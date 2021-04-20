Найважча ситуація з коронавірусом сьогодні в Києві та низці областей, - Степанов

На сьогодні ситуація з коронавірусом у низці регіонів країни залишається складною.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найважча ситуація - в Києві, Київській області, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській області", - зазначив Степанов.

Він уточнив, що в Києві на даний момент зайняті майже 75% ліжок із киснем, у Київській області - 70%, в Одеській області - 73%, Сумській області - 69,5%.

"Це свідчить про те, що, наголошу, досить напружена ситуація", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Платної вакцинації проти коронавірусу цього року не буде. Якщо в Україні десь продають препарат - це кримінал, - Ляшко