Как эти катера помогут при обстрелах "градами"?. Пиар наше все.
показати весь коментар
20.04.2021 10:10 Відповісти
ракеты что тоже резиновые ..кому щас Аваков подыграл ? спецом в 11-00 посмотрю Скабееву или 60 минут если это туда попадет ..снова будет ржачь
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
Ну этот цирк совершенно излишен ...просто скажи мол всё в порядке ,но водолазы и ризиновые лодки это сюжет для ВатаТВ ,неужели люди которые это делают совершенные идиоты ...
показати весь коментар
20.04.2021 11:18 Відповісти
 
 