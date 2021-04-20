Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків

Сюжет державного телеканалу "Дом" про радикальні рухи, що вийшов у ефір 11 квітня, повністю копіює кремлівську риторику щодо діяльності патріотичних організацій в Україні.

З такою заявою виступив Національний Корпус, повідомляє прес-служба партії, передає Цензор.НЕТ.

За словами керівника центрального штабу Нацкорпусу Максима Жоріна, сюжет під назвою "Радикалы в Украине. Разбор" має ознаки кремлівської пропаганди. "Телеканал Дом - це державний телеканал, який створений для комунікації з українцями на тимчасово-окупованих територіях і який нібито має собі на меті боротися з російськими наративами та кремлівською пропагандою, але саме російські наративи та кремлівську пропаганду в цьому сюжеті ми з вами й побачили", - сказав Жорін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус провів під Києвом навчання тероборони. ВIДЕО

У Нацкорпусі переконані, що так званий "Довідник символів ненависті", на який посилається автор сюжету, – "суб’єктивний та маніпулятивний "твір", який заснований "на особистих фантазіях та політичних антипатіях" експерта Мирослава Грінберга. Також у партії зазначають, що діяльність політичних партій та організацій, згаданих у сюжеті каналу "Дом", відбувається в межах українського законодавства й жодна з них не є забороненою в Україні.

Національний Корпус вимагає від керівництва телеканалу видалити сюжет, принести вибачення, а також покарати людей, причетних до його появи. "Я вважаю, що ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести за це відповідальність. А точніше - понести відповідальність за розповсюдження російських фейків. Тому ми офіційно звернулися до керівництва телеканалу, до Нацради з питань телебачення та радіомовлення, також до Міністерства реінтеграції тимчасово-окупованих територій", - заявив Максим Жорін.