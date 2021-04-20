УКР
1 837 12

Бабіш не відкидає, що Чехія вимагатиме від РФ компенсацію за збитки від вибуху у Врбетіце

Прем’єр Чехії Андрій Бабіш не відкидає, що Прага може зажадати від РФ компенсацію за збитки від вибуху на складі боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало Тижня.

Завдані збитки оцінюються в десятки мільйонів крон.

Раніше він також заявив, що уряд Чехії не розглядає вибухи на військових складах у 2014 році, за якими, очевидно, стоять російські спецслужби, як акт державного тероризму

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

Автор: 

боєприпаси (2356) вибух (4621) росія (67862) Чехія (1711) Бабіш Андрій (39)
Топ коментарі
+7
Бабиш не исключает, что Чехия потребует от РФ компенсацию за ущерб от взрыва в Врбетице - Цензор.НЕТ 9464
показати весь коментар
20.04.2021 09:57 Відповісти
+2
Точно! Чешский *********** согласен получить компенсацию рашистской "вакциной" из говна и палок:
https://420on.cz/news/people/59927-babish-hochet-kupit-rossiyskuyu-vaktsinu-sputnik-v-ne-dozhidayas-odobreniya-es Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
показати весь коментар
20.04.2021 09:44 Відповісти
+2
Какая компенсация???Вчера чешкое высокопоставленное ч.м.о дало заданию, сказав что не считает взрывы актом государственного терроризма!!!Так что все ваши претензии можете засунуть в то место,куда суют шпили два сотрудника не "государственной"ГРУ РФ!!!
показати весь коментар
20.04.2021 09:49 Відповісти
Коментувати
Точно! Чешский *********** согласен получить компенсацию рашистской "вакциной" из говна и палок:
https://420on.cz/news/people/59927-babish-hochet-kupit-rossiyskuyu-vaktsinu-sputnik-v-ne-dozhidayas-odobreniya-es Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
показати весь коментар
20.04.2021 09:44 Відповісти
Это хорошая идея. Еще бы своего Земана ( любителя лобзаний с УБИЙЦЕЙ) отправили на покой, да выслали не достающих до " паритета" еще двух "дипломатов" Раши. в добавок к тем 18.
показати весь коментар
20.04.2021 09:47 Відповісти
Какая компенсация???Вчера чешкое высокопоставленное ч.м.о дало заданию, сказав что не считает взрывы актом государственного терроризма!!!Так что все ваши претензии можете засунуть в то место,куда суют шпили два сотрудника не "государственной"ГРУ РФ!!!
показати весь коментар
20.04.2021 09:49 Відповісти
Интересно, какие у чехов есть доказательства? Или опять тадуда-дуда? И почему семь лет ждали?
показати весь коментар
20.04.2021 09:53 Відповісти
Взрыв складов - это прямая атака на страну НАТО , говорить о компенсации тут не уместно , есть прямой факт анресси - это объявление войны
показати весь коментар
20.04.2021 09:57 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 10:57 Відповісти
Та я вас умоляю, кому вы это рассказываете? Тем, чьи деды, имея лучшую на то время армию в Европе, сложили оружие и сдались без боя немцам?
показати весь коментар
20.04.2021 11:08 Відповісти
Бабиш не исключает, что Чехия потребует от РФ компенсацию за ущерб от взрыва в Врбетице - Цензор.НЕТ 9464
показати весь коментар
20.04.2021 09:57 Відповісти
Е ні, Бпбіш, так не піде! Якщо вимагати компенсацію від держави РФ, то треба визнати, що мав місце акт державного тероризму, аб хіба що вимагати компенсацію від Мвшкіна з Чепвгою. 😁 Але тоді треба бути повним ідіотом.
показати весь коментар
20.04.2021 10:08 Відповісти
Даааа, забыли чехи вонь портянки срусского окупанта. Где же честь и мораль у чехов? А были ли они у чехов, вот в чём вопрос! Интересно, на какую сумму окропили московиты карман этого морального урода Бабиша зелёным дождём?
показати весь коментар
20.04.2021 11:06 Відповісти
Ага,щаззз. Держи карман шире
показати весь коментар
20.04.2021 11:08 Відповісти
чех... ты главное извиниться не забудь.... земан тебя научит
показати весь коментар
20.04.2021 14:49 Відповісти
 
 