УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6997 відвідувачів онлайн
Новини Президент Трамп
8 526 75

Трамп вважає, що США потрібно "ладнати" з Росією: "Я подобався Путіну, він подобався мені"

Трамп вважає, що США потрібно "ладнати" з Росією: "Я подобався Путіну, він подобався мені"

Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що США варто "ладнати" з Росією, Китаєм та КНДР.

"Ладнати з Росією - це добре, ладнати з Китаєм - це теж добре, але проблема з Китаєм полягала в ситуації з коронавірусом", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я чудово ладнав з Путіним, я йому подобався, він мені подобався. І це добре, а не погано", - зазначив Трамп.

За його словами, "фальшиві історії", пов'язані з Росією, "заважали вести економічні справи". "Ми могли б заробити багато грошей, у них відмінні природні ресурси", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що потрібно "ладнати" і з КНДР. Колишній американський лідер нагадав, що, коли його попередник Барак Обама обіймав пост президента США, він казав, що найбільша проблема - в тому, що "буде війна".

"Але війни не було, ми чудово порозумілися. Він (лідер КНДР Кім Чен Ин. – Ред.) сподобався мені, я сподобався йому, і в цьому немає нічого поганого", - сказав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім"

Автор: 

путін володимир (24830) Трамп Дональд (7184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
о два пітораса...
показати весь коментар
20.04.2021 10:20 Відповісти
+26
С учетом кимченина...три...
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
+21
Вони подобались одне одному! Як це романтично!
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
о два пітораса...
показати весь коментар
20.04.2021 10:20 Відповісти
№82
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
№6
показати весь коментар
20.04.2021 12:43 Відповісти
С учетом кимченина...три...
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
Трамп вважає, що США потрібно "ладнати" з Росією: "Я подобався Путіну, він подобався мені" - Цензор.НЕТ 4564
показати весь коментар
20.04.2021 10:34 Відповісти
Трамп считает, что США нужно "ладить" с Россией: "Я нравился Путину, он нравился мне" - Цензор.НЕТ 7875
показати весь коментар
20.04.2021 10:29 Відповісти
Теж саме подумав, вони геї ! Зараз для політиків, це є престижним !
показати весь коментар
20.04.2021 10:45 Відповісти
да об сила хоть и обнуленные....
показати весь коментар
20.04.2021 10:46 Відповісти
Донни с рождения был 3,14расом.
таким и помрет
показати весь коментар
20.04.2021 14:56 Відповісти
гейкубло на чолі з трампом
показати весь коментар
20.04.2021 10:22 Відповісти
Трамп считает, что США нужно "ладить" с Россией: "Я нравился Путину, он нравился мне" - Цензор.НЕТ 523
показати весь коментар
20.04.2021 10:31 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 14:57 Відповісти
вот, оказывается, в чем проблема
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
"Мы могли бы заработать много денег, у них отличные природные ресурсы"

даже трамп понимает что рашка - сырьевой придадок)))
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
ох уж эти горячие парни, вазелин вам в помощь
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
Вони подобались одне одному! Як це романтично!
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
*********
показати весь коментар
20.04.2021 10:23 Відповісти
трампісти, а вам нравіца *****? і чи нравіцца вам ин?
показати весь коментар
20.04.2021 10:24 Відповісти
Хто б сумнівався.. ? Бо пукін, як викладе компромат на чубатого, навіть скунсам біля Трампа буде - гидко...
показати весь коментар
20.04.2021 10:25 Відповісти
когда есть компромитирующие видео из мацковских отелей/борделей и не такое запоёшь ..... трамп жалок.....
показати весь коментар
20.04.2021 10:25 Відповісти
Яка ромнатична, але сумна історія
показати весь коментар
20.04.2021 10:26 Відповісти
Жить страшно.
показати весь коментар
20.04.2021 10:31 Відповісти
*****-****** очко не выклюет!
показати весь коментар
20.04.2021 10:28 Відповісти
Всем апологєтам трампа присвячується.
показати весь коментар
20.04.2021 10:29 Відповісти
Теперь можно говорить открытым текстом.
показати весь коментар
20.04.2021 10:29 Відповісти
воно й раніше це говорило
показати весь коментар
20.04.2021 10:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vzJTLwKDFas
показати весь коментар
20.04.2021 10:56 Відповісти
Трамп считает, что США нужно "ладить" с Россией: "Я нравился Путину, он нравился мне" - Цензор.НЕТ 749
показати весь коментар
20.04.2021 10:30 Відповісти
"...я ему нравился, он мне нравился. И вообще - у нас любовь!" - добавил агент "Рыжий".
Трамп считает, что США нужно "ладить" с Россией: "Я нравился Путину, он нравился мне" - Цензор.НЕТ 5240
показати весь коментар
20.04.2021 10:31 Відповісти
зустрілись два похабних анекдоти
показати весь коментар
20.04.2021 10:50 Відповісти
Трамп записал себя в "мальчики",которым Путин,не удержавшись,кидается целовать пупки...(Кто помнит кадры с Путиным,поймёт смысл )
показати весь коментар
20.04.2021 10:31 Відповісти
В один ряд рашку с северной кореей поставил. 😁
показати весь коментар
20.04.2021 10:32 Відповісти
Почетный донской казак Трампопон опять "спалился" Скажи мне кто твой друг и скажу кто ты. У него неприкрытая зависть смешанная с любовью в Си, Киму и Пукину потому что в мечтах он вечный правитель США с неограниченными моралью и правом полномочиями. ( его место на электрическом стуле. или в камере. но подобное к сожалению для США не вариант.)
показати весь коментар
20.04.2021 10:32 Відповісти
от и целуйтесь в горбатой тайге.
показати весь коментар
20.04.2021 10:33 Відповісти
Кацапская подстилка голос подала. А тут какие-то придурки по сей день считают что трамп был-огого. Куда там Байдену.
показати весь коментар
20.04.2021 10:33 Відповісти
Ці придурки не такі вже й придурки, а дуже небезпечні маніпулятори, які намагались змінити позитивну думку суспільства, що до Байдена та переконати всіх у його нікчемності. Особисто мене декілька разів ці маніпулятори саме переконували та примушували змінити свою думку, що до Трампакса, а мені в черговий раз доводилось їм пояснювати, чому я цього рудого терпіти не можу та не поважаю, та поважати ніколи не буду. Називати їхні ніки не буду, «тому що їхні ніки слішком ізвєстниє, чтоб їх називать., потім сморіду буде на Раді Форумчан на весь Цензор, навіщо мені цей гембель.
показати весь коментар
20.04.2021 12:21 Відповісти
то есть когда говорим на Пуйло , старый ********, это вовсе не фигура речи, а реальность?)))
показати весь коментар
20.04.2021 10:35 Відповісти
Не здоровая канитель.
показати весь коментар
20.04.2021 10:36 Відповісти
Республиканец Маккейн ( вечная память и земля ему пухом) перевернулся в гробу.. .. ( услышав подобное , пусть и от бывшего но все же ПРЕЗИДЕНТА США)
показати весь коментар
20.04.2021 10:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dC7r2ccM-78 Господин назначил меня любимой женой
показати весь коментар
20.04.2021 10:38 Відповісти
тепер ясно чому за трампа так топив ізраїль,раша, расисти всіх форм та прихильники *рептилоїдів*
показати весь коментар
20.04.2021 10:38 Відповісти
Байден: "Путін вбивця. Накладемо санкції!" - запрошує Путіна на саміти, хоче повернути у G8, виводить кораблі з Чорного Моря. Нічого не робить для поховання СП2. Кричать - це хитрий план!

Трамп: "Тре дружити з Путіним." - накидає санкцій, блокує СП2, робить так, що за нього московія не рипалась - агент кремля.

У вас мала вже голова взірватись від такого дисонансу.
показати весь коментар
20.04.2021 10:42 Відповісти
Вот і результат зустрічей з Путіним. Підхватив від останнього заразну "болячку" діагностовану Нємцовим. А вона невилікована.
показати весь коментар
20.04.2021 10:42 Відповісти
пофиг... хто там кому ***** нравилось...обнимитесь и плачьте !
показати весь коментар
20.04.2021 10:42 Відповісти
Трампу подобалась лисина Путіна, а Путіну дуже подобався чуб Трампа.
показати весь коментар
20.04.2021 10:43 Відповісти
Я нравился Путину, он нравился мне" і хто ж серед вас була вона?
показати весь коментар
20.04.2021 10:44 Відповісти
Слава Богу що це чмо програло...
показати весь коментар
20.04.2021 10:45 Відповісти
- рижий рижий канапатий убіл путіна лапатай!...а я путіна нє біл, а я путіна любіл...
показати весь коментар
20.04.2021 10:47 Відповісти
Ну, "полезный идиот", який, можливо, і зробив для США непогані речі в економіці, але зовсім не петрає в міжнародних справах і не розумів комуняцької школи "розводів".Це не Рейган...
показати весь коментар
20.04.2021 10:48 Відповісти
"Я нравился Путину, он нравился мне" -- впевнений, що це нікого не дивує. Вони дуже схожі. Різниця тільки в тому, що один варнякає сам, а за другого це робить якийсь рудий з вусами.
показати весь коментар
20.04.2021 10:49 Відповісти
нда, не будет авианосца Д.Трамп, это сто пудов
показати весь коментар
20.04.2021 10:53 Відповісти
Трамп вважає, що США потрібно "ладнати" з Росією: "Я подобався Путіну, він подобався мені" - Цензор.НЕТ 3266
показати весь коментар
20.04.2021 10:53 Відповісти
Трамп вважає, що США потрібно "ладнати" з Росією: "Я подобався Путіну, він подобався мені" - Цензор.НЕТ 6259
показати весь коментар
20.04.2021 10:55 Відповісти
Трамп вважає, що США потрібно "ладнати" з Росією: "Я подобався Путіну, він подобався мені" - Цензор.НЕТ 1165
показати весь коментар
20.04.2021 10:55 Відповісти
пропагандист РФ и ДНР эту перепечатку сайта РФ тулит с особой гордостью за Путина: Знай наших https://censor.net/ru/comments/locate/3240613/0192148b-fe10-707f-8a32-2012f2619f9f
показати весь коментар
20.04.2021 11:24 Відповісти
Іпанько... що ще сказати
показати весь коментар
20.04.2021 11:01 Відповісти
Встретились два одиночества.
показати весь коментар
20.04.2021 11:08 Відповісти
Трамп - это как наш Беня только в США, Продаст и мать родную. В церкви перднет за пятак.
показати весь коментар
20.04.2021 11:09 Відповісти
пора ху...лу трампыча с собой в сибирь, на горбатую гору везти. будет там у них с кожугетом кунжутовичем Ménage à trois
показати весь коментар
20.04.2021 11:09 Відповісти
кунжутович там сам ху...лу "дымоход" прочищал. а теперь еще и трапм подключицца
показати весь коментар
20.04.2021 11:32 Відповісти
Трамп вважає, що США потрібно "ладнати" з Росією: "Я подобався Путіну, він подобався мені" - Цензор.НЕТ 998
показати весь коментар
20.04.2021 11:09 Відповісти
Трампісти! Недарма я вас називала путіністи!

Трампісти-путіністи, коли будете Байдена гівном обливати, треба під всіма вашими коментарями залишати цю фразу: «Я нравился Путину, он нравился мне».
показати весь коментар
20.04.2021 11:15 Відповісти
Трампон вже навіть не приховує того, що завжди заздрив диктаторам та сам мріяв про таку владу. Коли захоплював Капітолій, мабуть уявляв себе першим американським диктатором та володарем світу.
показати весь коментар
20.04.2021 11:20 Відповісти
Он (лидер КНДР Ким Чен Ын, - ред) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", - сказал Трамп.Источник: https://censor.net/ru/n3260799

... всьо что нужно знать о Траме - херово с совестью и проблемы с головой
показати весь коментар
20.04.2021 16:15 Відповісти
Какой то фейк или сложности с переводом.
показати весь коментар
20.04.2021 11:23 Відповісти
это еще почему? трамп ху...лу комплименты неоднократно отвешивал. а чтобы говорить о трудностях перевода, нужно сначала увидеть оригинал
показати весь коментар
20.04.2021 11:42 Відповісти
Трамп вважає, що США потрібно "ладнати" з Росією: "Я подобався Путіну, він подобався мені" - Цензор.НЕТ 9557
показати весь коментар
20.04.2021 11:52 Відповісти
ПРичём при трампике никто не посмел ни северные потоки достраивать, ни ядерной зброей бряцать, ни вокруг Украины военные хороводы крутить.
показати весь коментар
20.04.2021 12:34 Відповісти
"Мы могли бы заработать много денег" - дальше можно не читать,все ценности человека налицо.Штатам повезло,что этот уникум тупо не продал Штаты конченым кацапам.
показати весь коментар
20.04.2021 13:12 Відповісти
После интимных каникул Путина и Шойгу в далекой сибирской тайге Трампу тоже восхотелось.
показати весь коментар
20.04.2021 15:07 Відповісти
старый маразматик и конченый барыга
показати весь коментар
20.04.2021 16:10 Відповісти
Я вот всегда читал Дони и ощущение что пишет или говорит ребенок лет 6-7ми. Простые, односложные предложения с минимальным набором простых слов. Я думал его просто так переводят. Читал его оригиналов в твиттере. Никуя, так и есть.
показати весь коментар
20.04.2021 16:18 Відповісти
То виходь за нього заміж. Кидай свою Маланку.
показати весь коментар
20.04.2021 20:28 Відповісти
 
 