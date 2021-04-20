Трамп вважає, що США потрібно "ладнати" з Росією: "Я подобався Путіну, він подобався мені"

Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що США варто "ладнати" з Росією, Китаєм та КНДР.

"Ладнати з Росією - це добре, ладнати з Китаєм - це теж добре, але проблема з Китаєм полягала в ситуації з коронавірусом", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я чудово ладнав з Путіним, я йому подобався, він мені подобався. І це добре, а не погано", - зазначив Трамп.

За його словами, "фальшиві історії", пов'язані з Росією, "заважали вести економічні справи". "Ми могли б заробити багато грошей, у них відмінні природні ресурси", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що потрібно "ладнати" і з КНДР. Колишній американський лідер нагадав, що, коли його попередник Барак Обама обіймав пост президента США, він казав, що найбільша проблема - в тому, що "буде війна".

"Але війни не було, ми чудово порозумілися. Він (лідер КНДР Кім Чен Ин. – Ред.) сподобався мені, я сподобався йому, і в цьому немає нічого поганого", - сказав Трамп.

