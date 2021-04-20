Ще дві смерті від COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, 127 нових випадків за добу, 15 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 20 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 163 людини. Усього за час пандемії одужали 2 1764 людини. На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебувають 458 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровані 75-й і 76-й летальний випадок від ускладнень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівники ЗС України перебували на лікуванні в закладах охорони здоров'я (КПП "Снігурівська міська лікарня" та Станишівська районна лікарня). Незважаючи на проведену терапію, стан здоров'я хворих погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким і рідним...", - сказано в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 127 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 15 осіб. Із початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 42 309 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 097 військових медиків. За минулу добу від COVID-19 щеплено 1 043 людини.

