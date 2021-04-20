Порошенко обговорив із послами G7 і ЄС питання безпеки і протидії COVID-19: "Україна не одна на своєму шляху в ЄС і НАТО"

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко обговорив із послами держав "Великої сімки" та Європейського Союзу питання безпеки і протидії пандемії коронавірусу.

"Мав прекрасний і змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України і готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії", - зазначив Порошенко.

За словами п'ятого президента, важливо забезпечити внутрішню єдність перед лицем російської агресії.

"І я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 і ЄС. Україна не одна на своєму шляху в ЄС і НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху", - наголосив лідер "ЄС".

"Радий був представити План "Європейської Солідарності" з протидії коронавірусу і розраховую на підтримку G7 і ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин", - підсумував Порошенко.

