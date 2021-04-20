УКР
МЗС РФ відмовилося вважати вислання російського дипломата з України симетричним заходом: Звинувачення голослівні, залишаємо за собою право на кроки у відповідь

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили у вівторок в МЗС РФ.

"З огляду на всі обставини справи, МЗС Росії не може розглядати висилку російського дипломата з України як симетричний захід і залишає за собою право на відповідні кроки щодо одного з дипломатів посольства України у Москві", - йдеться у заяві, розміщеній на сайті відомства.

У МЗС РФ повідомили, що "висловлюють рішучий протест у зв'язку з черговим недружнім кроком української сторони".

"Звинувачення на адресу російського дипломата є голослівними та безпідставними. Він не здійснював дій, що виходять за рамки дипломатичних функцій", - стверджують у дипвідомстві.

На Смоленській площі звернули увагу на те, що "Київ спробував представити письмову ноту про оголошення persona non grata радника посольства Росії як симетричну відповідь на усне оголошення про небажаність перебування на території Російської Федерації консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі".

"Такий підхід абсолютно неприйнятний. Українському консулу було рекомендовано залишити Росію, після того як він був затриманий на місці злочину при скоєнні протиправних дій. Він намагався придбати закриті бази даних російських правоохоронних органів, що містять персональні відомості про приватних осіб", - зазначили у МЗС РФ.

Також читайте: З Києва буде вислано російського дипломата Чернікова, - Єнін

Напередодні МЗС України направило ноту про оголошення одного з радників посольства РФ у Києві небажаною особою (persona non grata) у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом. "Він має залишити територію нашої держави протягом 72 годин. Наразі також вирішується питання повернення до України українського консула з Санкт-Петербурга", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" 19 квітня.

18 квітня заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив прізвище російського дипломата, якого видворять із України у відповідь на висилку українського консула у Санкт-Петербурзі. "Старший дипломат - це один із радників посольства Російської Федерації в Києві. Є конкретна людина. Його прізвище Черніков", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Раніше у ФСБ РФ повідомили про затримання в Санкт-Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав провокацією дії ФСБ щодо Сосонюка, оскільки український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ. Єнін зазначив, що український дипломат не був причетний до якихось баз даних і "йдеться про брутальну провокацію з боку російських спецслужб на тлі загального загострення ситуації з російського боку, яку ми спостерігаємо абсолютно в усіх сферах взаємодії з державою-агресором".

Пізніше МЗС РФ повідомило, що Сосонюк має залишити територію РФ протягом 72 годин. У свою чергу в МЗС України повідомили, що у відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства РФ у Києві має залишити територію України протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Топ коментарі
+9
Усім пох. яким боком мордор до міжнародного права.
20.04.2021 11:51 Відповісти
+9
МИД РФ отказался считать высылку российского дипломата из Украины симметричной мерой: Обвинения голословные, оставляем за собой право на ответные шаги - Цензор.НЕТ 1905
20.04.2021 12:10 Відповісти
+6
кацапи остаточно *****сь... Повинна бути повна ізоляція цієї недокраїни !
20.04.2021 11:54 Відповісти
А вы в курсе что "мудаки и дегенераты" сокращённо пишется так же - МИД.
20.04.2021 11:50 Відповісти
МИД РФ отказался считать высылку российского дипломата из Украины симметричной мерой: Обвинения голословные, оставляем за собой право на ответные шаги - Цензор.НЕТ 1905
20.04.2021 12:10 Відповісти
Убийство 15000 украинцев, это дружеский шаг со стороны свинособакии?
20.04.2021 12:41 Відповісти
Усім пох. яким боком мордор до міжнародного права.
20.04.2021 11:51 Відповісти
кацапи остаточно *****сь... Повинна бути повна ізоляція цієї недокраїни !
20.04.2021 11:54 Відповісти
Выслать, а потом еженедельно посылать всех, кто остался на расею.
20.04.2021 11:54 Відповісти
Да пусть высылают кого хотят. Делать на парашке давно нех. И разговаривать не с кем. Тупо враги и подонки.
20.04.2021 11:55 Відповісти
нескажи... а диз топливо? а електроенергия?? а сериалы куда продавать???
20.04.2021 12:01 Відповісти
Да, как же ж они без сериалов-то... За что наша бубочка жить будет?
20.04.2021 12:10 Відповісти
А що у нас вже висилать нікого,кацапи закінчились? Повна лавра і по всій Україні ворожий пархат московитів- диверсантів.
20.04.2021 11:57 Відповісти
Ну и слава Богу!
20.04.2021 11:58 Відповісти
***
уже давно Новодворская прямо
сказала исчерпывающе о россии:
"кому нужна выгребная яма,
претендующая на роль мессии?"
20.04.2021 12:02 Відповісти
Это не фанта стекает с голов рюсске это что-то другое.... ))
20.04.2021 12:08 Відповісти
Рашисты охренели - когда из других стран высылают рашистских дипломатов, пойманных с поличным за преступления - они всегда высылают симметрично или ассиметрично в ответ.
А тут еще и возмущаются, что в ответ на их дешевую постановку Украина совершила симметричные действия..
Но не вопрос - если они ответят на ответную высылку - Украина имеет право снова ответить - и так до тех пор, пока в Украине не останется российских дипломатов.
20.04.2021 12:15 Відповісти
Как там по классику эпистолярного жанра: " Нам пі**й"
20.04.2021 12:18 Відповісти
Да разрывайте уже все отношения с путлеровской ********** !
20.04.2021 12:21 Відповісти
Выслать всех послов и шпионов раши... Что-то я не помню, чтобы в Германии, например в 1942 году, было посольство СССР.
20.04.2021 12:24 Відповісти
Обвинения голословные, оставляем за собой право на ответные шаги
20.04.2021 12:42 Відповісти
"півная...єщьо парочку..."(с) - пролунало на Смолєнській - "...прізнаніє Амєрікі...москвошвєя..."(с)
да, доктор...москвошвєя...
20.04.2021 12:47 Відповісти
да монописуально
20.04.2021 12:48 Відповісти
Какого черта вообще иметь с ними ЛЮБЫЕ отношения!??? Парашка - это не страна, а БАНДИТСКИЙ АНКЛАВ, поэтому НЕЛЬЗЯ вообще ПРИЗНАВАТЬ ЕЕ /а не только иметь дипломатические или торговые отношения/, всех ее жителей считать ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА / с соответвующим получениние виз в третих стренах для этой категории лиц/!
20.04.2021 13:42 Відповісти
 
 