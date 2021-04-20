УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7155 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
663 2

За добу в Києві від COVID-19 померли 36 осіб, видужали - 265, виявили 892 випадки, - Кличко

За добу в Києві від COVID-19 померли 36 осіб, видужали - 265, виявили 892 випадки, - Кличко

За минулу добу в Києві госпіталізували 146 осіб із COVID-19, 325 - із підозрою на коронавірус і пневмоніями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу в Києві 892 підтверджених випадки захворювання коронавірусом (усього з початку пандемії 186 231 випадків).

Серед хворих 480 жінок у віці від 18 до 94 років, 370 чоловіків у віці від 18 до 96 років, 22 дівчинки від 2 до 17 років і 20 хлопчиків від 1 до 17 років

Крім того, від коронавірусу за минулу добу померли 36 осіб (усього 4 257 летальних випадків).

Також за добу госпіталізували 146 осіб із діагнозом коронавірус, а 325 госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

У той же час 265 осіб побороли (всього 115 857 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найважча ситуація з коронавірусом сьогодні в Києві та низці областей, - Степанов

карантин (18172) Київ (20187) Кличко Віталій (3560) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Харькове с ковидной медициной лучше всё-таки.Прекрасные врачи,прекрасный персонал.Работают на износ.Городские и областные власти -дерьмо ,сродни киевским
показати весь коментар
20.04.2021 11:17 Відповісти
На Велюр и Фабиус надо сбросить атомные бомбы тогда в Киеве не будет коронавируса
показати весь коментар
20.04.2021 11:20 Відповісти
 
 