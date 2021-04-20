США нададуть додаткові $155 млн на підтримку розвитку України, з яких $63 млн - на протидію агресії РФ

Сполучені Штати Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі $155 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні.

"Додаткові ресурси будуть використані в цьому році для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України, до яких, зокрема, належать: підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців – $34 млн; вдосконалення заходів із протидії корупції – $14 млн; протидія російській агресії – $63 млн; зміцнення демократії та врядування – $44 млн", - йдеться в повідомленні.

Перша стаття передбачає підтримку відновлення України після пандемії COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг; підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, щоб сприяти зростанню довіри інвесторів і підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу; допомогу в розвитку земельного ринку.

Удосконалення заходів з протидії корупції передбачає підтримку реформ і забезпечення захисту антикорупційних інституцій; зменшення корупції у сфері охорони здоров'я і допомогу в закупівлі життєво необхідних ліків для скорочення неофіційних виплат з боку пацієнтів; підтримку платформ електронного управління, що спрощують доступ до послуг та оптимізують процес отримання пенсій та допомог.

Кошти на протидію російській агресії планується направити на захист прав людини та доступ до правосуддя постраждалим від російської агресії українцям, зниження енергетичної та економічної залежності України від РФ шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи і зміцнення українських підприємств на сході країни; розширення доступу громадян до якісної та об'єктивної інформації для протидії дезінформації.

Зміцнення демократії та врядування передбачає розширення судової реформи; зміцнення новостворених об'єднаних територіальних громад; заохочення молодіжного лідерства та інновацій.