УКР
Новини
8 204 51

"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін

"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін

Глава Офісу Президент Андрій Єрмак "відмаже" свого кума, нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка, який влаштував вечірку в розпал карантину в одному зі столичних готелів.

Про це у Facebook повідомляє глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаєте, чому Коля Тищенко в носі мав наше обурення його гулянкою в карантин? Бо знає, що кум (Єрмак) відмаже його перед президентом. Зеленський вкотре послухає Єрмака, а не здоровий глузд (чи елементарні норми електоральної пристойності)", - йдеться в повідомленні.

"Відмазав же Єрмак свого Татарова, якому підозру в корупційному злочині вручили? Відмазав. Так і кума свого Тищенка перед Зеленським відмаже", - додав глава ЦПК.

За словами Шабуніна, винні в цьому українці, тому що "це ми толеруємо, що наше обурення в носі має навіть не Зеленський - а бикуючий Тищенко".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха

"Наше обурення задовго не перетворюється в дію - навіть найпростішу, найшвидшу. Наприклад, знаєте скільки зібрала петиція про звільнення того ж Татарова за перші 22 дні збору? Нікчемних 7940 голосів. Це при тому, що підписати петицію закликало купу ЛОМів з десятками тисяч фоловерів. Українці обламуються зробити три кліки заради шансу викинути з посади заступника Єрамка, який 1) допоміг вкрасти 80 млн. в нацгвардії, 2) переконував, що це маданівці своїх же вбивали, а не беркут!Ми чудово розуміємо загрозу Україні від Татарова, який виконує примхи Єрмака і Портнова. Але багатьом з нас просто облом нікчемних 2 хв на підписання петиції витрачати. Ми заслуговуємо таке до себе ставлення з боку Єрмака і його людей. Принаймні допоки не станемо готові хоча б на елементарні, найпростіші, 2-хвилинні дії", - підсумував Шабунін.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Шабунін Віталій (612) Центр протидії корупції (297) Єрмак Андрій (1427) Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+23
Ой, я вас просю) Минулого разу, коли спалахнув скандал з "Велюром", ЗЕлені жаби повідомляли, що "ЗЄля ЖОРСТКО поговорив з Тищенком" Угу, настільки "жорстко", що Коля Тищенко клав великий іржавий болт і на карїну, і на ЗЄлю
показати весь коментар
20.04.2021 10:54 Відповісти
+17
У Шабунина бред. Не надо никого ни перед кем отмазывать. Зеленский вполне разделяет поведение тищенко, поскольку он по сути такой же, только мерзостней на порядки. Ни ермака, ни татарова там не нужно. Совсем не нужно.
показати весь коментар
20.04.2021 10:56 Відповісти
+13
100% правда. Досить згадати поведінку ЗЕленого ублюдка в Буковелі - без маски і серед натовпу.
показати весь коментар
20.04.2021 10:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
* і на країну, і на ЗЄлю
показати весь коментар
20.04.2021 10:55 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/4/7250446/ Зеленский жестко поговорил с Тищенко - замглавы ОП, 4 мая 2020,

Прямая речь: "Смотрите, никому нельзя (предпринимателям работать во время карантина -ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко ред.)
показати весь коментар
20.04.2021 11:06 Відповісти
не кум Ермак, а "однополчанин" по цирку Шапито
показати весь коментар
20.04.2021 13:01 Відповісти
одно другому не мешает ))) наоборот - теснее ряды ))))
показати весь коментар
20.04.2021 13:46 Відповісти
Ну чому, в цей раз буде ще жорсткіша розмова.)
показати весь коментар
20.04.2021 13:55 Відповісти
БиоОсоби слуги уроды, лживые, воровитые мерзости.
показати весь коментар
20.04.2021 10:56 Відповісти
найкраще всьому поясненя вчора дав поярков у своєму влозі:https://www.youtube.com/watch?v=n9S7F7y77v0
показати весь коментар
20.04.2021 10:57 Відповісти
Так зручніше.
https://www.youtube.com/watch?v=n9S7F7y77v0
Вибирайте не "копіювати", а "вирізати". Тоді вкладка буде активна.
показати весь коментар
20.04.2021 11:03 Відповісти
Как же Поярков "любит" ЗЕизбирателей Я с ним согласен
показати весь коментар
20.04.2021 11:33 Відповісти
А что тебе не нравится? 5 лет жаловался послам семерки на Порошенко, сходи пожалуйся на Ишака.
показати весь коментар
20.04.2021 10:57 Відповісти
Зацените посыл шабуньки, - мол, хороший царь наказал бы холопа но плохой боярин дерьмак отмажет. Так мило)
показати весь коментар
20.04.2021 10:58 Відповісти
*смазка предоставляется братом ермака
*(на правах рекламы)
показати весь коментар
20.04.2021 10:59 Відповісти
А тепер, щодо кумівства у країні!
"Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин - Цензор.НЕТ 8066
показати весь коментар
20.04.2021 11:00 Відповісти
///
10 запитань актора Зеленського преЗЕдентові Зеленському (які воно намагалось задати Порошенко, гундосячи з трибуни і заляпуючи всіх слиною):1.Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
2.Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
3.Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
4.Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
5.Чому не покарані прибічники Януковича?
6.Чому всі ваші люди мають обидві руки?
7.Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
8.Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
9.Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
10.Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
показати весь коментар
20.04.2021 13:57 Відповісти
очень серьезный разговор Зельки с Тищенко "Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин - Цензор.НЕТ 6143 "Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин - Цензор.НЕТ 1180
показати весь коментар
20.04.2021 11:02 Відповісти
Главная особенность терпил 73% заключается в том, что они не признает вину того, что тищенки-дерьмаки-татаровы - это их выбор два года назад. Поэтому когда шабуня говорит про "мы", он должен делать дополение: голосовавшие за шимпанЗЕ. Поскольку здравомыслящие граждане, два года назад думали мозгами и не выбирали квартал95 руководить страной.
показати весь коментар
20.04.2021 11:02 Відповісти
У 73% вместо думалки телевизор со "Скотами" и 95м кварталом по Г+Г.
показати весь коментар
20.04.2021 11:09 Відповісти
Главный блондин Украины.
"Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин - Цензор.НЕТ 4460
показати весь коментар
20.04.2021 11:03 Відповісти
а шо ты баран зеленый сказать этим хотел?))
показати весь коментар
20.04.2021 11:31 Відповісти
Он не блондин!
показати весь коментар
20.04.2021 13:10 Відповісти
Я сужу только по голове.
Но тебе виднее. Ты видел больше меня.
Значит - крашеный блондин.
показати весь коментар
20.04.2021 14:22 Відповісти
Он альбинос без всяких красок.
показати весь коментар
20.04.2021 17:50 Відповісти
Шабунин, ты клоун. Зеленскому никакие дерьмаки не нужны, чтобы кого-то отмазать. Это то немногое, с чем маленькое зеленое чмо справляется само.
показати весь коментар
20.04.2021 11:16 Відповісти
Ачётакова,пля? Кому війна,а кому і мати рідна!
показати весь коментар
20.04.2021 11:20 Відповісти

При нынешних возможностях, такую вечеринку легко можно было сделать в загородном доме.
Тихо. Уютно.Без шума. Кейтеринг, бармены, официанты, диджеи, шоу программы - это все в свободном доступе. Тем более, если ты публичная личность и могут быть последствия. Казалось бы - очевидная опция.

Но нет - тут другое. Тут - демонстрация.
Вот смотрите как я плюю на все эти ограничения.
Маски для лохов.
Запреты для лохов.
Карантин для лохов.
Закрытия для лохов.
Приходите ко мне и за бабки я решу вам любой вопрос, точно так же наплевав на все ограничения. У меня кум лично Ермак. У меня друг лично Зеленский.

А если даже будет скандал - мы запилим какое-нибудь очередное решение РНБО и все забудут. Это такая абсолютная демонстрация своей безнаказанности.
И салют. Обязательно салют. Салют - чтобы все О#уели от осознания крутости.

Я хорошо помню точно такой момент. Был 2013. И ребят таких же как этот. Тема Пшонка, Саша Янукович, Серёжа Арбузов.
О#уевшие от вседозволенности и сыпящегося бабла. Взявшие Бога за бороду.
Считавшие всех вокруг людьми второго сорта.

Это все мы уже проходили. И конец у этих будет такой же.
Нет ребята. Он не случайно попался - он хотел именно вот так - наоборот.
Чтобы каждый ползающий второй год на коленях ФОП, магазин, ТЦ, ресторан, кафе и Гостиница видел кто он - и кто все мы.
Чтобы это стало известно. Чтобы подчеркнуть своё величие, свою вседозволенность и свою безнаказанность.
Ему по#уй, что вы думали про Велюр. Ему по#уй, что вы думаете про Фермонт.

/Алексей Давиденко
показати весь коментар
20.04.2021 11:26 Відповісти
я уже не столько боюсь нападения кацов как наших ( правителей) во первых тупые от природы, во вторых погрязли по уши в коррупции всего за 2 года
показати весь коментар
20.04.2021 11:30 Відповісти
Шабунчик , вже вкотре знов кажу - своє лайно ( тищенків -єрмаків-татарових),самі за собою і прибирай-тє ..!!! Ви , різні зебіли-зрадофіли-абнепорошенківці , нагадили ( привели їх до влади ), вам його і зішкрібати . Закачуй рукава , телепень , і - вперед !!
показати весь коментар
20.04.2021 11:33 Відповісти
****, зебелье. говорят - а при вашем Порошенко и Супрун было бы еще хуже. Этих баранов не исправить. Эта страна % на 80 населена Шариковыми, которые будут и дальше выбирать себе подобных. Это теперь многим страшно стало, не сцыкло же воевать будет, поэтому рейтинг Порошенко обогнал чмошника
показати весь коментар
20.04.2021 11:35 Відповісти
Пф-ф-ф-ф-ффффффф...
На всю країну-порушення правил карантину,з послідуючим спалахом захворювання зі стрибком летальності... А ви про Каклєту...
"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін - Цензор.НЕТ 6300
показати весь коментар
20.04.2021 11:51 Відповісти
Это фотошоп!
показати весь коментар
20.04.2021 13:11 Відповісти
ботам дали очередной тезис: "Зеленскому никто не нужен чтобы отмазать Тищенко"
показати весь коментар
20.04.2021 11:51 Відповісти
"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін - Цензор.НЕТ 3705
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт, він ще і корупціонер
бо прикриває своїх поплічників бандитів, корупціонерів -злодіїв
і нахабно і підступно сміється над суверенною Україною
( для нього вона повія) і Українським народом!
показати весь коментар
20.04.2021 12:00 Відповісти
Он еще и Нострадамусом был?
показати весь коментар
20.04.2021 13:13 Відповісти
этот завхоз ВРАГ Украины и украинцев
показати весь коментар
20.04.2021 12:08 Відповісти
Мог ли Тищенко обойтись без громкой вечеринки в локдаун? Хм…А может ли Зеленский обойтись без кортежей в 30+ машин? А может ли Зеленский обойтись без смены интерьеров в самолетах за счет бюджета в тяжелейший год? А мог ли Зеленский обойтись без 18 отпусков за два года «работы»? А мог ли Яременко обойтись без анала-табу на заседании парламента? А могли бы все эти «слуги» обойтись без беспрерывных зашкваров? А могли ли все эти новые лица обойтись без превращения политики в клоунаду, а Украины - в цирк?

Могли бы. Конечно, могли бы. Но как бы тогда они еще показали нам, где мы и где они? Как бы тогда они еще показали, кто здесь элита, кто здесь власть, кто здесь главный? Как бы тогда они ощущали свое превосходство? Достижениями? Ха.

Другого способа же нет для них. Они ведь низкие, подлые, они тупые, в конце концов. Получившие власть не по заслугам и способностям, а волей олигархов. Их способностей хватает на прибарахлиться.

Спалившиеся гулянки Тищенко - это не ошибки и не грабли. Это демонстрация. Такая же, как кортежи Зеленского. Не удивлюсь, кстати, если «журналисткам», спалившим вечеринку Тищенко, Коля звонил сам. Шоб все видели. И шоб понимали, кому здесь закон не писан. В обоих смыслах.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkfxg3SUUoKx8u3JLdwC7eyQmGw0dNMYwmKFfo_qngTYDcqUF6Aj2MNJ0fArnLgh1OJPYtUCE2f96Ywf85XHFApGwGcAXutEvXAW6Bdn1nysdRuBi27VJu58RTkN2k0xwXylOT23wepwFZuFjHwDjnbc2C2_yRtR-YEIz5BDCUqyR_i8Mh2B0AGDNgdfHYO_M&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Светлана Самборская
показати весь коментар
20.04.2021 12:17 Відповісти
Шабунин сделал все что мог, чтобы власть в стране досталась зеленым маргиналам. Теперь пришло время наслаждаться результатами своей "работы"
показати весь коментар
20.04.2021 12:19 Відповісти
"Как Коля Тищенко публично снял трусы неприкосновенности и показал всем болт невменяемости"
https://www.youtube.com/watch?v=n9S7F7y77v0
показати весь коментар
20.04.2021 12:38 Відповісти
ця "подія" не заслуговує уваги !!! відволікають увагу від чогось головного
показати весь коментар
20.04.2021 13:02 Відповісти
ну еще бы, эта кремлевская Крыса поставленная смотрящим над малоПИД,,,роским, нарко-Дегенератом в Омане уже давно переступил все "красные линии" и бенин Дурак со своим ПИД,,,,рашенским бизнесом, офшорами, Крымским имуществом и т.д полностью под его влиянием, ждем расследования Беллингкэт.....
показати весь коментар
20.04.2021 13:45 Відповісти
а где сметуны ???
показати весь коментар
20.04.2021 13:55 Відповісти
Береза опустив Єрмака на землю! Скандал на всю країну.Ница пропозиція - як він осмілився це сказати?
https://www.youtube.com/watch?v=qXU4DPSQc4o
показати весь коментар
20.04.2021 13:56 Відповісти
Берёза сам еще тот опущенец!
показати весь коментар
20.04.2021 17:52 Відповісти
Для Зеленского война закончилась, или Еще один плевок в общество - нардеп 20 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b8%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 3
"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін - Цензор.НЕТ 7388И не нужно списывать на то, что Коля Тищенко - недоумок…
Мы давно заметили, что для Зеленского в Украине война закончилась.
Об этом https://www.facebook.com/leros.geo написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Праздник жизни во время напряжения на фронте и аномального количества умерших от ковида у кума Ермака тоже проходит под фейерверками.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D1%87.html Одиозный «слуга» Тищенко закатил вечеринку в ресторане во время локдауна. Фото и видео
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE.html «Карантин для лохов». Тищенко продемонстрировал всем свою о@уительную крутость
И не нужно списывать на то, что Коля Тищенко - недоумок.
Просто им все сходит с рук.
Ловят на взятках, раскрывают наглые коррупционные схемы, разоблачают государственную измену президента и его окружения, уничтожают энергетику под Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и экономику под олигархов, но им это сходит с рук, поэтому данная фейерверковая вечеринка, во время полного локдауна - еще один плевок в общество.
показати весь коментар
20.04.2021 14:17 Відповісти
Не так. Ермак просто скажет зеле, как он решил...
показати весь коментар
20.04.2021 14:31 Відповісти
Велюрова бидлота і вся зефракція така! Рано чи пізно треба буде відповідати народу України за свої злочини по Закону!
показати весь коментар
20.04.2021 15:26 Відповісти
если Зеленский ничего не будет делать страной будет руководить и решать всё Ермак, неужто он такой слепой, пригрел змею за спиной, а он уже под себя всё подминает!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.04.2021 15:54 Відповісти
Гнать нахрен таких "слуг" сраной метлой, чтоб и духу ихнего там не было. Понабирали всякую дрянь в "слуги", вот они и творят то, что им вздумается. Ну и кто у нас президент зе. или же ермак, которому уже давно место на нарах. Зе, где же твои обещания перед выборами, что за бардак ты развёл в Раде, и сколько такое ещё будет продолжаться - опомнись, пока ещё не поздно.
показати весь коментар
20.04.2021 16:06 Відповісти
 
 