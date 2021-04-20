У ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України: РФ відкрито підриває зусилля, спрямовані на встановлення миру

У Парламентській асамблеї Ради Європи вказують Росії на зрив мирних зусиль щодо врегулювання ситуації на сході України і закликають припинити військові провокації та ескалацію.

Про це йдеться в поширеній неформальною групою ПАРЄ "Балтік плюс" серед делегатів весняної сесії Асамблеї заяві про провокації Російської Федерації та ескалацію військових дій проти України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останніми кроками, зокрема, нещодавньою відмовою від поновлення зобов’язань щодо припинення вогню, Росія демонструє своє небажання щодо мирного вирішення конфлікту на сході України. Навпаки, Росія відкрито підриває зусилля, спрямовані на сприяння миру, шляхом необґрунтованого переміщення своїх військ, водночас постійно звинувачуючи Україну та заперечуючи свою причетність до Донбасу", - йдеться у заяві, яка залишається відкритою до підписання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо ескалації РФ ситуації на Донбасі, - нардепка "Слуги народу" Кравчук

Парламентарії висловлюють "серйозну стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Російською Федерацією угрупувань, зростанням кількості жертв і, особливо, постійним нарощуванням та концентрацією надмірних військових сил у безпосередній близькості до українських кордонів, а також на незаконно анексованому Кримському півострові".

"Все це підриває загальну стабільність і безпеку на нашому континенті", - йдеться в документі.

Парламентарії закликають РФ припинити провокації, зупинити блокаду Керченської протоки та почати деескалацію ситуації, а також розвіяти всі занепокоєння, будучи повністю прозорою та надаючи інформацію про свою військову діяльність відповідно до механізму зменшення ризиків Віденського документа, як того вимагає Україна.

Підписанти заяви вітають Україну за її непохитну відданість політичному вирішенню російсько-українського конфлікту та за стриманість, яку демонструють Збройні сили України.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися принципів та зобов’язань ОБСЄ, а також духу та букви статутних зобов’язань перед Радою Європи", - наголосили делегати Асамблеї.

Також читайте: Глава ПАРЄ Дамс у ході візиту в Москву зможе порушити питання про повернення окупованого Криму і виведення військ з Донбасу, - "слуга народу" Мережко

Як також зазначається, з огляду на постійні заклики вивести російські війська з території України, парламентарії також закликають Росію припинити дезінформаційні провокації та кібератаки, а також напади в соціальних мережах на Україну.

"Ми, що нижче підписалися, маємо серйозно сприймати провокації Російської Федерації та ескалацію військових дій і надсилаємо Росії дуже чіткий сигнал про те, що, в разі відмови, на Росію чекатимуть серйозні наслідки, включаючи санкції", - заявили в Асамблеї.

Документ підготовлено і поширено в Асамблеї за ініціативи української делегації та за підтримки членів неформальної групи "Балтік плюс".

Заяву вже підписали парламентарії з національних делегацій України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.