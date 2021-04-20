Платної вакцинації проти коронавірусу цього року не буде. Якщо в Україні десь продають препарат - це кримінал, - Ляшко

Платної вакцини проти коронавірусу в Україні цього року не буде. У світі нині спостерігається дефіцит вакцин - їх випускають невеликими партіями.

Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цього року платна вакцина не є доцільною.

"Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди в бюджетах передбачили кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що у світі дефіцит вакцин, а тому, якщо в Україні продають вакцину проти коронавірусу - це кримінал, за це можна понести відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина CovidShield може бути замінена корейським або іншим аналогом, - Ляшко