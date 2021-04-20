1 827 21
Платної вакцинації проти коронавірусу цього року не буде. Якщо в Україні десь продають препарат - це кримінал, - Ляшко
Платної вакцини проти коронавірусу в Україні цього року не буде. У світі нині спостерігається дефіцит вакцин - їх випускають невеликими партіями.
Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, цього року платна вакцина не є доцільною.
"Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди в бюджетах передбачили кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин", - заявив Ляшко.
Він зазначив, що у світі дефіцит вакцин, а тому, якщо в Україні продають вакцину проти коронавірусу - це кримінал, за це можна понести відповідальність.
Топ коментарі
+11 Иван Стариков
показати весь коментар20.04.2021 10:12 Відповісти Посилання
+4 5 копійок
показати весь коментар20.04.2021 10:14 Відповісти Посилання
+3 Rouhh Elohim
показати весь коментар20.04.2021 10:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
героиновуювакционную иглу, и заявлять, что если уколитесь в другом месте, лишая нас курток по 600к, то это криминал, и за это будет тюрьма!