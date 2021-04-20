1 201 16
Вечірки і підпільні святкування в розпал карантину неприпустимі. COVID не вибирає за соціальним статусом, - Степанов
Підпільні святкування і робота установ під час карантину в Україні неприпустимі. Вони можуть становити загрозу для оточуючих.
Про це заявив сьогодні в ході брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він наголосив, що незалежно від статусу і місця роботи всі українці повинні дотримуватися карантинних правил.
"Неприпустимо, коли заради святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші установи саме для того, щоб зробити собі приємно. Я хочу нагадати, що такими діями ви просто піддаєте небезпеці людей, які святкують разом із вами... COVID не вибирає за соціальним статусом", - зазначив міністр.
