1 267 25

Не бачу істотних підстав продовжувати такі санкційні речі, - Ткаченко про те, чи будуть ще закривати телеканали в Україні

Не бачу істотних підстав продовжувати такі санкційні речі, - Ткаченко про те, чи будуть ще закривати телеканали в Україні

В Украні ще поки не будуть закривати телеканали, як у лютому Newsone, "112 Канал" і ZIK. У влади є інші пріоритетні завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтервью РБК-Україна міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, більш актуальне питання, яким чином можна було б протидіяти тим безпосередньо кремлівським медіа, які є в Україні.

"Не українським медіа, а безпосередньо російським, які присутні в нас на різних платформах і в досить великому обсязі. Це питання більш актуальне", - уточнив він.

Як розповів міністр, рішення з приводу "медведчуківських" каналів виняткове.

"Я не бачу істотних підстав продовжувати такі санкційні речі щодо інших каналів. Важливо діяти в легальному полі, тому важливий закон про медіа", - повідомив Ткаченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": YouTube не відповів на звернення України про блокування "каналів Медведчука" на хостингу, - Ткаченко

Нагадаємо, Youtube не відповів на звернення України про закриття "каналів Медведчука".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. У рамках цього рішення були заблоковані три телеканали Козака - NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Топ коментарі
+15
Тобто гівноканал мураєва це норма?
20.04.2021 09:58 Відповісти
+11
Для того чтоб закрыть мураевские каналы тут не нужны законы о медиа . Тут нужны законы о коллаборантах . Не петляй и не манипулируй , Ткаченко !
20.04.2021 10:00 Відповісти
+5
Ткаченко, а в чем ценность пропагандонских помоек типа нАШ и дОМ? Они соревнуются с соловьиным пометом и ************ диареей, кто больше обгадит Украину??? А мАНДЕЛЬ еще и несет ахинею за наши средства! Это возмутительно!!!
20.04.2021 10:05 Відповісти
Тобто гівноканал мураєва це норма?
20.04.2021 09:58 Відповісти
"...Нас перемагають не танкові прориви, а чорна вирва інформаційного і культурного простору, наповнена кацапокаркаючим контентом"
Павло Вольвач
20.04.2021 10:55 Відповісти
Для того чтоб закрыть мураевские каналы тут не нужны законы о медиа . Тут нужны законы о коллаборантах . Не петляй и не манипулируй , Ткаченко !
20.04.2021 10:00 Відповісти
Яка гидота мерзенна... ? Заявою - вище.. Вплив ЗМІ РФ в Україні - продовжується...
20.04.2021 10:02 Відповісти
Суттєві підстави - рішення суду. Їх справді немає. РНБО - не суд. Його рішення не несуть правові наслідки. Тому рано, чи пізно будуть не лише опроттестовпні, але й відмінені з виплатами компенсацій. Питання лише в тому, чи Зєлєнскій цього просто не розуміє (я схиляюсь до цієї думки), чи робить це свідомо, щоб нівелювати і скомпрометувати боротьбу з кацапськими аґентами.
20.04.2021 10:02 Відповісти
"Суд" в Украине.. не смешите людей. У нас Штепу 7 лет не могли посадить, которая с цветами встречала Стрелкова и кричала "Путин приди".. Да чего там Штепа , у нас за 7 лет войны реально ни кого не осудили ( если только " заочно" ха-ха, как "неожиданно")) " Павлины говоришь.. да..." " Суд.."
20.04.2021 10:08 Відповісти
Значить потрібно робити скдву реформу, яку Зєлєнскій так і не спромігся почати. Інакше ніяк. Або у компанію до північних корейців. Наші співгромадян їдуть на Захід зокрема тому, що там панує закон. Але коли їм говорять, що владу закону потрібно вводити у себе, то починаються відмовки. А почати треба з елементарного - навчитися діяти у рамках чинного законодавства, або у конституційний спосіб змінювати це законодавство. В почати це робити в першу чергу повинна влада.
20.04.2021 10:14 Відповісти
Реформа у нас ведутся с 1991 года.. об успешном их "завершении" доложили пару лет назад.. А где судей то взять ( кем заменить эту касту не на таких же) ну разве что марсианими. В условиях Украины любая реформа превращается в просто пиар и досужие разговоры...
20.04.2021 10:18 Відповісти
Так і недійде, що до Європи іншого шляху нема? Як і те, що шлях цей довгий і важкий? Зо, еться все і одразу? Так не буває.
20.04.2021 10:21 Відповісти
в разных ситуациях человек ведет себя по разному.
Важен приоритет. Тем более в войне.
Все эти штэпы и прочая срань будут зачищены в первый же день.
В войне соплей нет, как и гражданского закона, все направлено на ущерб противнику и защиту собственных тылов. Победа достигается не только оружием, а верой в свою правоту, умением воевать и бесстрашием!
20.04.2021 10:19 Відповісти
100%.Штепа-показатель.Ни один мэр или чиновник-не сел.Увы.
20.04.2021 10:21 Відповісти
Любой намек на поддержку Раши и путинизма, а также антиукраинской позиции ( в отношении языка, православной церкви, агрессии, Крыма, Востока Украины, роли в этом Пукина и Раши является основанием для закрытия любой деятельности СМИ или приостановке их деятельности..
20.04.2021 10:04 Відповісти
Ткаченко, а в чем ценность пропагандонских помоек типа нАШ и дОМ? Они соревнуются с соловьиным пометом и ************ диареей, кто больше обгадит Украину??? А мАНДЕЛЬ еще и несет ахинею за наши средства! Это возмутительно!!!
20.04.2021 10:05 Відповісти
Наталья, Вы запоминайте этих утырков, в случае чего, что бы нам не ударили в спину, мы должны ударить первыми. Жалости не будет, нас хотят уничтожить и денафицировать, тут вариантов нет!
20.04.2021 10:12 Відповісти
Все каналы, которые работают на роспропаганду должны быть закрыты. 7 лет идет война. Первый в этом списке "Наш".
20.04.2021 10:09 Відповісти
забавно то, что эти пи*****ы не понимают простой вещи
что в случае нападения паРаши на Украину, они, те которые так их ждут, будут зачищены в первую очередь! там не будет закона, там будет либо друг либо враг. А врага уничтожают, прежде всего внутреннего.
Так что оглядывайтесь вокруг, нам ошибаться нельзя! На кону наша земля, наша Украина!
20.04.2021 10:10 Відповісти
Ой,как верно.Первые на ремни пойдут.Добровольцы в тюрьмах-все помнят.
20.04.2021 10:24 Відповісти
США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется.
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
20.04.2021 10:17 Відповісти
Членограю просто не доверяют.
утечки на парашу явно были, а значит запалили источник информации.
а это зашквар.
20.04.2021 10:21 Відповісти
В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".

Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
а это уже ппц
20.04.2021 10:29 Відповісти
Його попередня діяльність - це вже зрада... Зрадник проти зради... Миші проти сиру...
20.04.2021 10:19 Відповісти
Якби я жив десь поряд з цим шабес-гоем Ткаченко то регулярно давав би йому по пиці... Ну як!? Як так можна скурвитись?...
20.04.2021 10:28 Відповісти
Куклу за верёвку ещё не дёрнули
20.04.2021 10:57 Відповісти
ГЕТЬ рупори кремля!! В т.ч. -"НАШ" .На цих каналах
ШУФРИЧ, БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО , МУРАЄВ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
20.04.2021 11:04 Відповісти
Зеленые дебилы это же в ваших интересах позакрывать помойки типа канала НАШ,потому что там кроме проросийской пропаганды одновременно идет круглосуточное мочилово вашей зеленой власти.
20.04.2021 13:14 Відповісти
 
 