Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків

Сюжет державного телеканалу "Дом" про радикальні рухи, що вийшов у ефір 11 квітня, повністю копіює кремлівську риторику щодо діяльності патріотичних організацій в Україні.

З такою заявою виступив Національний Корпус, повідомляє прес-служба партії, передає Цензор.НЕТ.

За словами керівника центрального штабу Нацкорпусу Максима Жоріна, сюжет під назвою "Радикалы в Украине. Разбор" має ознаки кремлівської пропаганди. "Телеканал Дом - це державний телеканал, який створений для комунікації з українцями на тимчасово-окупованих територіях і який нібито має собі на меті боротися з російськими наративами та кремлівською пропагандою, але саме російські наративи та кремлівську пропаганду в цьому сюжеті ми з вами й побачили", - сказав Жорін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус провів під Києвом навчання тероборони. ВIДЕО

У Нацкорпусі переконані, що так званий "Довідник символів ненависті", на який посилається автор сюжету, – "суб’єктивний та маніпулятивний "твір", який заснований "на особистих фантазіях та політичних антипатіях" експерта Мирослава Грінберга. Також у партії зазначають, що діяльність політичних партій та організацій, згаданих у сюжеті каналу "Дом", відбувається в межах українського законодавства й жодна з них не є забороненою в Україні.

Національний Корпус вимагає від керівництва телеканалу видалити сюжет, принести вибачення, а також покарати людей, причетних до його появи. "Я вважаю, що ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести за це відповідальність. А точніше - понести відповідальність за розповсюдження російських фейків. Тому ми офіційно звернулися до керівництва телеканалу, до Нацради з питань телебачення та радіомовлення, також до Міністерства реінтеграції тимчасово-окупованих територій", - заявив Максим Жорін.

пропаганда (2864) росія (67862) ТБ (278) Національний корпус (390)
+19
20.04.2021 09:59 Відповісти
+18
да не нацкорпус должен предъявлять обвинения а СБУ... СБУ, ау-у!
20.04.2021 09:55 Відповісти
+15
20.04.2021 09:57 Відповісти
телеканал Дом 100 % на языке врага и на языке вражды и россией пропаганды и модерируют их зеленые человечки шпиона Зеленского.
20.04.2021 09:51 Відповісти
Що могла створити пані Мандель ? Звізда ОП ?
20.04.2021 09:54 Відповісти
20.04.2021 09:59 Відповісти
20.04.2021 10:24 Відповісти
да не нацкорпус должен предъявлять обвинения а СБУ... СБУ, ау-у!
20.04.2021 09:55 Відповісти
20.04.2021 10:01 Відповісти
Какое нахрен СБУ!? СБУ руководит такой же как Мендель крендель Баканов у которого вся семейка с российскими паспортами а сам он целует ручки Суркисам и Медведчуку.
20.04.2021 11:41 Відповісти
За таке треба гнати керівницто та всіх причетних. Можна їм навіть подарувати "чимадан", показати на "вакзал". Нехай ехають, ехають ...
20.04.2021 09:56 Відповісти
ТАК ТОЖ МАЛАНСКИЙ ДРОМ ОТ МАЛОРОССОЙ Ж@@@В че вас удивляет что шмунделяка Сара Мендель будет нести пургу на Х..ла да вы шо она сама в экстазе от Х..ла и хочет родить от него ребенка а наш зеленый членограй и вовсе упарился менять на свежее баночку вазелину.. все очко растянул от Ужгорода до Луганска...
20.04.2021 10:49 Відповісти
20.04.2021 09:57 Відповісти
https://rubryka.com/2021/04/20/koruptsiya-tse-instrument-kremlya-shhob-pidirvaty-********-zseredyny-nuland/ Корупція - це інструмент Кремля, щоб підірвати Україну зсередини, - Нуланд ....оно и понятно ,а всё начинается с РПЦ ,которая пропагандирует московско ордынское КУМОВСТВО, которое ничего духовного не несёт кроме выгоды и впоследствии предательства государства Украины.
20.04.2021 09:58 Відповісти
Путинские "товарищи" стараются влезть в любую щель. Запрещение их основных рупоров заставляет их искать новые "площадки", по сути реанимирован канал " НАШИ", теперь вот в "Дом" вклиниваются. Идет война, и это один из ее элементов.
20.04.2021 09:59 Відповісти
Не видел этого видео, межет там действительно палку перегнули. Но! Проблема есть. Для кого тот же Билецкмй под камеры пару дней назад записывал "вишколи"? Ролик несколько дней крутили по РТР. Для кого записывал ролик чувак разбивший Хануку на Подоле? То же крутитили несколько дней по ростелевизору. И таких "ин
20.04.2021 10:00 Відповісти
Да какая разница, нацкорпус, главное- что не барыга. Желание сбылось.
20.04.2021 10:01 Відповісти
Про ВО Сволота і Тягнисрака я такої ж думки :

20.04.2021 10:27 Відповісти
В СБУ про патріотичні організаціі такоі ж думки, як у має жид Грінберг і Мендель. Чи може хтось думає, що синки колишніх КГБешників, що тепер в СБУ служать, мають іншу думку?
20.04.2021 10:01 Відповісти
реинкарнация прорашистско-мертвечуковой политики ,но теперь уже за деньги украинского народа
20.04.2021 10:04 Відповісти
Во первых для начала посмотрите, о чём речь https://www.youtube.com/watch?v=OM7AnRkRPfs
А во вторых помните борьбу с гей-парадом?
20.04.2021 10:05 Відповісти
а игрушечных свинок вы уже бросали?
а почему?
20.04.2021 10:08 Відповісти
Закінчилися ще в 2019 році, тепер хіба що під дверима студії покричать, чи обмалюють їх.
20.04.2021 10:47 Відповісти
А парад?
20.04.2021 10:47 Відповісти
20.04.2021 10:54 Відповісти
20.04.2021 10:54 Відповісти
20.04.2021 10:55 Відповісти
"...Нас перемагають не танкові прориви, а чорна вирва інформаційного і культурного простору, наповнена кацапокаркаючим контентом"
Павло Вольвач
20.04.2021 10:56 Відповісти
Зеленский создавал этот канал под свою так называемую"прессекретутку" Мендель которая давно замечена в антиукраинских склонностях и высказываниях,впрочем как и другие "зелёные человечки" . Да и сам Зеленский всегда говорит "правильные слова об Украине" явно через силу,как сказал его папаша......"Я многое не поддерживаю то что говорит Володя но видимо ему так надо говорить", то есть Володя говорит иногда правильные слова об Украине но при этом скрещивает пальцы.
20.04.2021 11:32 Відповісти
21.04.2021 01:11 Відповісти
 
 