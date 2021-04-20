Україна посіла 97 місце у світовому рейтингу "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів"

Україна другий рік поспіль входить до сотні "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів". Країна опустилася на одну позицію - 97-ме місце, хоча і поліпшила свою оцінку на 0,44 бала, порівняно з минулим роком. Індекс України 2020 року - 32,52. Тобто показники свободи слова поліпшуються, проте в низці інших країн, які випередили Україну, це відбувається швидше.

У звіті "Репортерів без кордонів" зазначається, що медіаландшафт в Україні дуже різноманітний, і влада ухвалила низку довгоочікуваних реформ, починаючи з 2014 року. Зокрема, закон про відкриття власників ЗМІ. Утім, ці позитивні зрушення крихкі.

"Слід більше зробити для ослаблення міцного впливу олігархів на медіа, заохочувати редакційну незалежність і боротися з безкарністю за злочини, скоєні проти журналістів", – заявили "Репортери без кордонів".

"Занепокоєння досі викликають маніпуляції новинами, порушення конфіденційності джерел, кібератаки та фейкові новини. Підконтрольний сепаратистам (йдеться про підтримуваних Росією бойовиків. – Ред.) схід країни все ще залишається зоною без критичних журналістів та іноземних спостерігачів, куди немає доступу", – додають дослідники.

"Репортери без кордонів" також висловлюють занепокоєння, що вбивства журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе та Вадима Комарова досі не розкриті, а це заохочує безкарність.

Цьогорічний "Індекс свободи преси" очолюють Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Коста-Рика.

У рейтингу за 2019 рік, опублікованому в квітні 2020, Україна була 96-ою в рейтингу. Це був перший раз, починаючи з 2009 року, коли країна потрапила до сотні.

