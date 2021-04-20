Не бачу істотних підстав продовжувати такі санкційні речі, - Ткаченко про те, чи будуть ще закривати телеканали в Україні
В Украні ще поки не будуть закривати телеканали, як у лютому Newsone, "112 Канал" і ZIK. У влади є інші пріоритетні завдання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтервью РБК-Україна міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За його словами, більш актуальне питання, яким чином можна було б протидіяти тим безпосередньо кремлівським медіа, які є в Україні.
"Не українським медіа, а безпосередньо російським, які присутні в нас на різних платформах і в досить великому обсязі. Це питання більш актуальне", - уточнив він.
Як розповів міністр, рішення з приводу "медведчуківських" каналів виняткове.
"Я не бачу істотних підстав продовжувати такі санкційні речі щодо інших каналів. Важливо діяти в легальному полі, тому важливий закон про медіа", - повідомив Ткаченко.
Нагадаємо, Youtube не відповів на звернення України про закриття "каналів Медведчука".
Зазначимо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. У рамках цього рішення були заблоковані три телеканали Козака - NewsOne, ZIK та "112 Україна".
Павло Вольвач
Важен приоритет. Тем более в войне.
Все эти штэпы и прочая срань будут зачищены в первый же день.
В войне соплей нет, как и гражданского закона, все направлено на ущерб противнику и защиту собственных тылов. Победа достигается не только оружием, а верой в свою правоту, умением воевать и бесстрашием!
что в случае нападения паРаши на Украину, они, те которые так их ждут, будут зачищены в первую очередь! там не будет закона, там будет либо друг либо враг. А врага уничтожают, прежде всего внутреннего.
Так что оглядывайтесь вокруг, нам ошибаться нельзя! На кону наша земля, наша Украина!
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
утечки на парашу явно были, а значит запалили источник информации.
а это зашквар.
Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
а это уже ппц
ШУФРИЧ, БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО , МУРАЄВ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.