"Пустіть Україну в НАТО" і "Захід умиротворяє Путіна, як колись Гітлера", - британські ЗМІ закликають не "скиглити жалюгідно", а надати дієву підтримку Києву

На тлі ескалації на кордонах з Росією британські журналісти закликають Захід до більш рішучих дій на підтримку України - зокрема, до надання членства в НАТО. Кроки Європи щодо України у британській пресі поки що вважають недостатніми. ЗМІ також пишуть, що всередині НАТО з українського питання є суттєві розбіжності. Тож на боці України може лишитися лише "коаліція охочих".

Захід "умиротворяє Путіна, як Гітлера"

"Пустіть Україну в НАТО", - закликає британський журналіст Рід Лідл у статті для Times. На думку автора, Захід умиротворяє Путіна, як колись умиротворяли Гітлера.

"Донецьк і Луганськ - чи є вони Сараєво і Польщею Третьої світової війни? Імовірно, що ні, якщо вірити багатьом експертам, яких я нещодавно читав, які вважають, що 100 000 російських військових на кордоні - це лише спосіб налякати Україну. А це звучить дуже схоже на експертів, які говорили майже те саме про Гітлера і Чехословаччину в жовтні 1938: просто брязкання зброєю, ніяких серйозних намірів", - пише Лідл.

Журналіст вважає, що висилання дипломатів та економічні санкції не є достатніми кроками для стримування Росії.

"Коли ми стикаємося зі страшнішими, нещадними опонентами, найкраще, на що ми здатні, - жалюгідно скиглити - так, як ми робили, коли Володимир Путін анексував Крим і вдерся до Грузії, коли Гонконг втратив свої свободи або коли у Сіньцзяні стався геноцид", - пише Лідл.

"І Путін, і Сі Цзіньпін знають, що це все, що ми зробимо, оскільки не маємо сміливості на щось інше: вони звикли до нашої поблажливості, тому безкарно вчиняють ще більш тиранічні дії, цькування і вбивства".

Автор нагадує, що США передумали відправити в Чорне море два військових кораблі після того, як речник Путіна попередив їх не робити цього. На думку журналіста, це є проявом слабкості.

"Путін робить ставки на те, що адміністрація США не захоче ризикувати життями за країну, про яку більшість американців ніколи не чули, і в цьому сенсі він, імовірно, має рацію", - пише публіцист.

"Але проблема в наступному: хоча примирення працює в тому сенсі, що воно нас тримає в комфорті, поки інші люди вмирають, воно працює лише деякий час. Рано чи пізно вовк чи ведмідь постане у вас за дверима", - підсумував він.

Захід "повинен особисто попередити Путіна"

В іншій статті Times пише, що Захід повинен особисто попередити Путіна. Ніхто, крім Кремля, не знає, що планує робити Путін або як на це відповідати, пише газета.

"Є інший шлях - особисте, але рішуче попередження, що напад на Україну матиме набагато більші наслідки, ніж висилання кількох російських шпигунів або фінансові санкції на поплічників Путіна", - зазначає видання.

"Дехто на Заході вважає, що пришвидшене прийняття України в НАТО, переступання червоної лінії російського президента та створення для нього справжньої кризи - нереалістичні кроки. Однак слабкість не є альтернативою", - додає видання.

Борис Джонсон "має прилетіти до Києва"

Журналіст Рос Кларк у статті для Express радить прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону відвідати Україну на річницю незалежності.

Він нагадує, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мала "ідеальну нагоду" підтримати демократію в Європі, прийнявши запрошення Зеленського відвідати Україну на 30-у річницю незалежності.

Однак вона відмовилася - і це не лише "грубо", але й порушило протокол ЄС, згідно з яким лідери Єврокомісії мають персонально відповідати лідерам держав.

"Підтримувати Україну дуже важливо через анексію Росією Криму в 2014 році. Будь-яка дистанція між західними демократіями та Україною буде інтерпретована Путіним як знак, що їм байдуже, і вони нічого не зроблять, щоб її захистити", - пише автор.

"Якщо ЄС не буде підтримувати Україну, Британія повинна перехопити ініціативу", - додав він.

Водночас Express цитує експертів, які кажуть, що НАТО навряд чи заступиться за Україну.

Джерела в Королівських військово-морських силах розповіли виданню, що Британія часто орієнтується на США у питаннях відправлення військових кораблів у Чорне море, адже це "політичне рішення".

"І хоча Британія підтримує Україну в інші способи - зокрема, наданням займу на 1,25 мільярдів фунтів для відновлення українських ВМС або тренуванням 18 000 українських військових з 2015 року - вона навряд чи піде далі, якщо Путін натисне", - пише газета.

"Європейські члени НАТО настільки розділені щодо Росії та України, що будь-яке військове вторгнення може розколоти альянс", - каже французький експерт і колишній директор планування і політики НАТО Фабріс Потьє. "Один із мотивів для проведення саміту Байден-Путін - це необхідність Байдена переконати Францію та Німеччину, які абсурдно одержимі діалогом із Росією", - додає він.

"Але будьте впевнені: це гра з тиску. Якщо Путіну треба буде використати військові методи, він це зробить, і будь-який прогрес, який мала українська армія з 2014-го, не можна порівняти з можливостями Росії у радіоелектронній боротьбі та прицільному бомбометанні".