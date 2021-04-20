Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною. ФОТОрепортаж

Акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною.

Про це міністр внутрішніх справ заявив під час інспекції підрозділів ДСНС у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Рятувальники ДСНС постійно вдосконалюються технічно і фахово. Швидкісні RIB-човни, сучасне водолазне обладнання і квадрокоптери, які допомагають у рятувальних роботах на морі, зокрема таких складних як підводне розмінування. Акваторія Маріуполя і всього Азову буде безпечною", - сказав Аваков.

Своєю чергою голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, підрозділи Служби стали значно потужнішими саме в акваторії Азовського моря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Напад на Україну в 2021 році не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков. ФОТО

"Ми отримали три нові катери та нову технічно-радіаційну лабораторію. За минулий рік також отримали 18 одиниць рятувальної техніки. З початку війни підрозділи ДСНС відновлюють будинки, які постраждали від ворожих обстрілів. Станом на сьогодні вдалося відновити понад дві тисячі будинків. Лише цього року відновили 80 приватних садиб", - сказав він.

Також очільник ДСНС нагадав, що роботи з розмінування Донеччини проходять щоденно. В середньому за день вдається вилучити та знешкодити 70-80 небезпечних предметів.











Фото: сайт ДСНС