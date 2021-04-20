Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною. ФОТОрепортаж
Акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною.
Про це міністр внутрішніх справ заявив під час інспекції підрозділів ДСНС у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Рятувальники ДСНС постійно вдосконалюються технічно і фахово. Швидкісні RIB-човни, сучасне водолазне обладнання і квадрокоптери, які допомагають у рятувальних роботах на морі, зокрема таких складних як підводне розмінування. Акваторія Маріуполя і всього Азову буде безпечною", - сказав Аваков.
Своєю чергою голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, підрозділи Служби стали значно потужнішими саме в акваторії Азовського моря.
"Ми отримали три нові катери та нову технічно-радіаційну лабораторію. За минулий рік також отримали 18 одиниць рятувальної техніки. З початку війни підрозділи ДСНС відновлюють будинки, які постраждали від ворожих обстрілів. Станом на сьогодні вдалося відновити понад дві тисячі будинків. Лише цього року відновили 80 приватних садиб", - сказав він.
Також очільник ДСНС нагадав, що роботи з розмінування Донеччини проходять щоденно. В середньому за день вдається вилучити та знешкодити 70-80 небезпечних предметів.
Це новітній вітчизняний комплекс контрбатарейної боротьби. Забігаючи наперед, скажу, що за словами його виробників, комплекс українського виробництва потужніший за іноземні зразки, які наші військові отримали від партнерів. І це надзвичайно приємно, що українські зброярі досягли такого рівня!
Як розповів головний конструктор контрбатарейних і багатофункціональних радарів КП НВК «Іскра» Олексій Залевський, розроблення цього зразка РЛК на підприємстві почали у 2016 році. У 2019-му були проведені успішні державні випробування. І комплекс був прийнятий на озброєння Збройних Сил України.
- Комплекс артилерійської розвідки дає змогу визначати координати стріляючих позицій мінометів, артилерії, координати точок старту ракетних комплексів залпового вогню та оперативно-тактичних ракет. Наразі ми проводимо роботи з авторського нагляду, спостерігаємо, як працює наш комплекс, дослухаємось до пропозицій військових, - зазначив Олексій Павлович.За його словами, ця станція має високі тактико-технічні характеристики й розкривати їх зараз не на часі. Головне, що підприємство має замовлення від Міністерства оборони за цим напрямом і працює над його виконанням. http://opk.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8/
багато хто навіть не думає, як ми були близько до краху в 2014 році, коли ці тварюки просто влучили з БУКа не в той літак... якби вони тоді збили свій кацапський який летів Москва - Ларнака повний дітей та жінок, а вони саме його намагалися збити, але переплутали населені пункти (там було 2 Торецька, а на висоті 10 тис метрів обидва літаки однакові), думаю, агресія була б повномасштабна... нам тоді дуже пощастило, що там дебіли... ала не пощастило пасажирам малайзійського Боінгу( путлєр не зупиниться на цьому, вони ще щось вигадають, вони весь час вбивають мирних громадян, аби розпочати війну... Надія на наших воїнів! Хай їм допоможе всевишній! Слава Україні!!!
