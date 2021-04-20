2 595 7
Найважча ситуація з коронавірусом сьогодні в Києві та низці областей, - Степанов
На сьогодні ситуація з коронавірусом у низці регіонів країни залишається складною.
Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Найважча ситуація - в Києві, Київській області, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській області", - зазначив Степанов.
Він уточнив, що в Києві на даний момент зайняті майже 75% ліжок із киснем, у Київській області - 70%, в Одеській області - 73%, Сумській області - 69,5%.
"Це свідчить про те, що, наголошу, досить напружена ситуація", - додав міністр.
