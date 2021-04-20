УКР
США нададуть додаткові $155 млн на підтримку розвитку України, з яких $63 млн - на протидію агресії РФ

Сполучені Штати Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі $155 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні.

"Додаткові ресурси будуть використані в цьому році для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України, до яких, зокрема, належать: підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців – $34 млн; вдосконалення заходів із протидії корупції – $14 млн; протидія російській агресії – $63 млн; зміцнення демократії та врядування – $44 млн", - йдеться в повідомленні.

Перша стаття передбачає підтримку відновлення України після пандемії COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг; підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, щоб сприяти зростанню довіри інвесторів і підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу; допомогу в розвитку земельного ринку.

Удосконалення заходів з протидії корупції передбачає підтримку реформ і забезпечення захисту антикорупційних інституцій; зменшення корупції у сфері охорони здоров'я і допомогу в закупівлі життєво необхідних ліків для скорочення неофіційних виплат з боку пацієнтів; підтримку платформ електронного управління, що спрощують доступ до послуг та оптимізують процес отримання пенсій та допомог.

Кошти на протидію російській агресії планується направити на захист прав людини та доступ до правосуддя постраждалим від російської агресії українцям, зниження енергетичної та економічної залежності України від РФ шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи і зміцнення українських підприємств на сході країни; розширення доступу громадян до якісної та об'єктивної інформації для протидії дезінформації.

Зміцнення демократії та врядування передбачає розширення судової реформи; зміцнення новостворених об'єднаних територіальних громад; заохочення молодіжного лідерства та інновацій.

Автор: 

посольство (961) США (24353)
Топ коментарі
+11
Думаю, що на ці гроші, краще б було делегувати в Україну - суддів з США і розвиток піде і все встане з голови на ноги...
20.04.2021 10:48 Відповісти
+7
Молода ********* радо прийме допомогу і заасфальтує ще одну уявну дорогу.
20.04.2021 10:46 Відповісти
+6
Разворуют на "вэлыке крадивныцтво". В офисе зе уже делят.
20.04.2021 10:49 Відповісти
155 млн піде на фінансування діяльності персоналу США, що діє і буде діяти на території України. ЗЄлікі їх навіть не понюхають.
20.04.2021 14:34 Відповісти
....смешно.... этих денег хватит на месяц пошиковать слугам народа на Мальдивах с семьями, как раз сезон - вовремя подсуетились!!!)))
20.04.2021 10:53 Відповісти
значит неожиданные "оздоровительные" для слуг уродов.
20.04.2021 10:57 Відповісти
20.04.2021 10:54 Відповісти
20.04.2021 13:26 Відповісти
кошти виділено в рамках usaid, значить usaid і контролюватимуть витрати... нехай зеблюдки оближуться і посмокчуть
20.04.2021 11:06 Відповісти
Кловун спросит - почему вы, американцы еще не выделили мильярд? usaid поперхнется и застынет. А в это время Бубочка мотнется в Оман.
20.04.2021 11:17 Відповісти
"...Нас перемагають не танкові прориви, а чорна вирва інформаційного і культурного простору, наповнена кацапокаркаючим контентом"
Павло Вольвач
20.04.2021 10:53 Відповісти
День такий - ні хмарки, ні пів-хмарки
(Байдуже, вівторок чи четвер).
Точать ляси кумоньки-товарки.
Світить сонце. А Терьоха вмер.

Вмер і вмер. Кому яка різниця?
Не для того ж літо почалось,
Щоб комусь оплакувать п'яницю,
Що з тюрéм приніс туберкульоз.

З церквою на спині, Вася здимів -
І кому від того стало гірш?
Він чотири рази був судимим,
Скажуть: "Ну куди його у вірш?!" поезия...
20.04.2021 11:22 Відповісти
я не розумію, навіщо на ілюстрації новини кацапська ганчірка?
20.04.2021 11:03 Відповісти
Закатают в асфальт...и зеленым глазом не моргнут...
20.04.2021 11:11 Відповісти
Если бы. А то половину разворуют. Надо машины покупать, квартиры. Голопузые кварталовцы дорвались до кормушки.
20.04.2021 11:13 Відповісти
Не в коня корм.
20.04.2021 11:27 Відповісти
То есть на реальное повышение обороноспособности - нельзя потратить и цента!
20.04.2021 11:33 Відповісти
ГОСУДАРСТВО ГОТОВО ПОКУПАТЬ МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ СТАНЦИЮ «КОЛЬЧУГА» - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА НПК СКБ «ТАРГЕТ»

Радиоэлектронная разведка осуществляет радиоперехвата сигналов излучающих радиоэлектронных средств противника. Одной из технологий, которую Украина унаследовала у СССР - станция «Кольчуга». «Кольчуга» - это пассивная РЛС, работающая по принципу тропосферного распространения. Она способна не только разоблачать, но и распознавать наземные (загоризонтные) и воздушные цели, даже те, что изготовлены с применением элементов малой заметности, или так называемых стелс-технологий. Предприятие ранее базировалось в Донецке, но после начала российско-украинской войны переехало в Киев.

Редакции информационного агентства «ОПК» удалось пообщаться с заместителем директора предприятия НПК СКБ «Таргет» Виталием Яковлевым и разузнать о планах предприятия и перспективах развития технологий в Украине.

"Наше государство в принципе готово покупать нашу станцию «Кольчуга». Сейчас мы ждем, когда выйдет информация по ГОЗ. По-моему, там должен быть раздел именно такого же типа - по ремонту и модернизации. Потому что, таких станций, которые мы ремонтируем заграницей, у нас на вооружении стоит несколько штук. Мы фактически из старой станции делаем новый комплекс. Мы старую антенну оставляем, но основательно меняем начинку, а также добавляем воздушный компонент. Таким образом, мы работаем и по пеленгованию дальних целей. До 600 км, и добавляем сопровождение воздушных целей"- заявил Виталий Яковлев.



Подробнее тут: http://opk.com.ua/%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8/
20.04.2021 11:38 Відповісти
США нададуть додаткові $155 млн на підтримку розвитку України, з яких $63 млн - на протидію агресії РФ - Цензор.НЕТ 2430
20.04.2021 11:38 Відповісти
Урааааа! бенечке подгон.......
20.04.2021 12:03 Відповісти
мммм 63млн..... так это бубочке на новый салон.................
20.04.2021 12:23 Відповісти
сынок Байдена и зеленые мрази хорошо распилят помощь американских налогоплательщиков
20.04.2021 14:23 Відповісти
 
 