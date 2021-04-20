УКР
Платної вакцинації проти коронавірусу цього року не буде. Якщо в Україні десь продають препарат - це кримінал, - Ляшко

Платної вакцини проти коронавірусу в Україні цього року не буде. У світі нині спостерігається дефіцит вакцин - їх випускають невеликими партіями.

Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цього року платна вакцина не є доцільною.

"Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди в бюджетах передбачили кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що у світі дефіцит вакцин, а тому, якщо в Україні продають вакцину проти коронавірусу - це кримінал, за це можна понести відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина CovidShield може бути замінена корейським або іншим аналогом, - Ляшко

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+11
криминал, это то, что вы делаете
показати весь коментар
20.04.2021 10:12 Відповісти
+4
Там нема відкату, тому і кримінал.
показати весь коментар
20.04.2021 10:14 Відповісти
+3
Посадить всех на героиновую вакционную иглу, и заявлять, что если уколитесь в другом месте, лишая нас курток по 600к, то это криминал, и за это будет тюрьма!
показати весь коментар
20.04.2021 10:19 Відповісти
- это криминал, за это можно понести ответственность.-А можно и не понести!
показати весь коментар
20.04.2021 11:25 Відповісти
Это оно в приемной морга?
показати весь коментар
20.04.2021 10:14 Відповісти
Знаем вашу политику-если на лапу не дали то криминал
показати весь коментар
20.04.2021 10:19 Відповісти
шутнік аднака
показати весь коментар
20.04.2021 10:19 Відповісти
ага... лучше бы вы продавали нормальные вакцины а не впаривали бесплатно и безальтернативно китайское гамно. не нужно свою импотентцию за заботу о комто выдавать. и ваша задача не "заботится" а обеспечить поставки нормальных вакцин, что вы оказались неспособными сделать (другого от клоунов, популистов и ворья и не ожидал)
показати весь коментар
20.04.2021 10:32 Відповісти
Кому краще? Курточку за 600 кусків можно придбати тільки на безоплатних вакцинах. Платні, це бізнес, а на бізнесі наші чинуші не можуть стільки заробити.
показати весь коментар
20.04.2021 10:48 Відповісти
Куртка у Степанова, а это Ляшко...
показати весь коментар
20.04.2021 11:11 Відповісти
та!... а разница какая, по сути? все шото мелют...
показати весь коментар
20.04.2021 11:20 Відповісти
ну... на масках они же заработали. сначала резерв продали а потом задорого в аптеках продавали. с вакцинами другая тема: их изначально не было. и вообще одно дело маска другое вакцина которую ты унутрь принимаешь. я лично лучше бы по бизнес цене нормальную купил чем кетайскую, пусть бы кто-то заработал на мне, ладно.
показати весь коментар
20.04.2021 11:19 Відповісти
Говно-соціалізм на 30 році незалежності...
показати весь коментар
20.04.2021 10:47 Відповісти
Это наша корова и мы ее доим.
показати весь коментар
20.04.2021 11:07 Відповісти
Госчиновники это ОПГ которую мы оплачиваем и нечего швырять деньги без их разрешения левым шахраям.
показати весь коментар
20.04.2021 11:21 Відповісти
Купити за гроші вакцину , для того щоб врятувати життя своє , своїх рідних і близьких , це - кримінал ??? . Ви що там курите , зебіли .??
показати весь коментар
20.04.2021 11:41 Відповісти
Сегодня все производители работают с правительствами стран. Фейковая пандемия связана с фармгигинтами и правительствами
показати весь коментар
20.04.2021 11:50 Відповісти
Дэбил!!!! криминал это то , что ты со степановым, радуцким и пальчевским, всеми "друзьями" малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата сделали с вакцинацией, обеспечением больниц и врачей и т.д и за все это вы Штопанные будите отвечать, придет время.....
показати весь коментар
20.04.2021 12:02 Відповісти
Месяц назад записался на вакцинацию - и тишина... А недавно знакомому в одной из больниц Днепра предложили вакцинацию за - 100$. А вы говорите...
показати весь коментар
20.04.2021 12:54 Відповісти
так её и бесплатной нет не то что платной
показати весь коментар
20.04.2021 17:58 Відповісти
 
 