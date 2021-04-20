УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7415 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 201 16

Вечірки і підпільні святкування в розпал карантину неприпустимі. COVID не вибирає за соціальним статусом, - Степанов

Вечірки і підпільні святкування в розпал карантину неприпустимі. COVID не вибирає за соціальним статусом, - Степанов

Підпільні святкування і робота установ під час карантину в Україні неприпустимі. Вони можуть становити загрозу для оточуючих.

Про це заявив сьогодні в ході брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив, що незалежно від статусу і місця роботи всі українці повинні дотримуватися карантинних правил.

"Неприпустимо, коли заради святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші установи саме для того, щоб зробити собі приємно. Я хочу нагадати, що такими діями ви просто піддаєте небезпеці людей, які святкують разом із вами... COVID не вибирає за соціальним статусом", - зазначив міністр.

карантин (18172) свято (684) ресторани (340) Степанов Максим (2198) Тищенко Микола (353) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Стєпашка, а твій Коля Катлєта про це знає? А твій ЗЕлений Віслюк про це знає, розгулюючи по Буковелю без маски, і селфлячись з такими самими баранами, як сам?
показати весь коментар
20.04.2021 11:39 Відповісти
+4
А хвамилию главнарушителя слабо произнести? Или- не велят?
показати весь коментар
20.04.2021 11:40 Відповісти
+4
ссыкотно, у того кум - начальник ***********!
показати весь коментар
20.04.2021 11:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стєпашка, а твій Коля Катлєта про це знає? А твій ЗЕлений Віслюк про це знає, розгулюючи по Буковелю без маски, і селфлячись з такими самими баранами, як сам?
показати весь коментар
20.04.2021 11:39 Відповісти
А хвамилию главнарушителя слабо произнести? Или- не велят?
показати весь коментар
20.04.2021 11:40 Відповісти
ссыкотно, у того кум - начальник ***********!
показати весь коментар
20.04.2021 11:41 Відповісти
та сторона
показати весь коментар
20.04.2021 11:47 Відповісти
Ой-ой-ой, Тищенко уже стало стыдно!... чуть-чуть... на пять секунд...
показати весь коментар
20.04.2021 11:40 Відповісти
празднования в разгар карантина недопустимы/ Степанов договорится-отберут у него красивую курточку.
показати весь коментар
20.04.2021 11:42 Відповісти
Уверен, что 90% "Слуг" и лиц, приближенных к "императору" уже привиты.
показати весь коментар
20.04.2021 11:43 Відповісти
вот интересно, где Степанов будет хранить свою куртку летом, в шкафу или сейфе?
показати весь коментар
20.04.2021 11:46 Відповісти
Фу....
У вас совсем нет вкуса.....
Какое "хранить"?
В след сезоне она уже выйдет из моды..... Носить устаревшее шмотье - моветон.... Пацаны в бане не поймут!
показати весь коментар
20.04.2021 12:00 Відповісти
вибирає: колі котлєти не їздять у маршрутках як огірки, у них свої тачки, до їх послух кращі лікарні і лікарі. так що хозяєвам життя ще треба пошукати де заразитись.
показати весь коментар
20.04.2021 11:47 Відповісти
Степаша так це ж все ваша зелена помийка так святкує. У чому проблема?
показати весь коментар
20.04.2021 11:48 Відповісти
Куртяк не жмет?
показати весь коментар
20.04.2021 11:48 Відповісти
Да хрен с ними, пусть хоть все там переболеют. Тут дело в другом. Какого нибудь ФОПа торгующего трусами/носками менты гоняют, штрафуют. А другие, "элита", спокойной себе работают, зарабатывают.
показати весь коментар
20.04.2021 11:52 Відповісти
Чому мовчить Авакян? На це порушення має реагувати саме він.
Лізе з усіх шпарин, коментуючи те, що не відноситься до його обов'язків.
А тут мовчать і він, і його Геращенка.
показати весь коментар
20.04.2021 11:55 Відповісти
вы уже определитесь со своим шапито, кому что можно , а кому нельзя
показати весь коментар
20.04.2021 12:01 Відповісти
степанов такое же дерьмо как и коля и зеля
показати весь коментар
20.04.2021 12:45 Відповісти
 
 