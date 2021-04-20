США нададуть додаткові $155 млн на підтримку розвитку України, з яких $63 млн - на протидію агресії РФ
Сполучені Штати Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі $155 млн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні.
"Додаткові ресурси будуть використані в цьому році для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України, до яких, зокрема, належать: підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців – $34 млн; вдосконалення заходів із протидії корупції – $14 млн; протидія російській агресії – $63 млн; зміцнення демократії та врядування – $44 млн", - йдеться в повідомленні.
Перша стаття передбачає підтримку відновлення України після пандемії COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг; підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, щоб сприяти зростанню довіри інвесторів і підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу; допомогу в розвитку земельного ринку.
Удосконалення заходів з протидії корупції передбачає підтримку реформ і забезпечення захисту антикорупційних інституцій; зменшення корупції у сфері охорони здоров'я і допомогу в закупівлі життєво необхідних ліків для скорочення неофіційних виплат з боку пацієнтів; підтримку платформ електронного управління, що спрощують доступ до послуг та оптимізують процес отримання пенсій та допомог.
Кошти на протидію російській агресії планується направити на захист прав людини та доступ до правосуддя постраждалим від російської агресії українцям, зниження енергетичної та економічної залежності України від РФ шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи і зміцнення українських підприємств на сході країни; розширення доступу громадян до якісної та об'єктивної інформації для протидії дезінформації.
Зміцнення демократії та врядування передбачає розширення судової реформи; зміцнення новостворених об'єднаних територіальних громад; заохочення молодіжного лідерства та інновацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Павло Вольвач
(Байдуже, вівторок чи четвер).
Точать ляси кумоньки-товарки.
Світить сонце. А Терьоха вмер.
Вмер і вмер. Кому яка різниця?
Не для того ж літо почалось,
Щоб комусь оплакувать п'яницю,
Що з тюрéм приніс туберкульоз.
З церквою на спині, Вася здимів -
І кому від того стало гірш?
Він чотири рази був судимим,
Скажуть: "Ну куди його у вірш?!" поезия...
Радиоэлектронная разведка осуществляет радиоперехвата сигналов излучающих радиоэлектронных средств противника. Одной из технологий, которую Украина унаследовала у СССР - станция «Кольчуга». «Кольчуга» - это пассивная РЛС, работающая по принципу тропосферного распространения. Она способна не только разоблачать, но и распознавать наземные (загоризонтные) и воздушные цели, даже те, что изготовлены с применением элементов малой заметности, или так называемых стелс-технологий. Предприятие ранее базировалось в Донецке, но после начала российско-украинской войны переехало в Киев.
Редакции информационного агентства «ОПК» удалось пообщаться с заместителем директора предприятия НПК СКБ «Таргет» Виталием Яковлевым и разузнать о планах предприятия и перспективах развития технологий в Украине.
"Наше государство в принципе готово покупать нашу станцию «Кольчуга». Сейчас мы ждем, когда выйдет информация по ГОЗ. По-моему, там должен быть раздел именно такого же типа - по ремонту и модернизации. Потому что, таких станций, которые мы ремонтируем заграницей, у нас на вооружении стоит несколько штук. Мы фактически из старой станции делаем новый комплекс. Мы старую антенну оставляем, но основательно меняем начинку, а также добавляем воздушный компонент. Таким образом, мы работаем и по пеленгованию дальних целей. До 600 км, и добавляем сопровождение воздушных целей"- заявил Виталий Яковлев.
Подробнее тут: http://opk.com.ua/%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8/