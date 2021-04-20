УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини
3 794 9

Стратегічно важливу дорогу, що з’єднує Луганщину й Донеччину, ремонтують на Донбасі, - "Укравтодор"

Стратегічно важливу дорогу, що з’єднує Луганщину й Донеччину, ремонтують на Донбасі, - "Укравтодор"

Масштабні роботи з ремонту 14 км дороги Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут тривають. Це відрізок від міста Лисичанськ до кордону з Донецькою областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Facebook повідомляє "Укравтодор".

Траса має стратегічне значення, оскільки з'єднує Луганську та Донецьку області. В останні роки дорожнє покриття перебувало в незадовільному стані через інтенсивний рух військової і великовагової техніки.

Зазначається, що підрядна компанія "Автомагістраль-Південь" залучила приблизно 130 працівників і 70 одиниць спецтехніки. Ремонтні роботи почалися ще в березні в межах програми "Велике будівництво". Дорожнє полотно складається з декількох шарів: спочатку укладається посилена основа з щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом (завтовшки понад 15 см), потім - нижній шар, що вирівнює асфальтобетонне покриття (10 см крупнозернистої асфальтобетонної суміші), в кінці - верхній шар зі щебенево-мастичного асфальтобетону завтовшки 5 сантиметрів.

Закінчити роботи на маршруті Лисичанськ - Бахмут планується в червні 2021 року.

В "Укравтодорі" зазначають, що траса Т-13-02, протяжністю понад 162 км, проходить через великі і густонаселені районні центри Донеччини та Луганщини. На деяких ділянках дорожнє покриття абсолютно зношене. Останні 8 років на дорозі не проводили необхідні ремонтні роботи.

У майбутньому планують відремонтувати трасу за маршрутом "Старобільськ - Новопсков", провести роботи на мостах на цій дорозі. Всього протягом року "Укравтодор" розраховує оновити приблизно 250 км державних доріг Луганщини.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що Укравтодор може оновити всю мережу доріг між містами до кінця 2023 року за умови достатнього фінансування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині проходить капітальний ремонт траси до Очакова, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: 

дороги (3100) Укравтодор (1200) Донбас (22366) Велике будівництво (743)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Ковид уже побороли? Или я что-то пропустил?
показати весь коментар
20.04.2021 11:20 Відповісти
как обычно в три раза дороже, чем два года назад.
показати весь коментар
20.04.2021 11:21 Відповісти
так понимаю бюджет на расшаривание таких новостей скоро сравнится с бюджетом стройки.
показати весь коментар
20.04.2021 11:25 Відповісти
после "ремонта" по этой дороге только на танке можно будет проехать.
показати весь коментар
20.04.2021 11:32 Відповісти
Диб-лы ***-ь.....
Борьба с ковидом провалена....
Когда враг на границе и провалены бюджет обороны и закупки оружия - бросать бабло на дороги, по которым пойдут танки ........
Пи...пи....пи.......
показати весь коментар
20.04.2021 12:02 Відповісти
В этой ситуации одно утешает, что российские танки не будут разбирать где украинский патриот, а где зебил.
показати весь коментар
20.04.2021 12:30 Відповісти
Этой дороге пи..дец пришел за долго ДО движения по ней техники!!!
показати весь коментар
20.04.2021 15:40 Відповісти
 
 