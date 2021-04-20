Голова ДФС Мельник звинуватив представників тіньового ринку пального в атаці на Службу

Представники тіньового ринку пального тиснуть на ДФС через активну роботу по виявленню та ліквідації незаконних виробництв та точок реалізації палива.

Про це заявив у своїй колонці на Інтерфакс-Україна, голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"На початку квітня був підписаний меморандум, який визначає боротьбу з тіньовим ринком важливим напрямком роботи Кабінету міністрів. Ключову роль у виконанні урядових зобов'язань взяла на себе Державна фіскальна служба. Реакція тіньовиків не забарилася: під нашим офісом на Львівській площі з'явилися мітингувальники, що вигукують свої вимоги, зазираючи у мобільні телефони", - зазначає Вадим Мельник.

За словами головного податківця країни, співробітниками ДФС за три місяці цього року вилучено контрафактного палива обсягом понад 15 тис. тон на суму 516 млн грн, що практично дорівнює сумам конфіскації за весь 2020 рік у розмірі 540 млн грн. Виявлені та закриті сім великих незаконних виробництв (міні-НПЗ), припинено діяльність 221 точки з продажу нелегального пального, демонтовано 151 нелегальна АЗС і застосовано штрафних санкцій на суму 136 млн грн.

"Для порівняння — сума конфіскацій палива у 2021 році еквівалентна вартості близько 600 апаратів ШВЛ, які потребують вітчизняні лікарні в умовах напруженої епідеміологічної ситуації в країні. Або ж вартості проведення 500 тис. ПЛР-тестів", - наголошує голова ДФС Вадим Мельник.

Вадим Мельник також відзначає, що ніякі мітинги, замовні інформаційні кампанії, фейки тощо не здатні змусити ДФС згорнути роботу, спрямовану на виявлення та ліквідацію незаконних виробництв та точок реалізації палива. А появу таких кампаній він та його колеги сприймають виключно як докази правильності їхнього шляху.

Як повідомлялось раніше, 12 квітня під будівлею ДФС пройшов нечисельний пікет, організатори якого звинувачували ДФС у потуранні в несплаті податків одному з найбільших легальних операторів паливного ринку.