Не бачу істотних підстав продовжувати такі санкційні речі, - Ткаченко про те, чи будуть ще закривати телеканали в Україні

В Украні ще поки не будуть закривати телеканали, як у лютому Newsone, "112 Канал" і ZIK. У влади є інші пріоритетні завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтервью РБК-Україна міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, більш актуальне питання, яким чином можна було б протидіяти тим безпосередньо кремлівським медіа, які є в Україні.

"Не українським медіа, а безпосередньо російським, які присутні в нас на різних платформах і в досить великому обсязі. Це питання більш актуальне", - уточнив він.

Як розповів міністр, рішення з приводу "медведчуківських" каналів виняткове.

"Я не бачу істотних підстав продовжувати такі санкційні речі щодо інших каналів. Важливо діяти в легальному полі, тому важливий закон про медіа", - повідомив Ткаченко.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. У рамках цього рішення були заблоковані три телеканали Козака - NewsOne, ZIK та "112 Україна".