Кулеба обговорив із представником Ватикану подальшу співпрацю і розповів про нарощування російської військової присутності біля кордонів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у вівторок телефонну розмову із секретарем із міждержавних відносин Святого Престолу архієпископом Полом Річардом Галлахером, у ході якої поінформував співрозмовника про масоване нарощування військової присутності РФ уздовж українського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністр також розповів представнику Ватикану про загострення ситуації безпеки на тимчасово окупованих територіях України і підвищення інтенсивності російської дезінформації.

"Кулеба висловив подяку за солідарність Святому Престолу та особисто Його Святості Папі Франциску з Україною і підтримку в той час, коли наша держава протистоїть збройній агресії Росії. Глава зовнішньополітичного відомства підтвердив прихильність нашої держави політико-дипломатичному шляху врегулювання", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, у ході розмови співрозмовники приділили особливу увагу двосторонньому співробітництву та обговорили подальший розвиток політичного діалогу України та Святого Престолу.

