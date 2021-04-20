"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін

Глава Офісу Президент Андрій Єрмак "відмаже" свого кума, нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка, який влаштував вечірку в розпал карантину в одному зі столичних готелів.

Про це у Facebook повідомляє глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаєте, чому Коля Тищенко в носі мав наше обурення його гулянкою в карантин? Бо знає, що кум (Єрмак) відмаже його перед президентом. Зеленський вкотре послухає Єрмака, а не здоровий глузд (чи елементарні норми електоральної пристойності)", - йдеться в повідомленні.

"Відмазав же Єрмак свого Татарова, якому підозру в корупційному злочині вручили? Відмазав. Так і кума свого Тищенка перед Зеленським відмаже", - додав глава ЦПК.

За словами Шабуніна, винні в цьому українці, тому що "це ми толеруємо, що наше обурення в носі має навіть не Зеленський - а бикуючий Тищенко".

"Наше обурення задовго не перетворюється в дію - навіть найпростішу, найшвидшу. Наприклад, знаєте скільки зібрала петиція про звільнення того ж Татарова за перші 22 дні збору? Нікчемних 7940 голосів. Це при тому, що підписати петицію закликало купу ЛОМів з десятками тисяч фоловерів. Українці обламуються зробити три кліки заради шансу викинути з посади заступника Єрамка, який 1) допоміг вкрасти 80 млн. в нацгвардії, 2) переконував, що це маданівці своїх же вбивали, а не беркут!Ми чудово розуміємо загрозу Україні від Татарова, який виконує примхи Єрмака і Портнова. Але багатьом з нас просто облом нікчемних 2 хв на підписання петиції витрачати. Ми заслуговуємо таке до себе ставлення з боку Єрмака і його людей. Принаймні допоки не станемо готові хоча б на елементарні, найпростіші, 2-хвилинні дії", - підсумував Шабунін.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

