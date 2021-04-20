МЗС РФ відмовилося вважати вислання російського дипломата з України симетричним заходом: Звинувачення голослівні, залишаємо за собою право на кроки у відповідь

Росія залишає за собою право на заходи у відповідь у зв'язку з висланням російського дипломата з України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили у вівторок в МЗС РФ.

"З огляду на всі обставини справи, МЗС Росії не може розглядати висилку російського дипломата з України як симетричний захід і залишає за собою право на відповідні кроки щодо одного з дипломатів посольства України у Москві", - йдеться у заяві, розміщеній на сайті відомства.

У МЗС РФ повідомили, що "висловлюють рішучий протест у зв'язку з черговим недружнім кроком української сторони".

"Звинувачення на адресу російського дипломата є голослівними та безпідставними. Він не здійснював дій, що виходять за рамки дипломатичних функцій", - стверджують у дипвідомстві.

На Смоленській площі звернули увагу на те, що "Київ спробував представити письмову ноту про оголошення persona non grata радника посольства Росії як симетричну відповідь на усне оголошення про небажаність перебування на території Російської Федерації консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі".

"Такий підхід абсолютно неприйнятний. Українському консулу було рекомендовано залишити Росію, після того як він був затриманий на місці злочину при скоєнні протиправних дій. Він намагався придбати закриті бази даних російських правоохоронних органів, що містять персональні відомості про приватних осіб", - зазначили у МЗС РФ.

Напередодні МЗС України направило ноту про оголошення одного з радників посольства РФ у Києві небажаною особою (persona non grata) у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом. "Він має залишити територію нашої держави протягом 72 годин. Наразі також вирішується питання повернення до України українського консула з Санкт-Петербурга", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" 19 квітня.

18 квітня заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив прізвище російського дипломата, якого видворять із України у відповідь на висилку українського консула у Санкт-Петербурзі. "Старший дипломат - це один із радників посольства Російської Федерації в Києві. Є конкретна людина. Його прізвище Черніков", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Раніше у ФСБ РФ повідомили про затримання в Санкт-Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав провокацією дії ФСБ щодо Сосонюка, оскільки український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ. Єнін зазначив, що український дипломат не був причетний до якихось баз даних і "йдеться про брутальну провокацію з боку російських спецслужб на тлі загального загострення ситуації з російського боку, яку ми спостерігаємо абсолютно в усіх сферах взаємодії з державою-агресором".

Пізніше МЗС РФ повідомило, що Сосонюк має залишити територію РФ протягом 72 годин. У свою чергу в МЗС України повідомили, що у відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства РФ у Києві має залишити територію України протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.