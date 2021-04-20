Бабіш не відкидає, що Чехія вимагатиме від РФ компенсацію за збитки від вибуху у Врбетіце
Прем’єр Чехії Андрій Бабіш не відкидає, що Прага може зажадати від РФ компенсацію за збитки від вибуху на складі боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.
Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало Тижня.
Завдані збитки оцінюються в десятки мільйонів крон.
Раніше він також заявив, що уряд Чехії не розглядає вибухи на військових складах у 2014 році, за якими, очевидно, стоять російські спецслужби, як акт державного тероризму
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)
У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.
За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.
