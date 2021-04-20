За перший квартал 2021 року окупанти в Криму провели 146 затримань, 126 із них - щодо кримських татар, - правозахисники. ІНФОГРАФІКА
В окупованому Криму за перший квартал 2021 року силовики провели 146 затримань, 126 із них - щодо кримських татар.
Дані про порушення прав людини на півострові наводить Кримськотатарський ресурсний центр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За даними організації, за звітний період російські силовики провели в Криму 22 обшуки, 146 затримань/утримань і 23 допити, опитування і "бесіди", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за перші три місяці поточного року було зафіксовано 45 арештів, з яких 10 - нові арешти, 16 - продовження терміну утримання під вартою, 19 - вироки.
Крім того, зафіксовано 113 випадків порушення права на справедливий суд і 51 - на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я.
Також ідеться про 33 випадки незаконного етапування політв'язнів з території півострова до Російської Федерації.
У звіті КРЦ повідомляється про 44 факти неналежних умов утримання в СІЗО і в'язницях, а також порушення прав політв'язнів.
Крім того, правозахисники проінформували, що з початку року ними зафіксовано 11 фактів військових навчань і закликів до військової служби в російській армії, а також 13 випадків порушення екології півострова.
Як повідомлялося, станом на кінець березня 114 осіб у Криму позбавлені окупантами свободи в рамках політично або релігійно мотивованого кримінального переслідування.
