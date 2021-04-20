Для проведення екомодернізації промисловість потребує суттєвої підтримки, і влада має її надати - нардеп

Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Перше – це не намагатися брати на себе надзобов’язання (щодо екомодернізації – ред.). Бо, на жаль, це в нашій українській політиці вже багато років є така погана традиція, бажання сподобатися іноземцям іноді затьмарює українським чиновникам розуміння реальних можливостей нашої економіки", - сказав Кисилевський.

За його словами, влада має знайти аргументи для наших міжнародних партнерів, що дозволить Україні мати виключення з торговельних обмежень, які планує запровадити Євросоюз щодо викидів. Окрім того, на думку депутата, уряд має запропонувати промисловості суттєву підтримку для проведення екомодернізації.

"Потрібні реальні фінансові стимули для екологічної модернізації. Навіть ЄС, де екологічне законодавство суворіше, ніж в Україні, воно там реально працює, і там середній рівень викидів металургії, за тими даними, які в мене є, трохи менше 1000 кілограмів на тонну сталі, тобто, це значно нижче, ніж в Україні, все одно екомодернізація потребує державної підтримки. І така державна підтримка декларується. В Україні про це не говорять", - наголосив Кисилевський.

Зокрема, він зазначив, що, за повідомленнями ЗМІ, ЄС затвердив план, згідно з яким на підтримку екомодернізації європейських виробників у найближчі роки буде спрямовано від 100 мільярдів до трильйона євро інвестицій, з яких понад 60% - це державні кошти.

Раніше в Європейській бізнес асоціації України наголосили, що Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.

Водночас представник Федерації металургів України Андрій Лукасевич заявив, що передбачені законопроєктом про промислові викиди (№4167) терміни та умови переходу до нових екологічних норм призведуть до закриття підприємств, адже промисловість не має десятків мільярдів на проведення екомодернізації.