"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін
Глава Офісу Президент Андрій Єрмак "відмаже" свого кума, нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка, який влаштував вечірку в розпал карантину в одному зі столичних готелів.
Про це у Facebook повідомляє глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Знаєте, чому Коля Тищенко в носі мав наше обурення його гулянкою в карантин? Бо знає, що кум (Єрмак) відмаже його перед президентом. Зеленський вкотре послухає Єрмака, а не здоровий глузд (чи елементарні норми електоральної пристойності)", - йдеться в повідомленні.
"Відмазав же Єрмак свого Татарова, якому підозру в корупційному злочині вручили? Відмазав. Так і кума свого Тищенка перед Зеленським відмаже", - додав глава ЦПК.
За словами Шабуніна, винні в цьому українці, тому що "це ми толеруємо, що наше обурення в носі має навіть не Зеленський - а бикуючий Тищенко".
"Наше обурення задовго не перетворюється в дію - навіть найпростішу, найшвидшу. Наприклад, знаєте скільки зібрала петиція про звільнення того ж Татарова за перші 22 дні збору? Нікчемних 7940 голосів. Це при тому, що підписати петицію закликало купу ЛОМів з десятками тисяч фоловерів. Українці обламуються зробити три кліки заради шансу викинути з посади заступника Єрамка, який 1) допоміг вкрасти 80 млн. в нацгвардії, 2) переконував, що це маданівці своїх же вбивали, а не беркут!Ми чудово розуміємо загрозу Україні від Татарова, який виконує примхи Єрмака і Портнова. Але багатьом з нас просто облом нікчемних 2 хв на підписання петиції витрачати. Ми заслуговуємо таке до себе ставлення з боку Єрмака і його людей. Принаймні допоки не станемо готові хоча б на елементарні, найпростіші, 2-хвилинні дії", - підсумував Шабунін.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
Прямая речь: "Смотрите, никому нельзя (предпринимателям работать во время карантина -ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко ред.)
https://www.youtube.com/watch?v=n9S7F7y77v0
10 запитань актора Зеленського преЗЕдентові Зеленському (які воно намагалось задати Порошенко, гундосячи з трибуни і заляпуючи всіх слиною):1.Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
2.Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
3.Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
4.Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
5.Чому не покарані прибічники Януковича?
6.Чому всі ваші люди мають обидві руки?
7.Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
8.Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
9.Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
10.Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
Но тебе виднее. Ты видел больше меня.
Значит - крашеный блондин.
При нынешних возможностях, такую вечеринку легко можно было сделать в загородном доме.
Тихо. Уютно.Без шума. Кейтеринг, бармены, официанты, диджеи, шоу программы - это все в свободном доступе. Тем более, если ты публичная личность и могут быть последствия. Казалось бы - очевидная опция.
Но нет - тут другое. Тут - демонстрация.
Вот смотрите как я плюю на все эти ограничения.
Маски для лохов.
Запреты для лохов.
Карантин для лохов.
Закрытия для лохов.
Приходите ко мне и за бабки я решу вам любой вопрос, точно так же наплевав на все ограничения. У меня кум лично Ермак. У меня друг лично Зеленский.
А если даже будет скандал - мы запилим какое-нибудь очередное решение РНБО и все забудут. Это такая абсолютная демонстрация своей безнаказанности.
И салют. Обязательно салют. Салют - чтобы все О#уели от осознания крутости.
Я хорошо помню точно такой момент. Был 2013. И ребят таких же как этот. Тема Пшонка, Саша Янукович, Серёжа Арбузов.
О#уевшие от вседозволенности и сыпящегося бабла. Взявшие Бога за бороду.
Считавшие всех вокруг людьми второго сорта.
Это все мы уже проходили. И конец у этих будет такой же.
Нет ребята. Он не случайно попался - он хотел именно вот так - наоборот.
Чтобы каждый ползающий второй год на коленях ФОП, магазин, ТЦ, ресторан, кафе и Гостиница видел кто он - и кто все мы.
Чтобы это стало известно. Чтобы подчеркнуть своё величие, свою вседозволенность и свою безнаказанность.
Ему по#уй, что вы думали про Велюр. Ему по#уй, что вы думаете про Фермонт.
/Алексей Давиденко
На всю країну-порушення правил карантину,з послідуючим спалахом захворювання зі стрибком летальності... А ви про Каклєту...
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт, він ще і корупціонер
бо прикриває своїх поплічників бандитів, корупціонерів -злодіїв
і нахабно і підступно сміється над суверенною Україною
( для нього вона повія) і Українським народом!
Могли бы. Конечно, могли бы. Но как бы тогда они еще показали нам, где мы и где они? Как бы тогда они еще показали, кто здесь элита, кто здесь власть, кто здесь главный? Как бы тогда они ощущали свое превосходство? Достижениями? Ха.
Другого способа же нет для них. Они ведь низкие, подлые, они тупые, в конце концов. Получившие власть не по заслугам и способностям, а волей олигархов. Их способностей хватает на прибарахлиться.
Спалившиеся гулянки Тищенко - это не ошибки и не грабли. Это демонстрация. Такая же, как кортежи Зеленского. Не удивлюсь, кстати, если «журналисткам», спалившим вечеринку Тищенко, Коля звонил сам. Шоб все видели. И шоб понимали, кому здесь закон не писан. В обоих смыслах.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkfxg3SUUoKx8u3JLdwC7eyQmGw0dNMYwmKFfo_qngTYDcqUF6Aj2MNJ0fArnLgh1OJPYtUCE2f96Ywf85XHFApGwGcAXutEvXAW6Bdn1nysdRuBi27VJu58RTkN2k0xwXylOT23wepwFZuFjHwDjnbc2C2_yRtR-YEIz5BDCUqyR_i8Mh2B0AGDNgdfHYO_M&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Светлана Самборская
https://www.youtube.com/watch?v=n9S7F7y77v0
https://www.youtube.com/watch?v=qXU4DPSQc4o
И не нужно списывать на то, что Коля Тищенко - недоумок…
Мы давно заметили, что для Зеленского в Украине война закончилась.
Об этом https://www.facebook.com/leros.geo написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Праздник жизни во время напряжения на фронте и аномального количества умерших от ковида у кума Ермака тоже проходит под фейерверками.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D1%87.html Одиозный «слуга» Тищенко закатил вечеринку в ресторане во время локдауна. Фото и видео
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE.html «Карантин для лохов». Тищенко продемонстрировал всем свою о@уительную крутость
И не нужно списывать на то, что Коля Тищенко - недоумок.
Просто им все сходит с рук.
Ловят на взятках, раскрывают наглые коррупционные схемы, разоблачают государственную измену президента и его окружения, уничтожают энергетику под Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и экономику под олигархов, но им это сходит с рук, поэтому данная фейерверковая вечеринка, во время полного локдауна - еще один плевок в общество.