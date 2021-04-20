УКР
Для проведення екомодернізації промисловість потребує суттєвої підтримки, і влада має її надати - нардеп

Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Перше – це не намагатися брати на себе надзобов’язання (щодо екомодернізації – ред.). Бо, на жаль, це в нашій українській політиці вже багато років є така погана традиція, бажання сподобатися іноземцям іноді затьмарює українським чиновникам розуміння реальних можливостей нашої економіки", - сказав Кисилевський.

За його словами, влада має знайти аргументи для наших міжнародних партнерів, що дозволить Україні мати виключення з торговельних обмежень, які планує запровадити Євросоюз щодо викидів. Окрім того, на думку депутата, уряд має запропонувати промисловості суттєву підтримку для проведення екомодернізації.

"Потрібні реальні фінансові стимули для екологічної модернізації. Навіть ЄС, де екологічне законодавство суворіше, ніж в Україні, воно там реально працює, і там середній рівень викидів металургії, за тими даними, які в мене є, трохи менше 1000 кілограмів на тонну сталі, тобто, це значно нижче, ніж в Україні, все одно екомодернізація потребує державної підтримки. І така державна підтримка декларується. В Україні про це не говорять", - наголосив Кисилевський.

Зокрема, він зазначив, що, за повідомленнями ЗМІ, ЄС затвердив план, згідно з яким на підтримку екомодернізації європейських виробників у найближчі роки буде спрямовано від 100 мільярдів до трильйона євро інвестицій, з яких понад 60% - це державні кошти.

Раніше в Європейській бізнес асоціації України наголосили, що Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.

Водночас представник Федерації металургів України Андрій Лукасевич заявив, що передбачені законопроєктом про промислові викиди (№4167) терміни та умови переходу до нових екологічних норм призведуть до закриття підприємств, адже промисловість не має десятків мільярдів на проведення екомодернізації.

екологія (1380) Кисилевський Дмитро (51)
Топ коментарі
+4
Пусть олигархи подешевле покупают жильё в Лондоне, и помощь не понадобится..
20.04.2021 11:34 Відповісти
+3
А ничего, что у нас вся промышленность олигархам принадлежит? Где деньги, которые они зашибают на этой промышленности, построенной между прочим не ними.
20.04.2021 11:33 Відповісти
+2
Кошмур, "бедненького" Косюка без миллиардной поддержки из бюджета оставили!
20.04.2021 11:35 Відповісти
Зеленая пошесть может только предоставить новые налоги. А поддержка -- это для себя любимых и своих хозяев.
20.04.2021 11:32 Відповісти
Кошмур, "бедненького" Косюка без миллиардной поддержки из бюджета оставили!
20.04.2021 11:35 Відповісти
А вы посмотрите на уровень цен на товары именно украинского производства за последние 2 года при относительно стабильном курсе бакса. Я уже не говорю про дико дорожающий импорт.. И все дойдет. Только с начала 2020 года цены на товары украинского производства выросли в среднем почти на 40%. Это и есть налог на тупость власти и избирателей.
20.04.2021 11:39 Відповісти
Как бы мягче сказать доллар до короновируса и доллар сегодня в разнице где-то процентов на 20 просел (ну очень много его напечатали для раздачи американцев)
А продовольствие напротив подорожало. Зерно по сравнению с прошлым годов на 40%, подсолнечник на 60%. А экономика у нас типа рыночная (ну очень нравится ставить мировые цены, без учета зарплат) имеем на выходе дорожнечу.
Спасибо еще что нефть не по 100 баксов, и металл на 40% вырос а то вообще жопа была.
20.04.2021 11:46 Відповісти
Да неужели? Это доллар у кого так просел? В лахтинской методичке? У них уже лет 20 как доллар все помирает и ни как не может помереть. Только какое это отношение имеет к внутреннему производству? А вам рассказать почему подорожало, например, зерно? На сколько за 2 последних года выросли расходы на производство или хранение с.х продукции? Только эл.энергия предприятиям сейчас обходится в 4.05 грн.+ доставка + потери. Золотая энергия нынче. И так далее.
показати весь коментар
20.04.2021 11:55 Відповісти
20.04.2021 11:41 Відповісти
Только проблески адекватности и культуры общения проявились и моментально куча дерьма по привычке вывалилась...
20.04.2021 11:49 Відповісти
Да неужели? Без проблем. Вот вам голая статистика. Если дойдет. Причем она уже устарела за 2 месяца в еще более худшую сторону.

20.04.2021 11:58 Відповісти
Вы еще три года будете тошнить за своего сивочолого ГЕТЬмана?
Он уже никому не интересен.
Возьми еще сравни с 2018 годом 2013 год, много интересного для себя откроешь.
20.04.2021 12:08 Відповісти
Это все, что смогли выдавить по сути вопроса? Не густо, вернее жиденько. И буду тошнить пока не дойдет. до вас, упоротых какую херню вы сотворили в 2019 году. И без проблем могу сравнить даже не делая скидку на выбранного вами в 2010 году вора и начало открытой агрессии Раши в 2014 году. Итак, арифметика для упоротого:

Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD

Средняя зарплата середины 2013 - 3260 грн -- 3260 / 8 = 407,00 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 25 = 438.92 USD

Я специально беру спокойное время начала осени 2013, хотя к Новому 2014 году курс уже был 9, а к приходу Пороха в июне 2014 уже около 12. Можем пересчитать при желании на июнь 2014.
20.04.2021 12:27 Відповісти
Раз такая пьянка, сравни еще цены на продукты и коммуналку.
И да, с курсом доллара не играйся, при Пепо он был явно не 25, а так около 27-27,5
20.04.2021 12:48 Відповісти
Врешь. И что, переклинило совсем зебила? Прими тогда и попустит, раз у тебя пьянка.
20.04.2021 13:05 Відповісти
Ну в принципе трудно ожидать чего-то другого, стандартный переход на личные оскорбления.
20.04.2021 13:08 Відповісти
Как аукнулось -- точно так-же и откликнулось. Абсолютно. И "зебил" -- это не оскорбление, а констатация уровня разыития мозгов. Чем теперь недоволен?
20.04.2021 13:32 Відповісти
Ну если нечего сказать по сути, не напрягайся, ты меня этим не пробьёшь, это как небо красить.
20.04.2021 13:37 Відповісти
Насчет "по сути" ты прав -- от тебя одни высеры. Что ими заработал, то ты и получил. Один к одному. Тож наслаждайся, непробиваемый зебил. Смачного.
20.04.2021 14:19 Відповісти
Спробуй ще
20.04.2021 16:32 Відповісти
А ничего, что у нас вся промышленность олигархам принадлежит? Где деньги, которые они зашибают на этой промышленности, построенной между прочим не ними.
20.04.2021 11:33 Відповісти
Пусть олигархи подешевле покупают жильё в Лондоне, и помощь не понадобится..
20.04.2021 11:34 Відповісти
Про Швейцарию и Лазурный берег тоже не забывайте
20.04.2021 11:36 Відповісти
Шо за бред... Отправляете сбу по адресу. И у вас уже готовая экомодернизация. Рецепт от зеленского. Если чего не понятно, поспросите его, он пояснит идею.
20.04.2021 11:34 Відповісти
Голос Ахметова?
20.04.2021 11:35 Відповісти
Не только
Дмитро Давидович Кисилевський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 23 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - український політик. Директор з корпоративних відносин промислової компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BF «Interpipe»
20.04.2021 11:37 Відповісти
Мразь! Видел я этот Интерпайп в действии
20.04.2021 11:51 Відповісти
Менеджер Пинчука, пошел на повышение интересы хозяина в зРаде отстаивать.
20.04.2021 11:54 Відповісти
Її спочатку потрібно мати, щоб модернізувати....
20.04.2021 11:39 Відповісти
Вот же твари эти олигархи! 30 лет почти тупо вымывают бабло и убивают оборудование на предприятиях! А теперь им еще государство должно дать бабки на модернизацию! Твари наглые, кровопийцы! Я видел это все на Днепроспецстали. 10 лет там отработал. Пришла компания Пинчука в собственники в 2004 году... Интерпайп. Занялись вроде бы как модернизацией... и вот какая была история: в кузнечно прессовом цехе порядка 25 печей для нагрева заготовок перед ковкой. Печи газовые, старые, расход газа 2,5-3 млн долларов в год! Было инвест предложение модернизировать, я лично ездил смотрел печи на КЗГО в Кривом роге. Немецкие горелки и футеровка... такая печь дает экономию 70% газа! (А ведь и выбросов то тоже)... эти строители печей готовы были в контракт прописать такую экономию! Окупаемость посчитали 3 года! А теперь угадайте, главный вопрос: сколько печей там модернизировано на сегодняшний, спустя 16 лет, день??? Мрази они, коломойские, ахметовы, пинчуки, порошенки и прочие косюки! Их сажать надо, всех
20.04.2021 11:47 Відповісти
Что,готовите ахметке и пичуку почву для выплат им напрямую из бюджета,у них оказывается нет денег на модернизацию?
20.04.2021 11:49 Відповісти
Да у них вообще нет денег, последний буй без соли доедают))))
20.04.2021 11:52 Відповісти
Проще собственника с неадекватных на адекватных поменять,чем вам на распил гроши давать
20.04.2021 12:09 Відповісти
НеХер яхти купляти і чорножопих футболістів і на всі модернізації появляться кошти
20.04.2021 12:36 Відповісти
 
 