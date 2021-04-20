За добу в Києві від COVID-19 померли 36 осіб, видужали - 265, виявили 892 випадки, - Кличко

За минулу добу в Києві госпіталізували 146 осіб із COVID-19, 325 - із підозрою на коронавірус і пневмоніями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу в Києві 892 підтверджених випадки захворювання коронавірусом (усього з початку пандемії 186 231 випадків).

Серед хворих 480 жінок у віці від 18 до 94 років, 370 чоловіків у віці від 18 до 96 років, 22 дівчинки від 2 до 17 років і 20 хлопчиків від 1 до 17 років

Крім того, від коронавірусу за минулу добу померли 36 осіб (усього 4 257 летальних випадків).

Також за добу госпіталізували 146 осіб із діагнозом коронавірус, а 325 госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

У той же час 265 осіб побороли (всього 115 857 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79).

