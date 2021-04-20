УКР
Україна посіла 97 місце у світовому рейтингу "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів"

Україна посіла 97 місце у світовому рейтингу "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів"

Україна другий рік поспіль входить до сотні "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів". Країна опустилася на одну позицію - 97-ме місце, хоча і поліпшила свою оцінку на 0,44 бала, порівняно з минулим роком. Індекс України 2020 року - 32,52. Тобто показники свободи слова поліпшуються, проте в низці інших країн, які випередили Україну, це відбувається швидше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

У звіті "Репортерів без кордонів" зазначається, що медіаландшафт в Україні дуже різноманітний, і влада ухвалила низку довгоочікуваних реформ, починаючи з 2014 року. Зокрема, закон про відкриття власників ЗМІ. Утім, ці позитивні зрушення крихкі.

"Слід більше зробити для ослаблення міцного впливу олігархів на медіа, заохочувати редакційну незалежність і боротися з безкарністю за злочини, скоєні проти журналістів", – заявили "Репортери без кордонів".

Читайте також: "Репортери без кордонів" закликали звільнити заарештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка

"Занепокоєння досі викликають маніпуляції новинами, порушення конфіденційності джерел, кібератаки та фейкові новини. Підконтрольний сепаратистам (йдеться про підтримуваних Росією бойовиків. – Ред.) схід країни все ще залишається зоною без критичних журналістів та іноземних спостерігачів, куди немає доступу", – додають дослідники.

"Репортери без кордонів" також висловлюють занепокоєння, що вбивства журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе та Вадима Комарова досі не розкриті, а це заохочує безкарність.

Цьогорічний "Індекс свободи преси" очолюють Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Коста-Рика.

У рейтингу за 2019 рік, опублікованому в квітні 2020, Україна була 96-ою в рейтингу. Це був перший раз, починаючи з 2009 року, коли країна потрапила до сотні.

Читайте: У 2020 році у світі вбили 50 журналістів, найчастіше - у "мирних" країнах, - Репортери без кордонів

+2
Зроби невеличке зусилля над собою, прочитай новину!!!
Следует больше сделать для ослабления мощного влияния олигархов на медиа, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистовИсточник: https://censor.net/ru/n3260806 -
показати весь коментар
20.04.2021 10:54 Відповісти
+1
Еще одни придурки. Пусть еще споют как мертвечука ущемили с его помойками.
показати весь коментар
20.04.2021 10:43 Відповісти
Да это всё-балабольство. В своём роде ООН.
показати весь коментар
20.04.2021 11:53 Відповісти
якщо ти так це сприймаєш, чому тоді так агресивно реагуєш?
показати весь коментар
20.04.2021 12:01 Відповісти
Балачки ні про що дістали вже.
показати весь коментар
20.04.2021 12:09 Відповісти
Левачье уе"бищное со всеми своими индексами , рейтингами и тд ...Мне просто интересно вот коррупционный индекс , хм учитывался ли в нем пан Шредер или австриячка гарцующая с х"йлом на своей свадьбе ? Ведь я сомневаюсь что там прям платонически дружеские отношения и ничего более ...или вот возьмем того же Фирташа как он умудряеца то в уходить от фемиды ? Питаннячко .
показати весь коментар
20.04.2021 10:53 Відповісти
Когда народ увидит, что власть продолжает воровать не обращая ни малейшего внимания, на то, что пишется в отечественной и зарубежной прессе, то этот индекс тоже откатится на последнее место в мире как и все остальные показатели страны. Мы медленно, но верно превращаемся если не в КНДР, то в Венесуэлу.
показати весь коментар
20.04.2021 10:53 Відповісти
Почему не оценивают реакцию властей на информацию в прессе?
Мы бы заняли первое место.
показати весь коментар
20.04.2021 10:58 Відповісти
логіка навиворіт - ознака гебнявості

Україна посіла 97 місце у світовому рейтингу "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів" - Цензор.НЕТ 1673
показати весь коментар
20.04.2021 11:03 Відповісти
Україна посіла 97 місце у світовому рейтингу "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів" - Цензор.НЕТ 6567
показати весь коментар
20.04.2021 11:03 Відповісти
После диктаторских запретов поднялась еще выше в рейтинге свободы слова. Бгг.
показати весь коментар
20.04.2021 11:48 Відповісти
 
 