2 595 7

Найважча ситуація з коронавірусом сьогодні в Києві та низці областей, - Степанов

На сьогодні ситуація з коронавірусом у низці регіонів країни залишається складною.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найважча ситуація - в Києві, Київській області, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській області", - зазначив Степанов.

Він уточнив, що в Києві на даний момент зайняті майже 75% ліжок із киснем, у Київській області - 70%, в Одеській області - 73%, Сумській області - 69,5%.

"Це свідчить про те, що, наголошу, досить напружена ситуація", - додав міністр.

Гаденыш.
показати весь коментар
20.04.2021 10:41 Відповісти
Гаденыш в пальтишке)
показати весь коментар
20.04.2021 10:47 Відповісти
да ладно так убиваться. скоро паска. подтянутся и остальные области.
показати весь коментар
20.04.2021 10:50 Відповісти
Министр фейковой эпидемии
показати весь коментар
20.04.2021 11:01 Відповісти
З цього тижня відкрили молодші школи: знову в маршрутках повно батьків з дітлахами. На носі Великдень - буде нам "плато" та Еверест! Вакцинація провалена !
показати весь коментар
20.04.2021 12:23 Відповісти
Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сегодня - в голове у степанова.... если это можно назвать головой....
показати весь коментар
20.04.2021 15:56 Відповісти
 
 